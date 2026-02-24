Πόσο «δικός» μας είναι o εγκέφαλος με νευροεμφυτεύματα: Διλήμματα και κίνδυνοι της Νευροτεχνολογίας

Η ανάπτυξη νευροεμφυτευμάτων και διεπαφών ανθρώπινου εγκεφάλου-μηχανής συναντούν πλέον την κλινική τους χρήση αλλά εγείρουν και πολλά ερωτήματα σχετικά με την ανθρώπινη αυτονομία και τη φύση των ανθρώπων που θα τα χρησιμοποιούν