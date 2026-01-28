Επωφεληθείτε τώρα από τις μεγάλες εκπτώσεις της LA VIE EN ROSE για να αποκτήσετε μοναδικές φόρμουλες που μετατρέπουν την καθημερινή ρουτίνα σε μια μοναδική εμπειρία προσωπικής περιποίησης.
Καρκίνος πνεύμονα: Προσυμπτωματικός έλεγχος με αξονική τομογραφία χαμηλής δόσης, τι πρέπει να ξέρουμε
Ο προσυμπτωματικός έλεγχος καρκίνου πνεύμονα με αξονική χαμηλής δόσης αποτελεί τεκμηριωμένη παρέμβαση υγείας, με σαφή υπεροχή οφέλους έναντι κινδύνου - Η έγκαιρη διάγνωση μετατοπίζει τον καρκίνο του πνεύμονα στο Στάδιο Ι, εκεί όπου η νόσος μπορεί να εξαλειφθεί ριζικά
*Γράφει ο κ. Αθανάσιος Ν. Χαλαζωνίτης, MD, MPH, PhD, Πρόεδρος της Ελληνικής Ακτινολογικής Εταιρείας, Πρόεδρος του Τμήματος Ακτινολογίας και Διευθυντής Ιατρικών Υπηρεσιών του Γενικού Νοσοκομείου «Αλεξάνδρα»
Ο καρκίνος του πνεύμονα αποτελεί την πρώτη αιτία θανάτου από κακοήθεια παγκοσμίως. Σύμφωνα με την πρόσφατη ανασκόπηση της European Respiratory Review (Hardavella et al., 2025), ο προσυμπτωματικός έλεγχος καρκίνου πνεύμονα με αξονική τομογραφία χαμηλής δόσης αποτελεί μια βιβλιογραφικά τεκμηριωμένη δημόσια παρέμβαση υγείας, με σαφή υπεροχή των οφελών έναντι των δυνητικών κινδύνων.
