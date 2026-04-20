Μέτρηση Οστικής Πυκνότητας: Η εξέταση που προλαμβάνει την οστεοπόρωση

Εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως επηρεάζονται από τη νόσο, με τις γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση να αποτελούν την ομάδα με τον μεγαλύτερο κίνδυνο.Η μέτρηση οστικής πυκνότητας αποτελεί το πιο αξιόπιστο εργαλείο για την έγκαιρη διάγνωση και πρόληψη της οστεοπόρωσης. Με μια απλή και ανώδυνη εξέταση, οι γιατροί μπορούν να εντοπίσουν εγκαίρως πιθανή απώλεια οστικής μάζας και να προτείνουν τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία της υγείας των οστών.Η οστεοπόρωση είναι μια χρόνια πάθηση του μεταβολισμού των οστών που χαρακτηρίζεται από σταδιακή μείωση της οστικής μάζας και αλλοίωση της μικροαρχιτεκτονικής του οστίτη ιστού. Ως αποτέλεσμα, τα οστά γίνονται πιο εύθραυστα και αυξάνεται σημαντικά ο κίνδυνος καταγμάτων.Τα κατάγματα εμφανίζονται συχνότερα:- Στο ισχίοΣτη σπονδυλική στήληΣτον καρπόαποτελεί μια ενδιάμεση κατάσταση, κατά την οποία η οστική μάζα είναι χαμηλότερη από το φυσιολογικό, αλλά δεν έχει φτάσει ακόμη στα επίπεδα της οστεοπόρωσης. Ωστόσο, χωρίς έγκαιρη διάγνωση και πρόληψη μπορεί να εξελιχθεί σε οστεοπόρωση.Σύμφωνα με μελέτες, περίπουθα υποστεί κάταγμα που σχετίζεται με την οστεοπόρωση. Οι γυναίκες κινδυνεύουν περισσότερο, ιδιαίτερα μετά την εμμηνόπαυση, λόγω της μείωσης των οιστρογόνων που συμβάλλουν στη διατήρηση της οστικής μάζας.Η μέτρηση οστικής πυκνότητας (Bone Mineral Density – BMD) αποτελεί τη βασικότερη εξέταση για τη διάγνωση της οστεοπόρωσης. Η εξέταση πραγματοποιείται με τη μέθοδο DEXA (Dual-Energy X-Ray Absorptiometry), δηλαδή την απορροφησιομέτρηση διπλής ενέργειας με ακτίνες Χ.Πρόκειται για μια διαδικασία που είναι:ΓρήγορηΑνώδυνηΜη επεμβατικήΜε εξαιρετικά χαμηλή δόση ακτινοβολίαςΗ έγκαιρη ανίχνευση της απώλειας οστικής μάζας επιτρέπει την άμεση εφαρμογή προληπτικών ή θεραπευτικών μέτρων, όπως κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή, σωστή διατροφή και τακτική άσκηση.Με τον τρόπο αυτό μειώνεται σημαντικά ο κίνδυνος εμφάνισης καταγμάτων και επιπλοκών που μπορεί να επηρεάσουν σοβαρά την ποιότητα ζωής.Η εξέταση πραγματοποιείται με ειδικό μηχάνημα DEXA και διαρκεί συνήθως μόνο λίγα λεπτά. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης, ο εξεταζόμενος ξαπλώνει σε ένα ειδικό κρεβάτι ενώ ο σαρωτής περνά πάνω από το σώμα και καταγράφει την οστική πυκνότητα σε συγκεκριμένα σημεία, όπως η σπονδυλική στήλη και το ισχίο. Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης, ο γιατρός αξιολογεί τα αποτελέσματα και καθορίζει εάν υπάρχει οστεοπενία, οστεοπόρωση ή φυσιολογική οστική πυκνότητα.