Στα Top 10 Resorts της Ελλάδας για τα Readers’ Choice Awards 2026 του Condé Nast Traveler το Hyatt Regency Thessaloniki
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Conde Nast Τraveller Hyatt Regency Thessaloniki

Στα Top 10 Resorts της Ελλάδας για τα Readers’ Choice Awards 2026 του Condé Nast Traveler το Hyatt Regency Thessaloniki

Το Hyatt Regency Thessaloniki συγκέντρωσε βαθμολογία 98.12 και βρέθηκε στην 7η θέση για την Ελλάδα, αποτελώντας το μοναδικό ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης που περιλαμβάνεται στη φετινή δεκάδα

Στα Top 10 Resorts της Ελλάδας για τα Readers’ Choice Awards 2026 του Condé Nast Traveler το Hyatt Regency Thessaloniki
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Στα 10 κορυφαία resorts της Ελλάδας τοποθέτησαν τα Readers’ Choice Awards 2026 του Condé Nast Traveler για πρώτη φορά το Hyatt Regency Thessaloniki.

Στα βραβεία του ενός εκ των σημαντικότερων και πλέον αναγνωρισμένων ταξιδιωτικών μέσων, το Hyatt Regency Thessaloniki συγκέντρωσε βαθμολογία 98.12 και βρέθηκε στην 7η θέση στην Ελλάδα, αποτελώντας παράλληλα το μοναδικό ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης που περιλαμβάνεται στη φετινή δεκάδα.

Σημειώνεται ότι η κατάταξη διαμορφώνεται μέσα από τις ψήφους των αναγνωστών του Condé Nast Traveler, αποτυπώνοντας τις ταξιδιωτικές εμπειρίες τους.

Το Hyatt Regency Thessaloniki βρίσκεται μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον 100 στρεμμάτων, λίγα λεπτά από το κέντρο της Θεσσαλονίκης και το αεροδρόμιο, προσφέροντας την εμπειρία ενός resort δίπλα στην πόλη, που συνδυάζει τη διαμονή με τη γαστρονομία, την ευεξία, τον αθλητισμό και την αναψυχή καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Οι κήποι και οι υπαίθριοι χώροι του ξενοδοχείου δημιουργούν ένα ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον, μέσα στο οποίο οι επισκέπτες έχουν στη διάθεσή τους εξωτερική και εσωτερική πισίνα, το Club Olympus με πλήρως εξοπλισμένο fitness center, καθώς και δύο γήπεδα τένις Limonta. Στους καταπράσινους κήπους αναπτύσσεται επίσης ειδικά σχεδιασμένη και πλήρως σηματοδοτημένη διαδρομή για περπάτημα και τρέξιμο, η οποία ακολουθεί διεθνείς προδιαγραφές και εντάσσεται αρμονικά στο φυσικό περιβάλλον του ξενοδοχείου.

Την εμπειρία συμπληρώνουν το Anagé Spa, με θεραπείες χαλάρωσης και αναζωογόνησης, προγράμματα Pilates Reformer, Yoga και Aqua Gym, αλλά και γαστρονομικές και εποχικές προτάσεις που αξιοποιούν τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του ξενοδοχείου.
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