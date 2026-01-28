Καρκίνος πνεύμονα: Προσυμπτωματικός έλεγχος με αξονική τομογραφία χαμηλής δόσης, τι πρέπει να ξέρουμε

Ο προσυμπτωματικός έλεγχος καρκίνου πνεύμονα με αξονική χαμηλής δόσης αποτελεί τεκμηριωμένη παρέμβαση υγείας, με σαφή υπεροχή οφέλους έναντι κινδύνου - Η έγκαιρη διάγνωση μετατοπίζει τον καρκίνο του πνεύμονα στο Στάδιο Ι, εκεί όπου η νόσος μπορεί να εξαλειφθεί ριζικά