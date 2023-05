Wonder of the Seas: Ολα όσα συμβαίνουν μέσα στο μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο του κόσμου

Το Royal Promenade, γεμάτο καταστήματα, εστιατόρια μπαρ και lounge

Το Royal Promenade, γεμάτο καταστήματα, εστιατόρια μπαρ και lounge

The Suite Sun Deck, μια πριβέ γειτονιά αποκλειστικά για μέλη και για όσους διαμένουν σε σουίτες

O exclusive εξωτερικός χώρος της Suite Sun Deck

The Suite Sun Deck

Για τη χρήση ιδιωτικής ξαπλώστρας χρειάζεται κράτηση

Το παιδικό υδάτινο πάρκο Splashaway Bay

Το εσωτερικό του Social100

The Solarium, κλιματιζόμενος χώρος αποκλειστικά για ενήλικες, με πισίνα, ξαπλώστρες και υδρομασάζ

Τhe Solarium

Η διώροφη Ultimate Family Suite φιλοξενεί μέχρι 10 άτομα

Ενας από τους χώρους της Ultimate Family Suite

Η Grand Suite

Grand Suite Bathroom

Ocean View Suite

Royal Loft Suite

Royal Suite

Royal Suite Oasis

Live βραδίες στο MusicHall

Στο μεξικάνικο El Loco Fresh για τάκος και μαργαρίτες

The Vue για ποτό δίπλα στην πισίνα

Για να αντιληφθούμε το μέγεθός του Wonder of the Seas πρέπει πρώτα να μιλήσουμε με αριθμούς: Με μήκος 326 μέτρα και πλάτος 65 μέτρα, 16 καταστρώματα, οκτώ «γειτονιές», 2.867 δωμάτια και δυνατότητα φιλοξενίας έως και 7.084 επισκεπτών, είναι το μεγαλύτερο πλοίο του στόλου της Royal Caribbean, αλλά και το μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο στον κόσμο.To Wonder of the Seas έκανε το πρώτο του ταξίδι στις 4 Μαρτίου από το Φορτ Λόντερντεϊλ της Φλόριντα με προορισμό την Καραϊβική, ενώ στη συνέχεια ταξίδεψε στην Ευρώπη από το λιμάνι της Βαρκελώνης. Χρειάστηκαν πάνω από τρία χρόνια για την κατασκευή του και είναι το πέμπτο κρουαζιερόπλοιο της σειράς Oasis της Royal Caribbean. Κατασκευάστηκε στα ναυπηγεία της St. Nazaire στη Γαλλία και είναι κατά ένα μέτρο μακρύτερο και κατά 8.000 τόνους βαρύτερο από το «αδερφάκι» του, Symphony of the Seas.Είκοσι τέσσερα ασανσέρ ανεβοκατεβάζουν τους επισκέπτες στα decks που προσφέρουν δεκάδες επιλογές για ψυχαγωγία, δραστηριότητες και φαγητό. Για τους τυχοδιώκτες της αδρεναλίνης, τα highlights είναι η ιλιγγιώδης τσουλήθρα μήκους 65 μέτρων Ultimate Abyss, οι νεροτσουλήθρες Typhoon και Cyclone, και o προσομοιωτής σερφ Flowrider. Μπάσκετ, πινγκ πονγκ, μίνι γκολφ, zipline, πίστα laser tag και διαδρομές τζόγκινγκ είναι διαθέσιμα στο πλοίο.Τα παιδιά δεν σταματούν το παιχνίδι στο Wonder Playscape, ένα «υποβρύχιο» πάρκο γεμάτο τσουλήθρες, σπήλαια, τοίχους αναρρίχησης, παιχνίδια και παζλ με ατελείωτες δυνατότητες. Oι teenagers συναντιούνται στο Social 100, ένα υπαίθριο κλαμπ με υδρομασάζ και σκάκι εξωτερικού χώρου. Για την απόλαυση του ήλιου υπάρχουν τρεις πισίνες και δέκα υδρομασάζ – μεταξύ των οποίων και η πισίνα του Solarium, ενός adults-only κήπου/κλαμπ με πανοραμική θέα που βρίσκεται στο μπροστινό μέρος του πλοίου.Τα 32 εστιατόρια, μπαρ και lounge του Wonder of the Seas, καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις του ουρανίσκου: παραδοσιακές συνταγές της Νέας Ορλεάνης και αυθεντικό σιγοψημένο ΒΒQ στο Τhe Mason Jar, αυθεντική ιταλική πίτσα στο Giovanni’s, spicy μαργαρίτες με ανανά και χαλαπένιο και quesadillas στο μεξικάνικο El Loco Fresh, crab cakes και rolls με αστακό στο Ηοοked Seafood, σύγχρονη γαστρονομία στο 150 Central Park. To Lime & Coconut σερβίρει όλα τα κλασικά τροπικά κοκτέιλ σε αντίστοιχο ντεκόρ, το Vue Βar φημίζεται για την πανοραμική θέα του στη θάλασσα και στο ανοιχτό θέατρο AquaTheater ανεβαίνουν παραστάσεις σε στιλ Cirque du Soleil.H διαμονή περιλαμβάνει δωμάτια τεσσάρων τύπων – interior, ocean view, balcony και virtual balcony. Mια ξεχωριστή «γειτονιά» φιλοξενεί τις σουίτες της Royal Suite Class που προσφέρουν πολυτελή διαμονή, υπηρεσία concierge και VIP εμπειρίες στα δικά της pool deck, lounge και εστιατόρια. Highlight της φιλοξενίας του Wonder of the Seas είναι η Ultimate Family Suite, μια διώροφη σουίτα εξοπλισμένη με εσωτερικές τσουλήθρες, τοίχους Lego και παιχνίδια. Και για όσους θέλουν να προκάλεσουν την τύχη τους, υπάρχει το Royale Casino, με slots machines, τραπέζια πόκερ και μπλακ τζακ.Το Wonder of the Seas προσφέρει 7ήμερες και 8ήμερες κρουαζιέρες στην Ανατολική και Δυτική Καραϊβική. Ενδεικτικά, η κρουαζιέρα 7 Night Western Caribbean & Perfect Day (από 880 δολάρια το άτομο) θα αναχωρήσει στις 29 Ιανουαρίου από το Port Canaveral της Φλόριντα για το Labadee της Αϊτής, ένα resort που φιλοξενεί αποκλειστικά τους πελάτες της Royal Carribean. Στη συνέχεια θα ταξιδέψει στην πρωτεύουσα του Πουέρτο Ρίκο, Σαν Χουάν, στο νησί St. Thomas στις Παρθένους Νήσους, και στο νησάκι CocoCay στις Μπαχάμες – ένα ακόμα θέρετρο της Royal Caribbean. Aλλες κρουαζιέρες περιλαμβάνουν προορισμούς όπως St. Martins, το νησιωτικό κράτος Άγιος Χριστόφορος και Νέβις, την Τζαμάικα, το Κοζουμέλ και την Κόστα Μάγια του Μεξικό.