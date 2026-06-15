Στον δρόμο της ελιάς και του καπνού: Μία περιήγηση στο Αγρίνιο
Στον δρόμο της ελιάς και του καπνού: Μία περιήγηση στο Αγρίνιο
Έκθεση στη Δημοτική Πινακοθήκη Αγρινίου αποτελεί αφορμή για επίσκεψη στην πόλη και γνωριμία με την ιστορία της.
Η διάσχιση της οδού Δεληγιώργη, στο Αγρίνιο, με κατεύθυνση προς την πλατεία Παναγόπουλου (Συντριβάνι) συντροφεύεται από το στιβαρό, τριώροφο κεραμοσκεπές κτίριο των Καπναποθηκών Παπαστράτου και αποτελεί μέρος του ιστορικού κτιριακού συγκροτήματος των εν λόγω καπναποθηκών που χρονολογούνται στις αρχές της δεκαετίας του 1920. Η παρουσία των διατηρητέων αυτών κτιρίων υποδηλώνει μεν την καπνοβιομηχανική κληρονομιά της πόλης, ταξιδεύει δε, ντόπιους και περαστικούς, πίσω στις αρχές του 20ου αιώνα, τότε που το Αγρίνιο και η ευρύτερη περιοχή γνώρισαν μεγάλη ανάπτυξη λόγω της επέκτασης της καπνοκαλλιέργειας και της συστηματοποίησης της εμπορίας του καπνού εντός και εκτός των συνόρων της χώρας.
Έκθεση που «τρέχει» αυτή την περίοδο στη Δημοτική Πινακοθήκη Αγρινίου σε απόσταση μόλις λίγων μέτρων από το κτιριακό συγκρότημα των καπνοθηκών Παπαστράτου, φέρνει στο προσκήνιο τον καπνό ως παραδοσιακό προϊόν του Αγρινίου, και το τοποθετεί πλάι σε έναν καρπό της γης που έδινε «ζωή» και ακόμα και σήμερα δηλώνει παρoύσα στον νομό Αιτωλοακαρνανίας: την ελιά. «Ελαίας και καπνού εγκώμιον», λοιπόν, ο τίτλος της έκθεσης, με έργα παλαιότερων και σύγχρονων Ελλήνων δημιουργών, προερχόμενα από δημόσιες και ιδιωτικές συλλογές.
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