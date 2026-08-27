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Η Λευκάδα αλλάζει τουριστικό προφίλ και το Crystal Waters Lefkada δείχνει τον δρόμο
Η Λευκάδα αλλάζει τουριστικό προφίλ και το Crystal Waters Lefkada δείχνει τον δρόμο
Έχει μπει στον χάρτη του υψηλού τουρισμού, με επενδύσεις που αλλάζουν το τοπίο της φιλοξενίας και προσελκύουν ένα κοινό που αναζητά κάτι παραπάνω από ήλιο και θάλασσα
Τα τελευταία χρόνια η Λευκάδα έχει σταματήσει να είναι απλώς ένας ακόμα δημοφιλής προορισμός του Ιονίου. Το νησί έχει μπει σταθερά στον χάρτη του υψηλού τουρισμού, με επενδύσεις που αλλάζουν το τοπίο της φιλοξενίας και προσελκύουν ένα κοινό που αναζητά κάτι παραπάνω από ήλιο και θάλασσα. Στη Νικιάνα, ανάμεσα στην πόλη της Λευκάδας και το κοσμοπολίτικο Νυδρί, αυτή η μετατόπιση αποκτά ένα συγκεκριμένο πρόσωπο: το Crystal Waters Lefkada, ένα από τα πιο ολοκληρωμένα all-suite resort 4 αστέρων της χώρας.
Η επιλογή της τοποθεσίας δεν είναι τυχαία. Το εν λειτουργία πλέον θέρετρο βρίσκεται σε προνομιακό σημείο, ανάμεσα στους πρόποδες του όρους Σκάρος και στο παραθαλάσσιο χωριό της Νικιάνας, συνδυάζοντας θέα τόσο στο ορεινό τοπίο όσο και στη θάλασσα. Η Νικιάνα προσφέρει κάτι σπάνιο για το νησί: εύκολη πρόσβαση στα πιο γνωστά αξιοθέατα της Λευκάδας, χωρίς την όχληση και την κίνηση που συνοδεύουν συχνά τους πιο τουριστικούς προορισμούς. Είναι μια ισορροπία που φαίνεται να αποζητούν όλο και περισσότεροι επισκέπτες, ειδικά όσοι ταξιδεύουν αναζητώντας ηρεμία χωρίς να θέλουν να απομονωθούν εντελώς από τη ζωή του νησιού.
Το concept του all-suite εξηγεί πολλά από τα υπόλοιπα. Τα 146 δωμάτια και σουίτες του θερέτρου έχουν σχεδιαστεί με μια αισθητική που παραπέμπει περισσότερο σε ιδιωτική κατοικία παρά σε τυπικό ξενοδοχειακό δωμάτιο· γήινες αποχρώσεις, επιλεγμένα υλικά, μινιμαλιστικές γραμμές που αφήνουν το φυσικό τοπίο να πρωταγωνιστήσει. Για όσους αναζητούν κάτι ακόμα πιο ιδιωτικό, υπάρχουν σουίτες με δική τους πισίνα, ενώ στην κορυφή της πυραμίδας βρίσκονται οι Presidential Suites, η πιο υψηλή πρόταση διαμονής του θερέτρου, και η Penthouse Suite, με πανοραμική θέα στο Ιόνιο και τα βουνά της Λευκάδας, που λειτουργεί σχεδόν σαν ξεχωριστό καταφύγιο μέσα στο ίδιο το resort.
Ένα από τα στοιχεία που ξεχωρίζουν είναι το πρωινό που σερβίρεται στην πισίνα της σουίτας, διαμορφωμένο σε σχήμα καρδιάς, μια λεπτομέρεια που έχει γίνει σχεδόν σήμα κατατεθέν του Crystal Waters και εξηγεί εν μέρει γιατί το resort έχει προσελκύσει ζευγάρια που αναζητούν κάτι πέρα από τη συνηθισμένη εμπειρία διακοπών.
Δεν είναι η μόνη πινελιά που δείχνει προσοχή στη λεπτομέρεια· τα ρομαντικά δείπνα υπό το φως των αστεριών ακολουθούν την ίδια λογική, εκείνη μιας φιλοξενίας που δεν σταματά στην άψογη εξυπηρέτηση αλλά επενδύει στη δημιουργία στιγμών.
