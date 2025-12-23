Πώς θα αποφύγουμε «υπερ-γρίπη» και αναπνευστικές λοιμώξεις – Η ειδικός συμβουλεύει
ΖΩΗ
Γρίπη Αναπνευστικά προβλήματα

Πώς θα αποφύγουμε «υπερ-γρίπη» και αναπνευστικές λοιμώξεις – Η ειδικός συμβουλεύει

Πώς θα θωρακίσουμε τον οργανισμό μας από τις αναπνευστικές λοιμώξεις που κυριαρχούν, όπως η φετινή άκρως μεταδοτική «σούπερ γρίπη» εξηγεί η κυρία Γαρυφαλιά Πουλάκου, αν. καθηγήτρια Παθολογίας-Λοιμώξεων ΕΚΠΑ, λοιμωξιολόγος στο Νοσοκομείο «Σωτηρία»

Πώς θα αποφύγουμε «υπερ-γρίπη» και αναπνευστικές λοιμώξεις – Η ειδικός συμβουλεύει
Νίκη Ψάλτη
2 ΣΧΟΛΙΑ
Η συζήτηση με την κυρία Γαρυφαλιά Πουλάκου, λοιμωξιολόγο στο Νοσοκομείο «Σωτηρία», αναπληρώτρια καθηγήτρια Παθολογίας – Λοιμώξεων ΕΚΠΑ, εστιάζει στην αυξημένη κυκλοφορία των αναπνευστικών λοιμώξεων κατά την τρέχουσα περίοδο και στους τρόπους πρόληψης και έγκαιρης αντιμετώπισής τους.

Με τον υποκλάδο Κ της φετινής γρίπης να κυριαρχεί στην Ευρώπη και να έχει πλέον εμφανιστεί και στη χώρα μας η κυρία Πουλάκου τονίζει ότι «βρισκόμαστε σε μια εποχή όπου συνυπάρχουν πολλοί ιοί του αναπνευστικού, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η επιβάρυνση κυρίως για τις ευάλωτες ομάδες».
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Νίκη Ψάλτη
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Χριστούγεννα 2025 με τη φροντίδα της ΑΒ Βασιλόπουλος!

Φέτος, η ΑΒ Βασιλόπουλος παρουσιάζει στην καμπάνια της, μια ολοκληρωμένη γιορτινή εμπειρία με κεντρικό άξονα το γιορτινό τραπέζι για τα πιο όμορφα Χριστούγεννα, δείχνοντας πώς η ΑΒ φροντίζει να μη λείψει τίποτα από το χριστουγεννιάτικο τραπέζι και το σπίτι.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης