16χρονη ζει χωρίς ίχνος λευχαιμίας: Η επαναστατική «ζωντανή» θεραπεία που αναστρέφει τη νόσο
Το πρώτο κορίτσι στον κόσμο που έλαβε τη θεραπεία το 2022, είναι σήμερα 16 ετών και ελεύθερη νόσου - Η γονιδιακή θεραπεία επαναπρογραμματίζει τα κύτταρα του ανοσοποιητικού και οδηγεί σε ύφεση τη νόσο σε μεγάλο ποσοστό ασθενών
Μία θεραπεία που μέχρι πρόσφατα έμοιαζε με επιστημονική φαντασία δείχνει σήμερα να αλλάζει την πορεία ζωής ασθενών με έναν από τους πιο επιθετικούς αιματολογικούς καρκίνους. Γιατροί στη Βρετανία ανακοίνωσαν ότι νέα γενετική μέθοδος κατάφερε να οδηγήσει σε ύφεση τη νόσο σε μεγάλο ποσοστό ασθενών με οξεία Τ-λεμφοβλαστική λευχαιμία σύμφωνα με το BBC.
Το κορίτσι που έκανε την αρχή
Πώς λειτουργεί το «γενετικό φάρμακο»
και τα κατευθύνουν να επιτίθενται μόνο στα καρκινικά Τ-κύτταρα.
Η νέα θεραπεία δεν είναι πανάκεια, αλλά αποτελεί μία ιστορική καμπή στη μάχη κατά του καρκίνου του αίματος. Για τους ασθενείς που δεν είχαν καμία άλλη ελπίδα, μετατράπηκε σε δεύτερη ευκαιρία ζωής. Και για την επιστήμη, είναι ακόμα ένα βήμα προς μια εποχή όπου ο ίδιος ο οργανισμός μας θα γίνεται το ισχυρότερο όπλο κατά της νόσου.
Πηγή: ygeiamou.gr
«Μέχρι χθες, ήταν επιστημονική φαντασία»
