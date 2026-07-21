«Όλη μου η ζωή ανάμεσα σε Εξάρχεια, Κολωνάκι και Σόλωνος»: Ένας αποχαιρετισμός στον Αλέξη Σταμάτη
«Όλη μου η ζωή ανάμεσα σε Εξάρχεια, Κολωνάκι και Σόλωνος»: Ένας αποχαιρετισμός στον Αλέξη Σταμάτη
«Τα ίχνη που άφησα πίσω, η ηχώ μιας εποχής που ποτέ δεν υπήρξε απόλυτα πραγματική, όλα είναι εκεί, αρκεί να έχεις τα μάτια να τα δεις»
Γεννήθηκα το 1960, Ιούλιο. Όλη μου η ζωή κύλησε ανάμεσα στα Εξάρχεια, το Κολωνάκι και τη Σόλωνος. Τέσσερα σπίτια, τέσσερις γωνιές αυτής της πόλης που έγινε o τόπος μου. Στα Εξάρχεια, με τα χαμηλά νεοκλασικά και την ενέργεια του παρόντος και στο Κολωνάκι, με τις μεγαλοαστικές πολυκατοικίες και τη λάμψη που άφηνε πίσω της η χρυσή εποχή. Εδώ επαιξα, εδώ τσακώθηκα, εδώ συμφιλιώθηκα, εδώ σπούδασα, ερωτεύτηκα, παντρεύτηκα, εδώ γεννήθηκε και μεγάλωσε ο γιος μου ο Ερμής. Τώρα που μετακόμισα, βλέπω τις γειτονιές μου να αλλάζουν, να μεγαλώνουν και να ξαναγεννιούνται.
Ήμουν εκεί όταν το Κολωνάκι στραφτάλιζε, με τα κοσμικά εστιατόρια και τους ανθρώπους που γέμιζαν τα καφέ και τα ρεστό με πλανητικές «Αξελικές» συζητήσεις. Θυμάμαι το υπόγειο «Minute», το σημείο συνάντησης των διανοουμένων της εποχής. Εκεί όπου οι συζητήσεις για τον Καστοριάδη και τον Λακάν πήγαιναν ασορτί με κάπνισμα άφιλτρων, αλκοόλια, σοβαρότητα και φιλαρέσκεια.
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