Στο κέντρο του θερέτρου, οι πισίνες πολλαπλών επιπέδων δίνουν τον τόνο μιας πιο χαλαρής, σχεδόν εξωτικής ατμόσφαιρας. Οι swim-up pool bars επιτρέπουν στους επισκέπτες να μείνουν στο νερό απολαμβάνοντας ένα ποτό ή ένα ελαφρύ γεύμα, ενώ οι sun terraces λειτουργούν ως φυσική προέκταση των δωματίων για όσους θέλουν απλώς να περάσουν την ημέρα τους χαλαρά.
Η γαστρονομία είναι ένας ακόμα άξονας στον οποίο το Crystal Waters φαίνεται να έχει επενδύσει συστηματικά.
Στο Emerald και στο Duende, η κουζίνα κινείται γύρω από την ελληνική και επτανησιακή παράδοση, με σύγχρονη ματιά και έμφαση σε τοπικά, αγνά υλικά, μια επιλογή που συνδέει το θέρετρο με τον τόπο στον οποίο βρίσκεται. Για κάτι διαφορετικό, το Natsumi προσφέρει ασιατική κουζίνα fusion, με φρέσκο sushi και πιάτα που στοχεύουν σε ένα κοινό με πιο διεθνή γευστική εμπειρία. Η συνύπαρξη των δύο αυτών προτάσεων δείχνει μια στρατηγική επιλογή: το resort δεν θέλει να περιοριστεί σε ένα μόνο προφίλ επισκέπτη.
Η επιλογή της τοποθεσίας δεν είναι τυχαία. Το εν λειτουργία πλέον θέρετρο βρίσκεται σε προνομιακό σημείο, ανάμεσα στους πρόποδες του όρους Σκάρος και στο παραθαλάσσιο χωριό της Νικιάνας, συνδυάζοντας θέα τόσο στο ορεινό τοπίο όσο και στη θάλασσα. Η Νικιάνα προσφέρει κάτι σπάνιο για το νησί: εύκολη πρόσβαση στα πιο γνωστά αξιοθέατα της Λευκάδας, χωρίς την όχληση και την κίνηση που συνοδεύουν συχνά τους πιο τουριστικούς προορισμούς. Είναι μια ισορροπία που φαίνεται να αποζητούν όλο και περισσότεροι επισκέπτες, ειδικά όσοι ταξιδεύουν αναζητώντας ηρεμία χωρίς να θέλουν να απομονωθούν εντελώς από τη ζωή του νησιού.
Το concept του all-suite εξηγεί πολλά από τα υπόλοιπα. Τα 146 δωμάτια και σουίτες του θερέτρου έχουν σχεδιαστεί με μια αισθητική που παραπέμπει περισσότερο σε ιδιωτική κατοικία παρά σε τυπικό ξενοδοχειακό δωμάτιο· γήινες αποχρώσεις, επιλεγμένα υλικά, μινιμαλιστικές γραμμές που αφήνουν το φυσικό τοπίο να πρωταγωνιστήσει. Για όσους αναζητούν κάτι ακόμα πιο ιδιωτικό, υπάρχουν σουίτες με δική τους πισίνα, ενώ στην κορυφή της πυραμίδας βρίσκονται οι Presidential Suites, η πιο υψηλή πρόταση διαμονής του θερέτρου, και η Penthouse Suite, με πανοραμική θέα στο Ιόνιο και τα βουνά της Λευκάδας, που λειτουργεί σχεδόν σαν ξεχωριστό καταφύγιο μέσα στο ίδιο το resort.
Ένα από τα στοιχεία που ξεχωρίζουν είναι το πρωινό που σερβίρεται στην πισίνα της σουίτας, διαμορφωμένο σε σχήμα καρδιάς, μια λεπτομέρεια που έχει γίνει σχεδόν σήμα κατατεθέν του Crystal Waters και εξηγεί εν μέρει γιατί το resort έχει προσελκύσει ζευγάρια που αναζητούν κάτι πέρα από τη συνηθισμένη εμπειρία διακοπών.
Δεν είναι η μόνη πινελιά που δείχνει προσοχή στη λεπτομέρεια· τα ρομαντικά δείπνα υπό το φως των αστεριών ακολουθούν την ίδια λογική, εκείνη μιας φιλοξενίας που δεν σταματά στην άψογη εξυπηρέτηση αλλά επενδύει στη δημιουργία στιγμών.
