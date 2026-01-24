Το Πανεπιστήμιο Keele παρουσιάζει τη νέα επιστημονική ημερίδα του θεσμού Reflections, με τίτλο «Από το Έγκλημα στο Δικαστήριο: Η Επιστήμη στην Υπηρεσία της Δικαιοσύνης»
Ο μεσημεριανός υπνάκος «καθαρίζει» τον εγκέφαλο - Πόσα λεπτά αρκούν
Νέα επιστημονική μελέτη δείχνει ότι ακόμη και ένας σύντομος ύπνος ενισχύει την εγκεφαλική λειτουργία
Μια νέα επιστημονική μελέτη που δημοσιεύτηκε στις 22 Ιανουαρίου 2026 στο έγκριτο περιοδικό NeuroImage δείχνει ότι ακόμα και ένας σύντομος μεσημεριανός ύπνος μπορεί να βοηθήσει τον ανθρώπινο εγκέφαλο να ανακάμψει και να βελτιώσει την ικανότητα μάθησης και μνήμης.
Οι ερευνητές από το Medical Center–University of Freiburg (Γερμανία), τα Geneva University Hospitals (HUG) και το University of Geneva (UNIGE) διαπίστωσαν ότι μία σύντομη περίοδος ύπνου διάρκειας περίπου 45 λεπτών επαρκεί για να επανακαθορίσει τις συνάψεις — τις συνδέσεις μεταξύ των νευρώνων — και να επιτρέψει στον εγκέφαλο να αποθηκεύει πιο αποτελεσματικά νέες πληροφορίες.
Στο πλαίσιο της μελέτης, οι συμμετέχοντες είτε κοιμούνταν είτε παρέμεναν ξύπνιοι σε δύο διαφορετικά απογεύματα. Όσοι κοιμήθηκαν εμφάνισαν μείωση στην ισχύ των συνδέσεων των νευρώνων, γεγονός που ερμηνεύεται ως μια διαδικασία «εκκαθάρισης» του εγκεφάλου, αλλά βελτίωση της ικανότητας σχηματισμού νέων συνδέσεων και μάθησης στη συνέχεια.
Οι επιστήμονες εξηγούν ότι κατά τη διάρκεια της ημέρας ο εγκέφαλος δέχεται συνεχή ροή πληροφοριών, γεγονός που ενισχύει τις υφιστάμενες συνάψεις και μπορεί να οδηγήσει σε «κορεσμό», με συνέπεια την πτώση της ικανότητας εκμάθησης νέων πληροφοριών. Ο μεσημεριανός υπνάκος φαίνεται να επαναφέρει σε κάποιο βαθμό αυτή τη δυναμική, βελτιώνοντας την εγκεφαλική ευελιξία.
Ο καθηγητής Christoph Nissen, επικεφαλής της μελέτης, επισημαίνει ότι «ακόμα και μικρές περίοδοι ύπνου ενισχύουν την ικανότητα του εγκεφάλου να κωδικοποιεί νέες πληροφορίες», ενώ ο καθηγητής Kai Spiegelhalder υπογραμμίζει τη σημασία του ύπνου για τη νοητική αποκατάσταση και τη συγκέντρωση σε απαιτητικές στιγμές.
