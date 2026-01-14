Γρίπη: Πόσο εύκολα κολλάει σε έναν κλειστό χώρο; Πείραμα δίνει μια απροσδόκητη απάντηση
Ελεγχόμενη μελέτη σε ξενοδοχείο κατέληξε σ' ένα απροσδόκητο συμπέρασμα σχετικά με τη μετάδοση της γρίπης μεταξύ άρρωστων και υγιών ενηλίκων
Ανησυχητική είναι η εικόνα της φετινής περιόδου έξαρσης της γρίπης, με όλο και περισσότερα κρούσματα να διαγιγνώσκονται και πολλά από αυτά να καταλήγουν στο νοσοκομείο. Καθώς ειδικοί και μη εξερευνούν τη φύση των ιών και τον τρόπο μετάδοσής τους, μια νέα έρευνα προσφέρει χρήσιμες -και απροσδόκητες- πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εξάπλωσης της γρίπης και πρόληψης των επιδημιών.
Σε μια ελεγχόμενη κλινική μελέτη υπό την ηγεσία ερευνητών του Πανεπιστημίου Μέριλαντ, οι επιστήμονες τοποθέτησαν φοιτητές που είχαν ήδη μολυνθεί από τη γρίπη σ’ ένα δωμάτιο ξενοδοχείου μαζί με υγιείς εθελοντές μέσης ηλικίας. Το πρωτότυπο πείραμα οδήγησε σ’ ένα αποτέλεσμα που προκαλεί έκπληξη: Παρά την παρατεταμένη στενή επαφή, κανένας από τους υγιείς συμμετέχοντες δεν προσβλήθηκε από γρίπη. Τα ευρήματα, που δημοσιεύθηκαν στο PLOS Pathogens, αμφισβητούν τις παραδοσιακές υποθέσεις σχετικά με τη μετάδοση της γρίπης.
Η μελέτη είναι η πρώτη τυχαιοποιημένη κλινική δοκιμή που διεξήχθη σε ελεγχόμενο, πραγματικό περιβάλλον, για να εξετάσει τον τρόπο με τον οποίο η γρίπη μεταδίδεται μέσω του αέρα μεταξύ μολυσμένων ατόμων και μη ατόμων.
«Φαίνεται ότι, αυτή την εποχή, όλοι κολλάνε γρίπη», δήλωσε ο δρ. Donald Milton, καθηγητής στη Σχολή Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Μέριλαντ και πρωτοπόρος στην έρευνα για τις αερομεταδιδόμενες ασθένειες. «Ωστόσο, η μελέτη μας δεν έδειξε καμία μετάδοση. Αυτό εγείρει σημαντικά ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο εξαπλώνεται πραγματικά η γρίπη και πώς μπορούμε να σταματήσουμε τις επιδημίες».
Σύμφωνα με τον επικεφαλής αναλυτή δεδομένων, δρ. Jianyu Lai, διάφοροι παράγοντες συνέβαλαν πιθανώς στη μηδενική μετάδοσης της γρίπης.
Πρώτον, η απουσία βήχα έπαιξε σημαντικό ρόλο. Αν και οι μολυσμένοι φοιτητές είχαν υψηλό ιικό φορτίο στις ρινικές τους διόδους, έβηχαν πολύ λίγο, με αποτέλεσμα μικρές μόνο ποσότητες του ιού να απελευθερωθούν στον αέρα.
Δεύτερον, το ίδιο το περιβάλλον της μελέτης είχε σημασία. Ο αέρας του δωματίου του ξενοδοχείου ανανεωνόταν συνεχώς από ένα θερμαντικό σώμα κι έναν αφυγραντήρα, αραιώνοντας αποτελεσματικά τα ιικά σωματίδια που υπήρχαν και μειώνοντας την πιθανότητα εισπνοής τους από τους υγιείς εθελοντές.
Η ηλικία μπορεί επίσης να έπαιξε ρόλο. Οι μεσήλικες είναι γενικά λιγότερο ευαίσθητοι στη γρίπη από τους νεότερους, γεγονός που μπορεί να μείωσε περαιτέρω τον κίνδυνο μετάδοσης.
