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Οι ΗΠΑ δεν έχουν πρόθεση να αποχωρήσουν από το ΝΑΤΟ, εκτιμά η Άγκυρα ενόψει της συνόδου κορυφής της Συμμαχίας
Οι ΗΠΑ δεν έχουν πρόθεση να αποχωρήσουν από το ΝΑΤΟ, εκτιμά η Άγκυρα ενόψει της συνόδου κορυφής της Συμμαχίας
Το ΝΑΤΟ δεν βρίσκεται σε περίοδο κρίσης, αλλά σε μια διαδικασία προσαρμογής στο μεταβαλλόμενο περιβάλλον ασφαλείας, τόνισε στο Reuters ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, Γιασάρ Γκιουλέρ
Το ΝΑΤΟ προσαρμόζεται στο διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον ασφαλείας και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν πρόθεση να αποχωρήσουν από τη Συμμαχία, δήλωσε ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, Γιασάρ Γκιουλέρ, σε συνέντευξή του στο Reuters, ενόψει της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ που θα πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα στις 7 και 8 Ιουλίου.
Η Τουρκία θα φιλοξενήσει τους ηγέτες των 32 κρατών-μελών του ΝΑΤΟ, καθώς και αξιωματούχους από χώρες του Κόλπου και της περιοχής Ασίας-Ειρηνικού, σε μια περίοδο κατά την οποία η Συμμαχία καλείται να διαχειριστεί τις διαφωνίες για τον επιμερισμό των αμυντικών βαρών, τις αμυντικές δαπάνες και τις αμερικανικές πιέσεις προς τους συμμάχους για μεγαλύτερη εμπλοκή στην επαναλειτουργία των θαλάσσιων οδών στα Στενά του Ορμούζ.
Στις γραπτές απαντήσεις του, ο Γκιουλέρ ανέφερε ότι στην ατζέντα της συνόδου θα βρεθούν η ενότητα της Συμμαχίας, η αξιολόγηση της αύξησης των αμυντικών δαπανών των κρατών-μελών, η ενίσχυση της συνεργασίας στην αμυντική βιομηχανία, καθώς και η περαιτέρω στήριξη προς την Ουκρανία.
Παράλληλα, υποστήριξε ότι η Τουρκία θα πρέπει να συμμετέχει ενεργά στις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για την άμυνα.
«Το ΝΑΤΟ εξακολουθεί να αποτελεί μια μοναδική και θεμελιώδη πλατφόρμα για την ευρωατλαντική ασφάλεια και άμυνα. Δεν θεωρούμε ότι βρισκόμαστε σε περίοδο κρίσης, αλλά σε μια διαδικασία προσαρμογής στο μεταβαλλόμενο περιβάλλον ασφαλείας», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Ο Τούρκος υπουργός εκτίμησε επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν επιδιώκουν την αποχώρησή τους από το ΝΑΤΟ, αλλά ζητούν από τους Ευρωπαίους συμμάχους και τον Καναδά να αναλάβουν μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την ασφάλεια της Ευρώπης.
Όπως σημείωσε, η ευρωπαϊκή αμυντική αρχιτεκτονική θα πρέπει να περιλαμβάνει και την Τουρκία στον σχεδιασμό και στις σχετικές πρωτοβουλίες της.
Σε άλλη συνέντευξή του, ο Τούρκος υπουργός μίλησε και για την αεράμυνα της χώρας του, τονίζοντας πως: «Η Τουρκία εξετάζει όλες τις επιλογές για την ενίσχυση της αεροπορικής άμυνάς της, συμπεριλαμβανομένης της αγοράς συστημάτων SAMP-T και Patriot».
Η Τουρκία θα φιλοξενήσει τους ηγέτες των 32 κρατών-μελών του ΝΑΤΟ, καθώς και αξιωματούχους από χώρες του Κόλπου και της περιοχής Ασίας-Ειρηνικού, σε μια περίοδο κατά την οποία η Συμμαχία καλείται να διαχειριστεί τις διαφωνίες για τον επιμερισμό των αμυντικών βαρών, τις αμυντικές δαπάνες και τις αμερικανικές πιέσεις προς τους συμμάχους για μεγαλύτερη εμπλοκή στην επαναλειτουργία των θαλάσσιων οδών στα Στενά του Ορμούζ.
Στις γραπτές απαντήσεις του, ο Γκιουλέρ ανέφερε ότι στην ατζέντα της συνόδου θα βρεθούν η ενότητα της Συμμαχίας, η αξιολόγηση της αύξησης των αμυντικών δαπανών των κρατών-μελών, η ενίσχυση της συνεργασίας στην αμυντική βιομηχανία, καθώς και η περαιτέρω στήριξη προς την Ουκρανία.
Παράλληλα, υποστήριξε ότι η Τουρκία θα πρέπει να συμμετέχει ενεργά στις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για την άμυνα.
«Το ΝΑΤΟ εξακολουθεί να αποτελεί μια μοναδική και θεμελιώδη πλατφόρμα για την ευρωατλαντική ασφάλεια και άμυνα. Δεν θεωρούμε ότι βρισκόμαστε σε περίοδο κρίσης, αλλά σε μια διαδικασία προσαρμογής στο μεταβαλλόμενο περιβάλλον ασφαλείας», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Ο Τούρκος υπουργός εκτίμησε επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν επιδιώκουν την αποχώρησή τους από το ΝΑΤΟ, αλλά ζητούν από τους Ευρωπαίους συμμάχους και τον Καναδά να αναλάβουν μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την ασφάλεια της Ευρώπης.
Όπως σημείωσε, η ευρωπαϊκή αμυντική αρχιτεκτονική θα πρέπει να περιλαμβάνει και την Τουρκία στον σχεδιασμό και στις σχετικές πρωτοβουλίες της.
Σε άλλη συνέντευξή του, ο Τούρκος υπουργός μίλησε και για την αεράμυνα της χώρας του, τονίζοντας πως: «Η Τουρκία εξετάζει όλες τις επιλογές για την ενίσχυση της αεροπορικής άμυνάς της, συμπεριλαμβανομένης της αγοράς συστημάτων SAMP-T και Patriot».
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