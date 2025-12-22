Οι δείκτες που μετρούν πόσο υγιείς είμαστε - Πως αξιοποιούνται στην πολιτική υγείας

Γράφει ο κ. Ισίδωρος Μέντης, Φαρμακοποιός (ΕΚΠΑ), Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών στη Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων με εξειδίκευση στα Οικονομικά της Υγείας (ΕΚΠΑ), Υποψήφιος Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Αθηνών, Διεύθυνση Φαρμάκου Κεντρικής Υπηρεσίας ΕΟΠΥΥ

Η ποιότητα ζωής είναι μια πολυπαραγοντική και σύνθετη έννοια η οποία υπόκειται στις αρχές της εξατομίκευσης, της καθολικότητας της πραγματικότητας αλλά και της ικανοποίησης των ατομικών αναγκών. Επηρεάζεται τόσο από σωματικές, ψυχικές και κοινωνικές παραμέτρους όσο και από τις προσωπικές ανάγκες, προσδοκίες και αξίες κάθε ανθρώπου.



Λόγω της διαρκούς εξελικτικής διαδικασίας η οποία τη χαρακτηρίζει, δεν μπορεί να οριστεί με απόλυτη ακρίβεια, γεγονός που εξηγεί τις διαφορετικές προσεγγίσεις που συναντώνται στη βιβλιογραφία. Μεγάλος αριθμός μελετών, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνεται και πόνημα του συντάκτη [Mentis, Ι. (2024). Impact of health determinants on Greek health level, as capture of health production function. Archives of Hellenic Medicine/Arheia Ellenikes Iatrikes, 41(5)], πραγματεύονται τη συσχέτιση της ποιότητας ζωής με την υγεία.