Στον δρόμο της ελιάς και του καπνού: Μία περιήγηση στο Αγρίνιο

Έκθεση στη Δημοτική Πινακοθήκη Αγρινίου αποτελεί αφορμή για επίσκεψη στην πόλη και γνωριμία με την ιστορία της.