Υπάρχουν μέρες που μοιάζουν μικρές στα μάτια των μεγάλων αλλά είναι τεράστιες για ένα παιδί. Η πρώτη μέρα στο σχολείο μετά τις διακοπές. Η σχολική εκδρομή που περιμένει εδώ και εβδομάδες. Η απαγγελία ενός ποιήματος μπροστά στην τάξη. Η πρώτη προπόνηση, ένας αγώνας, μια νέα γνωριμία.
Μύκονος: Σχεδόν 800.000 αεροπορικές αφίξεις, άνοδος στα Airbnb και τα στοιχήματα της επόμενης ημέρας
Μύκονος: Σχεδόν 800.000 αεροπορικές αφίξεις, άνοδος στα Airbnb και τα στοιχήματα της επόμενης ημέρας
Αυξημένες αεροπορικές αφίξεις και θετικές ενδείξεις στις βραχυχρόνιες μισθώσεις καταγράφει η Μύκονος το 2026 - Η αμερικανική αγορά ενισχύει τις προοπτικές του πολυτελούς τουρισμού - Ποια είναι η στόχευση του προγράμματος Mykonos Promo / Mykonos Best
Με αυξημένη αεροπορική κίνηση, θετικές ενδείξεις από την αγορά των βραχυχρόνιων μισθώσεων και ισχυρή παρουσία στον διεθνή χάρτη του πολυτελούς τουρισμού ολοκληρώνει η Μύκονος το μεγαλύτερο μέρος της τουριστικής περιόδου του 2026. Τα διαθέσιμα στοιχεία, σύμφωνα με το mykonospromo, αποτυπώνουν έναν προορισμό που εξακολουθεί να προσελκύει ταξιδιώτες υψηλών απαιτήσεων, την ώρα που η ευρύτερη ελληνική τουριστική αγορά καταγράφει αύξηση τόσο των αφίξεων όσο και των εισπράξεων.
Ωστόσο, πίσω από τη θετική εικόνα της επιβατικής κίνησης αναδεικνύεται ένα σημαντικό ζήτημα: η αύξηση των επισκεπτών δεν συνεπάγεται αυτομάτως αντίστοιχη ενίσχυση των τουριστικών εσόδων του νησιού. Η διάρκεια παραμονής, η μέση ημερήσια δαπάνη και η απόδοση των καταλυμάτων αποτελούν κρίσιμες παραμέτρους για την τελική αποτίμηση της χρονιάς.
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Ωστόσο, πίσω από τη θετική εικόνα της επιβατικής κίνησης αναδεικνύεται ένα σημαντικό ζήτημα: η αύξηση των επισκεπτών δεν συνεπάγεται αυτομάτως αντίστοιχη ενίσχυση των τουριστικών εσόδων του νησιού. Η διάρκεια παραμονής, η μέση ημερήσια δαπάνη και η απόδοση των καταλυμάτων αποτελούν κρίσιμες παραμέτρους για την τελική αποτίμηση της χρονιάς.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
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