7 εμπειρίες στην Καζαμπλάνκα, την «Λευκή Πόλη» όπου η πλούσια κληρονομιά συναντά το σήμερα

Σταυροδρόμι πολιτισμών, η Καζαμπλάνκα στο δυτικό Μαρόκο κατατάσσεται στους πιο επιθυμητούς ταξιδιωτικούς προορισμούς, κυρίως για τους λάτρεις της αρχιτεκτονικής. Αρκεί μία περιήγηση για να διαπιστώσει κανείς τις ομορφιές της.

Τη μεγαλύτερη πόλη και οικονομική πρωτεύουσα του Μαρόκου «ντύνουν» art déco και παραδοσιακού ρυθμού κτίρια. Από το λιμάνι προσφέρεται απέραντη θέα στον Ατλαντικό ωκεανό, στις γειτονιές της πόλης ξετυλίγεται η ιστορία της και η καθημερινότητα των ντόπιων, στις υπαίθριες αγορές της κυριαρχούν οι μυρωδιές από συνταγές και μπαχαρικά, στην πλαισιωμένη από παραλίες ακτογραμμή της εκτυλίσσεται μια σειρά από θαλάσσιες δραστηριότητες.

Πρόκειται για ορισμένες μόνο εικόνες από την πολύβουη μητρόπολη, την πόλη όπου η αραβο-μουσουλμανική κληρονομιά συνυπάρχει με εκείνη της αποικιακής περιόδου και τον σύγχρονο αστικό ιστό με γραφεία πολυεθνικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στη χώρα. Την πόλη όπου ο πολιτισμός και κάθε είδους δραστηριότητες υπόσχονται στον επισκέπτη αλησμόνητες εμπειρίες. Τα φεστιβάλ της, το τζαμί Χασάν ΙΙ, η συνοικία Habous, ο καθεδρικός ναός της πόλης, η γευσιγνωσία στις αγορές, είναι ορισμένες από τις εμπειρίες που προσφέρει η λεγόμενη «Λευκή Πόλη».



