Μακροβιοτική διατροφή: Τι να τρώμε - Ποιες τροφές θεωρούνται επιβλαβείς
Τα τρόφιμα φυτικής προέλευσης συνδέονται με χαμηλότερο κίνδυνο χρόνιων ασθενειών
Η μακροβιοτική διατροφή βασίζεται σε διαιτητικές αρχές των πρώτων ανθρώπινων κοινωνιών που τρέφονταν αποκλειστικά με καρπούς και χορταρικά. Αυτή η διαιτητική θεωρία –που αφορά περισσότερο μια συμπεριφορά διατροφής παρά μια συγκεκριμένη δίαιτα– έχει διπλή αξία, προληπτική και θεραπευτική. Ως προληπτική, προσπαθεί να προλάβει όλους εκείνους τους παράγοντες που ευνοούν την εμφάνιση μιας ασθένειας, ενώ ως θεραπευτική, διευκολύνει τη θεραπεία με τη χρήση ορισμένων φυτικών τροφών.
- δημητριακά ολικής αλέσεως
- φρούτα
- μη αμυλούχα λαχανικά
- ξηροί καρποί
- ακόρεστα έλαια
Αντίθετα, τροφές επιβλαβείς για το περιβάλλον επηρεάζουν επίσης αρνητικά τον οργανισμό. Τέτοιου είδους τρόφιμα είναι κυρίως τα κόκκινα και τα επεξεργασμένα κρέατα.
Μια ομάδα επιστημόνων διαπίστωσε ότι οι άνθρωποι που ακολουθούν μια περιβαλλοντικά βιώσιμη διατροφή αντιμετωπίζουν 25% μειωμένο κίνδυνο θανάτου. Επίσης, τα τρόφιμα φυτικής προέλευσης συνδέονται τόσο με χαμηλότερο κίνδυνο χρόνιων ασθενειών, όπως καρδιακές παθήσεις, καρκίνο του παχέος εντέρου, διαβήτη και εγκεφαλικό επεισόδιο.
Παράλληλα τα τρόφιμα φυτικής προέλευσης συνδέονται με μειωμένες επιπτώσεις στο περιβάλλον, όπως η ρύπανση από θρεπτικά συστατικά και οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, αλλά και επιπτώσεις στη χρήση του νερού και του εδάφους.
Βασικές αρχές της μακροβιοτικής διατροφήςΠαράλληλα, εκτός από την προστασία της υγείας του ανθρώπου, η μακροβιοτική διατροφή είναι και μια περιβαλλοντικά βιώσιμη συμπεριφορά. Σύμφωνα με έρευνες, τρόφιμα που προστατεύουν το περιβάλλον είναι ταυτόχρονα ωφέλιμα για την υγεία, όπως είναι τα:
Τροφές που καταναλώνονται στη Μακροβιοτική διατροφήΔημητριακά ολικής άλεσης: αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος της διατροφής και περιλαμβάνουν ρύζι αναποφλοίωτο, σιτάρι ολικής άλεσης, κριθάρι, καλαμπόκι, κεχρί, βρόμη και σίκαλη.
Φρέσκα χορταρικά: καταναλώνονται ωμά ή βρασμένα. Αποφεύγονται τα χορταρικά που καλλιεργούνται με χημικά λιπάσματα
Όσπρια: χρησιμοποιούνται κυρίως τα ρεβίθια, οι φακές και τα φασόλια
Θαλάσσια χορταρικά: χρησιμοποιούνται ιδιαίτερα τα φύκια της Ανατολής που είναι ιδιαίτερα πλούσια σε ιχνοστοιχεία
Φρούτα και ξηροί καρποί: καταναλώνονται μόνο στο τέλος του γεύματος
Εκείνοι που έχουν υιοθετήσει με μεγάλη αυστηρότητα τη Μακροβιοτική διατροφή -όπως για παράδειγμα μέχρι πρόσφατα η Γκουίνεθ Πάλτροου- καταναλώνουν σπάνια τις εξής τροφές:
Τροφές που καταναλώνονται σπάνια στη Μακροβιοτική διατροφή
Ψάρι: μια φορά στη διάρκεια της εβδομάδας και ιδιαίτερα τον χειμώνα
Γάλα, γαλακτοκομικά προϊόντα και αυγά: σπάνια και σε μικρές ποσότητες
Κόκκινο κρέας και κοτόπουλο: αποφεύγεται η κατανάλωσή τους
Λευκό αλεύρι και ζάχαρη: αποφεύγεται η κατανάλωσή τους
Τροφές επεξεργασμένες και έτοιμες τροφές: λόγω των συντηρητικών που περιέχουν αποφεύγεται εντελώς η κατανάλωσή τους
Στη ουσία η Μακροβιοτική δεν είναι μια δίαιτα ούτε ένα θεραπευτικό πρόγραμμα. Πρόκειται για μια μέθοδο διατροφής που έχει ως σκοπό να καλύψει τις ελλείψεις στη διατροφή που δημιουργούνται από την υπερβολική βιομηχανοποίηση της παραγωγής των τροφίμων.
Πηγή: cantina.protothema.gr