Στο κέντρο του θερέτρου, οι πισίνες πολλαπλών επιπέδων δίνουν τον τόνο μιας πιο χαλαρής, σχεδόν εξωτικής ατμόσφαιρας. Οι swim-up pool bars επιτρέπουν στους επισκέπτες να μείνουν στο νερό απολαμβάνοντας ένα ποτό ή ένα ελαφρύ γεύμα, ενώ οι sun terraces λειτουργούν ως φυσική προέκταση των δωματίων για όσους θέλουν απλώς να περάσουν την ημέρα τους χαλαρά.
Η γαστρονομία είναι ένας ακόμα άξονας στον οποίο το Crystal Waters φαίνεται να έχει επενδύσει συστηματικά.
Στο Emerald και στο Duende, η κουζίνα κινείται γύρω από την ελληνική και επτανησιακή παράδοση, με σύγχρονη ματιά και έμφαση σε τοπικά, αγνά υλικά, μια επιλογή που συνδέει το θέρετρο με τον τόπο στον οποίο βρίσκεται. Για κάτι διαφορετικό, το Natsumi προσφέρει ασιατική κουζίνα fusion, με φρέσκο sushi και πιάτα που στοχεύουν σε ένα κοινό με πιο διεθνή γευστική εμπειρία. Η συνύπαρξη των δύο αυτών προτάσεων δείχνει μια στρατηγική επιλογή: το resort δεν θέλει να περιοριστεί σε ένα μόνο προφίλ επισκέπτη.
Πέρα από τη διαμονή και τη γαστρονομία, το Crystal Waters επενδύει και στην ευεξία, με πρόγραμμα spa, μασάζ, yoga και υπαίθριο γυμναστήριο, στοιχεία πλέον σχεδόν απαραίτητα για ένα resort που θέλει να μιλήσει σε ταξιδιώτες που αντιμετωπίζουν τις διακοπές τους ως ευκαιρία επανασύνδεσης με τον εαυτό τους.
Παράλληλα, η λειτουργία Kids Club δείχνει ότι το θέρετρο δεν στοχεύει αποκλειστικά σε ζευγάρια, αλλά προσπαθεί να καλύψει και οικογένειες, χωρίς οι δύο αυτές κατηγορίες κοινού να έρχονται σε σύγκρουση μέσα στον ίδιο χώρο.
Τα στοιχεία της φετινής χρονιάς επιβεβαιώνουν αυτή την τάση. Ο ελληνικός τουρισμός συνέχισε να αναπτύσσεται μέσα στο 2026, με αύξηση στις αεροπορικές αφίξεις και τις ταξιδιωτικές εισπράξεις, ενώ ειδικά για τα Ιόνια Νησιά, στα οποία ανήκει η Λευκάδα, τα στοιχεία του πρώτου τριμήνου έδειξαν ισχυρή άνοδο τόσο στη συνολική επιβατική κίνηση όσο και στις διεθνείς αφίξεις.
Η βελτίωση της προσβασιμότητας μέσω του αεροδρομίου της Πρέβεζας-Λευκάδας (Άκτιο) αποτελεί βασικό παράγοντα για τη συνολική τουριστική απόδοση του νησιού, στοιχείο που εξηγεί εν μέρει γιατί η περιοχή προσελκύει πλέον επενδύσεις σαν το Crystal Waters Lefkada.
Αυτό που τελικά φαίνεται να διαφοροποιεί το Crystal Waters Lefkada δεν είναι μόνο ο εξοπλισμός ή οι παροχές, όσο ολοκληρωμένες κι αν είναι. Είναι η συνέπεια μιας συγκεκριμένης αντίληψης φιλοξενίας, που δεν σταματά στην άψογη εκτέλεση αλλά επεκτείνεται στη φροντίδα κάθε επισκέπτη ξεχωριστά.
Σε μια εποχή που η Λευκάδα αναδεικνύεται ολοένα και περισσότερο ως προορισμός υψηλών προδιαγραφών, το θέρετρο της Νικιάνα δείχνει πώς μπορεί να μοιάζει αυτή η επόμενη φάση του τουρισμού στο
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