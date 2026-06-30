Ξεκίνησε 17 χρόνια μετά η δίκη για τον θάνατο της Jean Hanlon στην Κρήτη, το ημερολόγιό της ανοίγει ξανά την υπόθεση

«Δεν έχω κάνει τίποτα. Είναι αμαρτία να πάω φυλακή για όλη μου τη ζωή χωρίς να έχω κάνει κάτι», ανέφερε ο κατηγορούμενος και πρώην σύντροφός της για τον θάνατό της