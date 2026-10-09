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Μύκονος: Σχεδόν 800.000 αεροπορικές αφίξεις, άνοδος στα Airbnb και τα στοιχήματα της επόμενης ημέρας
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Μύκονος: Σχεδόν 800.000 αεροπορικές αφίξεις, άνοδος στα Airbnb και τα στοιχήματα της επόμενης ημέρας

Αυξημένες αεροπορικές αφίξεις και θετικές ενδείξεις στις βραχυχρόνιες μισθώσεις καταγράφει η Μύκονος το 2026 - Η αμερικανική αγορά ενισχύει τις προοπτικές του πολυτελούς τουρισμού - Ποια είναι η στόχευση του προγράμματος Mykonos Promo / Mykonos Best

Μύκονος: Σχεδόν 800.000 αεροπορικές αφίξεις, άνοδος στα Airbnb και τα στοιχήματα της επόμενης ημέρας
Με αυξημένη αεροπορική κίνηση, θετικές ενδείξεις από την αγορά των βραχυχρόνιων μισθώσεων και ισχυρή παρουσία στον διεθνή χάρτη του πολυτελούς τουρισμού ολοκληρώνει η Μύκονος το μεγαλύτερο μέρος της τουριστικής περιόδου του 2026. Τα διαθέσιμα στοιχεία, σύμφωνα με το mykonospromo, αποτυπώνουν έναν προορισμό που εξακολουθεί να προσελκύει ταξιδιώτες υψηλών απαιτήσεων, την ώρα που η ευρύτερη ελληνική τουριστική αγορά καταγράφει αύξηση τόσο των αφίξεων όσο και των εισπράξεων.

Ωστόσο, πίσω από τη θετική εικόνα της επιβατικής κίνησης αναδεικνύεται ένα σημαντικό ζήτημα: η αύξηση των επισκεπτών δεν συνεπάγεται αυτομάτως αντίστοιχη ενίσχυση των τουριστικών εσόδων του νησιού. Η διάρκεια παραμονής, η μέση ημερήσια δαπάνη και η απόδοση των καταλυμάτων αποτελούν κρίσιμες παραμέτρους για την τελική αποτίμηση της χρονιάς.

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