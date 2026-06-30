Η επιλογή σπουδών αφορά το πόσο έτοιμος θα είσαι να εξελίσσεσαι σε έναν κόσμο που δεν θα σταματήσει να αλλάζει
Ξεκίνησε 17 χρόνια μετά η δίκη για τον θάνατο της Jean Hanlon στην Κρήτη, το ημερολόγιό της ανοίγει ξανά την υπόθεση
Ξεκίνησε 17 χρόνια μετά η δίκη για τον θάνατο της Jean Hanlon στην Κρήτη, το ημερολόγιό της ανοίγει ξανά την υπόθεση
«Δεν έχω κάνει τίποτα. Είναι αμαρτία να πάω φυλακή για όλη μου τη ζωή χωρίς να έχω κάνει κάτι», ανέφερε ο κατηγορούμενος και πρώην σύντροφός της για τον θάνατό της
Σε εξέλιξη βρίσκεται σήμερα, Τρίτη, στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Λασιθίου η δίκη για την πολύκροτη υπόθεση θανάτου της Jean Hanlon, της μητέρας από τη Βρετανία, το σώμα της οποίας είχε εντοπιστεί να επιπλέει στο λιμάνι του Ηρακλείου τον Μάρτιο του 2009.
Σύμφωνα με το neakriti.gr, στην Κρήτη βρίσκονται εδώ και ημέρες οι γιοι της άτυχης γυναίκας, οι οποίοι επί 17 χρόνια ζητούν απαντήσεις για τις μυστηριώδεις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της η μητέρα τους.
Η διαδικασία συνεχίζεται με τις καταθέσεις των παιδιών της Jean Hanlon, ενώ ο κατηγορούμενος δήλωσε αθώος ενώπιον του δικαστηρίου. «Δεν έχω κάνει τίποτα. Είναι αμαρτία να πάω φυλακή για όλη μου τη ζωή χωρίς να έχω κάνει κάτι», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Κομβικό ρόλο για την παραπομπή της υπόθεσης στο ακροατήριο φέρονται να έπαιξαν νέα στοιχεία που προέκυψαν στην πορεία της έρευνας. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται το προσωπικό ημερολόγιο της Jean Hanlon, οι αντιφάσεις στις οποίες φέρεται να υπέπεσε ο κατηγορούμενος, αλλά και τα ευρήματα που έφερε στο φως ο ιδιωτικός ερευνητής Χάρης Βεραμών, τον οποίο είχε προσλάβει η οικογένεια.
Για τους γιους της Jean, Michael, Robert και David Porter, η έναρξη της δίκης αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην προσπάθεια που κάνουν εδώ και χρόνια για να μάθουν τι συνέβη στη μητέρα τους.
Ο Michael Porter, σε δηλώσεις του, είχε εκφράσει την αγωνία της οικογένειας για το ενδεχόμενο νέας αναβολής, σημειώνοντας: «Ήμασταν απίστευτα συντετριμμένοι και αγχωμένοι για το ενδεχόμενο αναβολής για μήνες, ειδικά όταν έχεις προετοιμαστεί ψυχολογικά τόσο πολύ».
Υπενθυμίζεται ότι στο εδώλιο κάθεται ο πρώην σύντροφος της Jean Hanlon, με την υπόθεση να έχει επανέλθει στο προσκήνιο έπειτα από χρόνια ερευνών και αναμονής.
Η δίκη ήταν προγραμματισμένο να ξεκινήσει την προηγούμενη Παρασκευή. Ωστόσο, μετά τον ορισμό συνηγόρου υπεράσπισης για τον 55χρονο, υποβλήθηκε αίτημα αναβολής, προκειμένου να μελετηθεί η δικογραφία.
Το δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέλη της οικογένειας της Jean Hanlon έχουν ταξιδέψει στην Κρήτη για τη διαδικασία, αποφάσισε να δώσει προθεσμία μόλις τεσσάρων ημερών και όρισε την έναρξη της δίκης για σήμερα.
Σύμφωνα με το neakriti.gr, στην Κρήτη βρίσκονται εδώ και ημέρες οι γιοι της άτυχης γυναίκας, οι οποίοι επί 17 χρόνια ζητούν απαντήσεις για τις μυστηριώδεις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της η μητέρα τους.
Η διαδικασία συνεχίζεται με τις καταθέσεις των παιδιών της Jean Hanlon, ενώ ο κατηγορούμενος δήλωσε αθώος ενώπιον του δικαστηρίου. «Δεν έχω κάνει τίποτα. Είναι αμαρτία να πάω φυλακή για όλη μου τη ζωή χωρίς να έχω κάνει κάτι», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Κομβικό ρόλο για την παραπομπή της υπόθεσης στο ακροατήριο φέρονται να έπαιξαν νέα στοιχεία που προέκυψαν στην πορεία της έρευνας. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται το προσωπικό ημερολόγιο της Jean Hanlon, οι αντιφάσεις στις οποίες φέρεται να υπέπεσε ο κατηγορούμενος, αλλά και τα ευρήματα που έφερε στο φως ο ιδιωτικός ερευνητής Χάρης Βεραμών, τον οποίο είχε προσλάβει η οικογένεια.
Για τους γιους της Jean, Michael, Robert και David Porter, η έναρξη της δίκης αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην προσπάθεια που κάνουν εδώ και χρόνια για να μάθουν τι συνέβη στη μητέρα τους.
Ο Michael Porter, σε δηλώσεις του, είχε εκφράσει την αγωνία της οικογένειας για το ενδεχόμενο νέας αναβολής, σημειώνοντας: «Ήμασταν απίστευτα συντετριμμένοι και αγχωμένοι για το ενδεχόμενο αναβολής για μήνες, ειδικά όταν έχεις προετοιμαστεί ψυχολογικά τόσο πολύ».
Υπενθυμίζεται ότι στο εδώλιο κάθεται ο πρώην σύντροφος της Jean Hanlon, με την υπόθεση να έχει επανέλθει στο προσκήνιο έπειτα από χρόνια ερευνών και αναμονής.
Η δίκη ήταν προγραμματισμένο να ξεκινήσει την προηγούμενη Παρασκευή. Ωστόσο, μετά τον ορισμό συνηγόρου υπεράσπισης για τον 55χρονο, υποβλήθηκε αίτημα αναβολής, προκειμένου να μελετηθεί η δικογραφία.
Το δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέλη της οικογένειας της Jean Hanlon έχουν ταξιδέψει στην Κρήτη για τη διαδικασία, αποφάσισε να δώσει προθεσμία μόλις τεσσάρων ημερών και όρισε την έναρξη της δίκης για σήμερα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα