Τηλεϊατρική: Πρώτη επιλογή για τους ασθενείς με χρόνιες νόσους – Πότε προτιμούν την επίσκεψη στον γιατρό

Πάνω από τους μισούς ασθενείς με χρόνιες παθήσεις δηλώνουν ότι, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, προτιμούν την εξ αποστάσεως διαβούλευση από τη δια ζώσης επίσκεψη στον γιατρό που τους παρακολουθεί, δείχνει νεότερη μελέτη στο JAMA Network Open.



Η προτίμηση εμφανίστηκε εντονότερη όταν επρόκειτο για συζήτηση των αποτελεσμάτων εξετάσεων ή για ανανέωση της φαρμακευτικής αγωγής, όπου η φυσική παρουσία δεν θεωρείται πάντα απαραίτητη.