Οι περισσότεροι επιστήμονες συμφωνούν ότι η αερογενής μετάδοση παίζει σημαντικό ρόλο στην εξάπλωση της γρίπης. «Το να βρίσκεστε κοντά, πρόσωπο με πρόσωπο, σε κλειστούς χώρους, όπου ο αέρας δεν κυκλοφορεί πολύ, είναι το πιο επικίνδυνο σενάριο», σχολίασε ο δρ. Milton. «Τα αποτελέσματά μας υποδηλώνουν ότι οι φορητοί καθαριστές αέρα θα μπορούσαν να μειώσουν σημαντικά τον κίνδυνο. Αλλά αν βρίσκεστε πολύ κοντά σε κάποιον που βήχει, η καλύτερη προστασία είναι να φοράτε μια μάσκα υψηλής ποιότητας, ειδικά μια N95».
Μια πραγματική δοκιμή εξάπλωσης της γρίπης
Η μελέτη είναι η πρώτη τυχαιοποιημένη κλινική δοκιμή που διεξήχθη σε ελεγχόμενο, πραγματικό περιβάλλον, για να εξετάσει τον τρόπο με τον οποίο η γρίπη μεταδίδεται μέσω του αέρα μεταξύ μολυσμένων ατόμων και μη ατόμων.
«Φαίνεται ότι, αυτή την εποχή, όλοι κολλάνε γρίπη», δήλωσε ο δρ. Donald Milton, καθηγητής στη Σχολή Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Μέριλαντ και πρωτοπόρος στην έρευνα για τις αερομεταδιδόμενες ασθένειες. «Ωστόσο, η μελέτη μας δεν έδειξε καμία μετάδοση. Αυτό εγείρει σημαντικά ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο εξαπλώνεται πραγματικά η γρίπη και πώς μπορούμε να σταματήσουμε τις επιδημίες».
Γιατί κανείς δεν αρρώστησε
Σύμφωνα με τον επικεφαλής αναλυτή δεδομένων, δρ. Jianyu Lai, διάφοροι παράγοντες συνέβαλαν πιθανώς στη μηδενική μετάδοσης της γρίπης.
Πρώτον, η απουσία βήχα έπαιξε σημαντικό ρόλο. Αν και οι μολυσμένοι φοιτητές είχαν υψηλό ιικό φορτίο στις ρινικές τους διόδους, έβηχαν πολύ λίγο, με αποτέλεσμα μικρές μόνο ποσότητες του ιού να απελευθερωθούν στον αέρα.
Δεύτερον, το ίδιο το περιβάλλον της μελέτης είχε σημασία. Ο αέρας του δωματίου του ξενοδοχείου ανανεωνόταν συνεχώς από ένα θερμαντικό σώμα κι έναν αφυγραντήρα, αραιώνοντας αποτελεσματικά τα ιικά σωματίδια που υπήρχαν και μειώνοντας την πιθανότητα εισπνοής τους από τους υγιείς εθελοντές.
Η ηλικία μπορεί επίσης να έπαιξε ρόλο. Οι μεσήλικες είναι γενικά λιγότερο ευαίσθητοι στη γρίπη από τους νεότερους, γεγονός που μπορεί να μείωσε περαιτέρω τον κίνδυνο μετάδοσης.
Τι σημαίνουν όλα αυτά για την πρόληψη;
Οι περισσότεροι επιστήμονες συμφωνούν ότι η αερογενής μετάδοση παίζει σημαντικό ρόλο στην εξάπλωση της γρίπης. «Το να βρίσκεστε κοντά, πρόσωπο με πρόσωπο, σε κλειστούς χώρους, όπου ο αέρας δεν κυκλοφορεί πολύ, είναι το πιο επικίνδυνο σενάριο», σχολίασε ο δρ. Milton. «Τα αποτελέσματά μας υποδηλώνουν ότι οι φορητοί καθαριστές αέρα θα μπορούσαν να μειώσουν σημαντικά τον κίνδυνο. Αλλά αν βρίσκεστε πολύ κοντά σε κάποιον που βήχει, η καλύτερη προστασία είναι να φοράτε μια μάσκα υψηλής ποιότητας, ειδικά μια N95».
Η εποχική γρίπη παραμένει ένα σημαντικό παγκόσμιο πρόβλημα υγείας, μολύνοντας έως και ένα δισεκατομμύριο άτομα παγκοσμίως κάθε χρόνο. Κατανοώντας καλύτερα πώς και πότε συμβαίνει η μετάδοσή της, οι ερευνητές ελπίζουν ότι τα νέα στοιχεία θα συμβάλλουν στη διαμόρφωση καλύτερων στρατηγικών δημόσιας υγείας, ιδίως καθώς οι κλιματολογικές συνθήκες, ο συνωστισμός σε κλειστούς χώρους και οι απειλές από αναπνευστικούς ιούς συνεχίζουν να εξελίσσονται.
