Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου: Βάζει πλώρη για τη διεκδίκηση του τίτλου της Παγκόσμιας Περιφέρειας Γαστρονομίας 2028
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου: Βάζει πλώρη για τη διεκδίκηση του τίτλου της Παγκόσμιας Περιφέρειας Γαστρονομίας 2028
Στόχος η ενίσχυση της διεθνούς αναγνωρισιμότητας του Νοτίου Αιγαίου ως κορυφαίου γαστρονομικού προορισμού.
Προχωρούν οι διαδικασίες για τη διεκδίκηση από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου του τίτλου της Παγκόσμιας Περιφέρειας Γαστρονομίας 2028 μετά την σχετική έγκριση που δόθηκε για την υποψηφιότητα από το Περιφερειακό Συμβούλιο.
Στόχος είναι η ενίσχυση της διεθνούς αναγνωρισιμότητας του Νοτίου Αιγαίου ως κορυφαίου γαστρονομικού προορισμού, η υποστήριξη της τοπικής παραγωγής και της πρωτογενούς οικονομίας των νησιών και η ανάδειξη και προστασία της γαστρονομικής κληρονομιάς. Επίσης επιδιώκεται η προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και της κυκλικής οικονομίας στον τομέα της γαστρονομίας και η σύνδεση γαστρονομίας, πολιτισμού, περιβάλλοντος και τουρισμού σε ένα ενιαίο αναπτυξιακό πρότυπο.
Η υποψηφιότητα αυτή δεν αποτελεί μια μεμονωμένη πρωτοβουλία. Είναι η φυσική συνέχεια μιας μακρόχρονης στρατηγικής που υλοποιεί η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με στόχο τη διασύνδεση της πρωτογενούς παραγωγής με τον τουρισμό, τον πολιτισμό, την επιχειρηματικότητα και την ταυτότητα των νησιών.
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