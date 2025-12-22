Οι δείκτες που μετρούν πόσο υγιείς είμαστε - Πως αξιοποιούνται στην πολιτική υγείας
ΖΩΗ
Φαρμακοποιός Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας

Οι δείκτες που μετρούν πόσο υγιείς είμαστε - Πως αξιοποιούνται στην πολιτική υγείας

Πολυάριθμοι δείκτες αξιολογούν τη σωματική λειτουργικότητα, την ένταση του πόνου, την ψυχοκοινωνική κατάσταση, τη γενική αντίληψη της υγείας

Οι δείκτες που μετρούν πόσο υγιείς είμαστε - Πως αξιοποιούνται στην πολιτική υγείας
1 ΣΧΟΛΙΟ
Γράφει ο κ. Ισίδωρος Μέντης, Φαρμακοποιός (ΕΚΠΑ), Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών στη Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων με εξειδίκευση στα Οικονομικά της Υγείας (ΕΚΠΑ), Υποψήφιος Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Αθηνών, Διεύθυνση Φαρμάκου Κεντρικής Υπηρεσίας ΕΟΠΥΥ
Η ποιότητα ζωής  είναι μια πολυπαραγοντική και σύνθετη έννοια η οποία υπόκειται στις αρχές της εξατομίκευσης, της καθολικότητας της πραγματικότητας αλλά και της ικανοποίησης των ατομικών αναγκών. Επηρεάζεται τόσο από σωματικές, ψυχικές και κοινωνικές παραμέτρους όσο και από τις προσωπικές ανάγκες, προσδοκίες και αξίες κάθε ανθρώπου.

Λόγω της διαρκούς εξελικτικής διαδικασίας η οποία τη χαρακτηρίζει, δεν μπορεί να οριστεί με απόλυτη ακρίβεια, γεγονός που εξηγεί τις διαφορετικές προσεγγίσεις που συναντώνται στη βιβλιογραφία. Μεγάλος αριθμός μελετών, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνεται και πόνημα του συντάκτη [Mentis, Ι. (2024). Impact of health determinants on Greek health level, as capture of health production function. Archives of Hellenic Medicine/Arheia Ellenikes Iatrikes, 41(5)], πραγματεύονται τη συσχέτιση της ποιότητας ζωής με την υγεία.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Χριστούγεννα 2025 με τη φροντίδα της ΑΒ Βασιλόπουλος!

Φέτος, η ΑΒ Βασιλόπουλος παρουσιάζει στην καμπάνια της, μια ολοκληρωμένη γιορτινή εμπειρία με κεντρικό άξονα το γιορτινό τραπέζι για τα πιο όμορφα Χριστούγεννα, δείχνοντας πώς η ΑΒ φροντίζει να μη λείψει τίποτα από το χριστουγεννιάτικο τραπέζι και το σπίτι.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης