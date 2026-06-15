Σκιάθος: Ένας πλήρης οδηγός εμπειριών για το κοσμοπολίτικο νησί των Σποράδων
Σκιάθος: Ένας πλήρης οδηγός εμπειριών για το κοσμοπολίτικο νησί των Σποράδων
Πού να φάτε, πού να μείνετε, τι να δείτε, χρήσιμα τηλέφωνα.
Σκιάθος: Κοσμοπολίτικη, τουριστική, με πολλές οργανωμένες παραλίες, όπου τα θαλάσσια σπορ και το beach life έχουν την τιμητική τους. Με τοπία κατάφυτα, όπου τα δέντρα σχεδόν βουτούν στο νερό, και με ένα οργανωμένο δίκτυο μονοπατιών που διατρέχουν το νησί. Με την πρωτεύουσα, που αποτελεί τον μοναδικό οικισμό, να συγκεντρώνει όλη την κίνηση, τα αξιοθέατα, το shopping και την έντονη βραδινή ζωή. Εδώ γεννήθηκε, τον Μάρτιο του 1851, ο κορυφαίος Έλληνας λογοτέχνης Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης.
Εδώ η φύση ζωγράφισε δύο από τα ωραιότερα τοπία του Αιγαίου και της Ελλάδας, τα Λαλάρια στον βορρά και τις Κουκουναριές στον νότο, που έχουν διεθνή φήμη και είναι δύο μόνο από τις 67 καταμετρημένες παραλίες της Σκιάθου. Και εδώ εκατοντάδες καταλύματα προσφέρουν καταφύγιο στους κουρασμένους από τον χειμώνα ταξιδιώτες.
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