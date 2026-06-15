ΕΟΤ: Νέα έρευνα αγοράς σε δέκα ευρωπαϊκές χώρες
ΕΟΤ: Νέα έρευνα αγοράς σε δέκα ευρωπαϊκές χώρες
Στόχος η ενίσχυση του στρατηγικού σχεδιασμού του ελληνικού τουρισμού.
Κυλιόμενη έρευνα αγοράς σε επιλεγμένες ευρωπαϊκές χώρες υλοποιεί από τις αρχές Ιουνίου ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού. Η ενέργεια εντάσσεται στο συνολικό σχέδιο δράσης του ΕΟΤ και ενισχύει τον σχεδιασμό της τουριστικής προβολής της Ελλάδας, μέσα από πρωτογενή δεδομένα για το ταξιδιωτικό προφίλ, τις ανάγκες, τις προτιμήσεις και τις προθέσεις δυνητικών επισκεπτών από βασικές αγορές του εξωτερικού.
Η έρευνα θα καλύψει δέκα κύριες ευρωπαϊκές αγορές (Ηνωμένο Βασίλειο, Αυστρία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Ολλανδία, Πολωνία, Σουηδία και Ρουμανία) και θα υλοποιηθεί σε τρεις διαδοχικούς κύκλους μέτρησης. Μέσα από την ανάλυση των απαντήσεων και τη συγκριτική αξιολόγηση των ευρημάτων ανά κύκλο, θα αποτυπώνονται η συμπεριφορά των ταξιδιωτών, οι αναδυόμενες καταναλωτικές τάσεις, οι προτιμήσεις τους σε τύπους προορισμών και εμπειριών, οι περίοδοι διακοπών, τα βασικά κίνητρα επιλογής προορισμού, καθώς και οι παράγοντες που διαμορφώνουν τη ζήτηση για ταξίδια προς την Ελλάδα. Τα ευρήματα κάθε κύκλου αναμένεται να προσφέρουν ουσιαστικά συμπεράσματα και πρακτικά εργαλεία για το σχεδιασμό δράσεων προβολής και προώθησης.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Η έρευνα θα καλύψει δέκα κύριες ευρωπαϊκές αγορές (Ηνωμένο Βασίλειο, Αυστρία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Ολλανδία, Πολωνία, Σουηδία και Ρουμανία) και θα υλοποιηθεί σε τρεις διαδοχικούς κύκλους μέτρησης. Μέσα από την ανάλυση των απαντήσεων και τη συγκριτική αξιολόγηση των ευρημάτων ανά κύκλο, θα αποτυπώνονται η συμπεριφορά των ταξιδιωτών, οι αναδυόμενες καταναλωτικές τάσεις, οι προτιμήσεις τους σε τύπους προορισμών και εμπειριών, οι περίοδοι διακοπών, τα βασικά κίνητρα επιλογής προορισμού, καθώς και οι παράγοντες που διαμορφώνουν τη ζήτηση για ταξίδια προς την Ελλάδα. Τα ευρήματα κάθε κύκλου αναμένεται να προσφέρουν ουσιαστικά συμπεράσματα και πρακτικά εργαλεία για το σχεδιασμό δράσεων προβολής και προώθησης.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
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