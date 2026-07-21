«Όλη μου η ζωή ανάμεσα σε Εξάρχεια, Κολωνάκι και Σόλωνος»: Ένας αποχαιρετισμός στον Αλέξη Σταμάτη

«Τα ίχνη που άφησα πίσω, η ηχώ μιας εποχής που ποτέ δεν υπήρξε απόλυτα πραγματική, όλα είναι εκεί, αρκεί να έχεις τα μάτια να τα δεις»