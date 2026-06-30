Οι ΗΠΑ δεν έχουν πρόθεση να αποχωρήσουν από το ΝΑΤΟ, εκτιμά η Άγκυρα ενόψει της συνόδου κορυφής της Συμμαχίας

Το ΝΑΤΟ δεν βρίσκεται σε περίοδο κρίσης, αλλά σε μια διαδικασία προσαρμογής στο μεταβαλλόμενο περιβάλλον ασφαλείας, τόνισε στο Reuters ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, Γιασάρ Γκιουλέρ