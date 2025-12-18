Το παραμύθι των γιορτών ζωντανεύει μαγευτικά στα Divani Collection Hotels και μας χαρίζει αξέχαστες στιγμές γεμάτες θαλπωρή και λάμψη
Έρευνα: Η «πρώτη μαύρη Βρετανίδα» του BBC από την ρωμαϊκή εποχή ήταν τελικά... λευκή και καταγόταν από τη νότια Αγγλία
Νέα ανάλυση DNA καταλήγει ότι η γυναίκα που είχε παρουσιαστεί από το BBC ως «η πρώτη μαύρη Βρετανίδα» είχε τοπική γενετική καταγωγή από τη νότια Αγγλία, με ξανθά μαλλιά και ανοιχτόχρωμα μάτια
Νέα γενετική μελέτη καταλήγει ότι η γυναίκα της ρωμαϊκής περιόδου, γνωστή ως «η γυναίκα του Beachy Head», την οποία το BBC είχε παρουσιάσει ως «την πρώτη μαύρη Βρετανίδα», ήταν στην πραγματικότητα λευκή και καταγόταν από τη νότια Αγγλία. Σύμφωνα με τα ευρήματα, έφερε γενετικά χαρακτηριστικά που παραπέμπουν σε τοπικό πληθυσμό της ρωμαϊκής Βρετανίας, ενώ τα δεδομένα υποδεικνύουν ξανθά μαλλιά και ανοιχτόχρωμα μάτια.
Η υπόθεση, όπως αναφέρει η Telegraph, είχε αποκτήσει μεγάλη δημοσιότητα το 2016, όταν η σειρά του BBC «Black and British: A Forgotten History» παρουσίασε τον ρωμαϊκό σκελετό που συνδέθηκε με το Beachy Head ως προερχόμενο από την υποσαχάρια Αφρική. Στο πρώτο επεισόδιο, η γυναίκα παρουσιάστηκε ως «μαύρη Βρετανίδα», ενώ αναφέρθηκε ότι, λόγω της ηλικίας των λειψάνων της, θα μπορούσε να αποτελεί την «παλαιότερη μαύρη Βρετανίδα».
Σύμφωνα με το νεότερο ερευνητικό αποτέλεσμα, η ανάλυση DNA πραγματοποιήθηκε από επιστήμονες του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας στο Λονδίνο. Ο επικεφαλής της γενετικής μελέτης ανέφερε ότι, με χρήση σύγχρονων τεχνικών DNA, κατέστη δυνατό να προσδιοριστεί με σαφήνεια η καταγωγή της γυναίκας, η οποία, όπως είπε, εμφανίζει γενετική συγγένεια που είναι πιο κοντά σε άτομα του τοπικού πληθυσμού της ρωμαϊκής Βρετανίας.
Η εκτίμηση περί αφρικανικής καταγωγής είχε ήδη δεχθεί αμφισβήτηση από το 2017, όταν μια αρχική γενετική μελέτη είχε υποδείξει ότι η γυναίκα πιθανότερα προερχόταν από τη Μεσόγειο, ενδεχομένως από την Κύπρο, και όχι από την υποσαχάρια Αφρική. Μετά από εκείνη την εξέλιξη, η αναμνηστική πλάκα που είχε τοποθετηθεί για να τιμήσει την υποτιθέμενη καταγωγή της αφαιρέθηκε το 2022.
Το εύρημα αποδίδεται χρονικά στη ρωμαϊκή κατοχή της Βρετανίας. Ραδιοχρονολόγηση έδειξε ότι ο θάνατός της τοποθετείται μεταξύ 129 και 311 μ.Χ. Η ανάλυση των οστών εκτιμά ότι ήταν περίπου 18 έως 25 ετών όταν πέθανε και ότι το ύψος της ήταν λίγο πάνω από 1,50 μέτρο. Παράλληλα, εντοπίστηκε επουλωμένο τραύμα στο πόδι, που παραπέμπει σε σοβαρό αλλά μη θανατηφόρο τραυματισμό σε κάποιο σημείο της ζωής της.
Επιπλέον, διατροφική ανάλυση με βάση τις τιμές άνθρακα και αζώτου στα οστά έδειξε ότι η διατροφή της πιθανότατα περιλάμβανε σημαντική ποσότητα θαλασσινών. Επιστήμονας του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας σημείωσε ότι η επιστημονική γνώση εξελίσσεται διαρκώς και ότι η πρόοδος της τεχνολογίας την τελευταία δεκαετία επιτρέπει πιο ολοκληρωμένα δεδομένα για το συγκεκριμένο άτομο και τη ζωή του.
