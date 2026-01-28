Καρκίνος πνεύμονα: Προσυμπτωματικός έλεγχος με αξονική τομογραφία χαμηλής δόσης, τι πρέπει να ξέρουμε
ΖΩΗ
Καρκίνος Πνεύμονα

Καρκίνος πνεύμονα: Προσυμπτωματικός έλεγχος με αξονική τομογραφία χαμηλής δόσης, τι πρέπει να ξέρουμε

Ο προσυμπτωματικός έλεγχος καρκίνου πνεύμονα με αξονική χαμηλής δόσης αποτελεί τεκμηριωμένη παρέμβαση υγείας, με σαφή υπεροχή οφέλους έναντι κινδύνου - Η έγκαιρη διάγνωση μετατοπίζει τον καρκίνο του πνεύμονα στο Στάδιο Ι, εκεί όπου η νόσος μπορεί να εξαλειφθεί ριζικά

Καρκίνος πνεύμονα: Προσυμπτωματικός έλεγχος με αξονική τομογραφία χαμηλής δόσης, τι πρέπει να ξέρουμε
ygeiamou.gr team
*Γράφει ο κ. Αθανάσιος Ν. Χαλαζωνίτης, MD, MPH, PhD, Πρόεδρος της Ελληνικής Ακτινολογικής Εταιρείας, Πρόεδρος του Τμήματος Ακτινολογίας και Διευθυντής Ιατρικών Υπηρεσιών του Γενικού Νοσοκομείου «Αλεξάνδρα»

Ο καρκίνος του πνεύμονα αποτελεί την πρώτη αιτία θανάτου από κακοήθεια παγκοσμίως. Σύμφωνα με την πρόσφατη ανασκόπηση της European Respiratory Review (Hardavella et al., 2025), ο προσυμπτωματικός έλεγχος καρκίνου πνεύμονα με αξονική τομογραφία χαμηλής δόσης αποτελεί μια βιβλιογραφικά τεκμηριωμένη δημόσια παρέμβαση υγείας, με σαφή υπεροχή των οφελών έναντι των δυνητικών κινδύνων.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
ygeiamou.gr team

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης