Η Μύκονος ξανασυστήνεται στο παγκόσμιο κοινό με τον πολιτισμό της στην «EXPO2020» DUBAI

Ο δήμαρχος Μυκόνου Κωνσταντίνος Κουκάς με την κυρία Μαριάννα Λάτση, ο υφυπουργός Εξωτερικών, κ. Ανδρέας Κατσανιώτης με τον Βοηθό Υπουργό Εξωτερικών των ΗΑΕ Omar Saif Ghobash, αρμόδιο για διεθνή συνεργασία στους τομείς πολιτισμού και δημόσιας διπλωματίας και ο Έλληνας πρέσβης στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κ Διονύσης ζωής





Τομε την Enterprise Greece και τοδιοργάνωσαν την Πέμπτη 24 Φεβρουαρίου 2022 εκδήλωση με τίτλο «A Universal Narrative of Light – From Apollo’s birthplace, Delos, to a brighter future».Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Terra Auditorium (Sustainability District, Expo2020) στο πλαίσιο της Ελληνικής παρουσίας στην Παγκόσμια Έκθεση EXPO 2020 Dubai. Μια έκθεση που την έχουν επισκεφθεί έως σήμερα 15 εκατομμύρια επισκέπτες, ενώ έχει σημειώσει μια έντονη παγκόσμια δραστηριότητα στα κοινωνικά δίκτυα. Στόχος ήταν η ανάδειξη της σύγχρονης ταυτότητας της Ελλάδας ως χώρα με εξωστρεφή κουλτούρα, την προβολή της αξίας της διεθνούς συνεργασίας, καθώς και τη συμβολή και το αντίκτυπο της επιστήμης, της τεχνολογίας και της τέχνης στον διαπολιτισμικό διάλογο.Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης «A Universal Narrative of Light – From Apollo’s birthplace, Delos, to a brighter future» πραγματοποιήθηκαν ενδιαφέρουσες ομιλίες από τους κ. Ανδρέα Κατσανιώτη, Υφυπουργό Εξωτερικών, κ. Omar Saif Ghobash, Αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών και Διεθνούς Συνεργασίας Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, κ. Ιωάννη Σμυρλή, Γενικό Γραμματέα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας καθώς και το Δήμαρχο Μυκόνου, κ. Κωνσταντίνο Κουκά.Παρόντες επίσης με ενδιαφέρουσες ομιλίες στο πάνελ ανάμεσα σε άλλους και ο Δημήτρης Αθανασούλης Έφορος Αρχαιοτήτων Κυκλάδων και η Ελευθερία Ντεκό, σχεδιάστρια φωτισμού. Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η ομιλία της Αλεξάνδρας Μητσοτάκη, Πρόεδρο και συν-Ιδρύτρια του World Human Forum πού είχε θέμα τη Δήλο. Παρόντες πολλοί σημαντικοί εκπρόσωποι του επιχειρηματικού χώρου από την Ελλάδα και από τον κόσμο καθώς και ο Έλληνας Πρέσβης στα Ηνωμένες Αραβικά Εμιράτα.Κοινή συνισταμένη των τοποθετήσεων των διακεκριμένων ομιλητών, ήταν η αξία του σύγχρονου τοπικού πολιτισμού, της ιστορίας και μυθολογίας μας για την προσέλκυση επισκεπτών, αλλά και την αναβάθμιση της διεθνούς εικόνας της χώρας και ειδικότερα της Μυκόνου.Τις επόμενες μέρες θα ακολουθήσουν προγραμματισμένες συναντήσεις με στόχο την προώθηση των συμφερόντων του Δήμου Μυκόνου καθώς και της Δήλου.Στην ομιλία του o κ.μεταξύ άλλων τόνισε ότι: «Τους τελευταίους αιώνες, το νησιωτικό σύμπλεγμα Δήλου – Μυκόνου έχει μετατραπεί σε παγκόσμιο εμπορικό σημείο αναφοράς στον τουρισμό για τη φιλοξενία και τη συνύπαρξη των πολιτισμών, ένας τόπος που χαίρει παγκόσμιας αναγνώρισης. Η Μύκονος έχει “κληρονομήσει” τον κοσμοπολίτικο χαρακτήρα της Δήλου, τα στοιχεία του σεβασμού στη διαφορετικότητα κάθε κουλτούρας και την ελευθερία. Σήμερα, το νησί της Μυκόνου χαίρει παγκόσμιας φήμης, καθώς είναι ελκυστικό για νέους, επαγγελματίες επενδυτές και επισκέπτες υψηλού οικονομικού προφίλ που απαιτούν ποιοτικές υπηρεσίες, προσφέροντας στοιχεία για έναν μύθο που όλοι θέλουν να ζήσουν. Ταυτόχρονα, η Μύκονος προσπαθεί να ενισχύσει τη συμβολική της σχέση με τη Δήλο, με στόχο να “αποκαταστήσει” με κάποιο τρόπο την ασυνέχεια της φήμης της Δήλου μετά την πτώση της στο παρελθόν και να κρατήσει το φως του «ιερού νησιού» ζωντανό και δυνατό.Το φως στις Κυκλάδες, όπως και η θάλασσα που μας περιβάλλει, είναι στοιχεία ενός τόπου με έναν πολιτισμό με ανοιχτούς ορίζοντες. Και είναι αυτή η κουλτούρα που χρειάζεται επικοινωνία, επεξεργασία και ανταλλαγή. Αυτοί είναι οι ισχυροί παράγοντες που δημιούργησαν την πολυπολιτισμική κοινωνία της Δήλου στην αρχαιότητα και μπορούν να βοηθήσουν στην ανάπτυξη “ανθεκτικών και ανοιχτών” κοινωνιών σήμερα. Παράγοντες που καλούμαστε να εκμεταλλευτούμε, στη νέα εποχή επικοινωνίας που αναδύεται ραγδαία γύρω μας. Ο Δήμος μας θα υποστηρίξει και θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για παγκόσμιες αφηγήσεις εμπνευσμένες από το φως της Δήλου, ειδικά αυτές που συνδέουν την επιστήμη, την τέχνη, τη δημιουργικότητα και προσβλέπουν σε έναν καλύτερο κόσμο. Προτείνουμε επίσης την έναρξη στη Μύκονο ενός παγκόσμιου Ετήσιου Φόρουμ με θέμα “Αειφόρος Τουρισμός & ταυτότητα των κοινωνιών”. Αυτό το διεθνές φόρουμ θα στοχεύει στη δημιουργία μιας πλατφόρμας ανταλλαγών στη διασταύρωση του τουρισμού, της τέχνης, της επιστήμης, του πολιτισμού και, κυρίως, του φωτός».