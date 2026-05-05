Διαγωνισμός για νέο ξενοδοχείο στον ανερχόμενο τουριστικό προορισμό του Πειραιά
Διαγωνισμός για νέο ξενοδοχείο στον ανερχόμενο τουριστικό προορισμό του Πειραιά
Η διάρκεια της εκμίσθωσης έχει οριστεί σε 30 χρόνια με δυνατότητα παράτασης κατά 10 χρόνια.
Επιταχύνει τις διαδικασίες για την αξιοποίηση περιουσιακών του στοιχείων ο e-Ε.Φ.Κ.Α. ανοίγοντας τον δρόμο, σύμφωνα με τελευταία απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του, για τη λειτουργία μίας νέας ξενοδοχειακής μονάδας στον ανερχόμενο τουριστικό προορισμό του Πειραιά.
Ειδικότερα, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του e-Ε.Φ.Κ.Α. ενέκρινε τη διενέργεια δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση ακινήτου επί της οδού Κασιμάτη 4 στον Πειραιά, συνολικής επιφάνειας 1.504,56 τ.μ.
Ο e-ΕΦΚΑ (Κλάδος Εφάπαξ Παροχών) είναι συνιδιοκτήτης με το ελληνικό δημόσιο (κατά 1/3 και 2/3 αντίστοιχα), στο εν λόγω ακίνητο αλλά ασκεί τη διαχείριση του και τα έσοδά του περιέρχονται εξ’ ολοκλήρου στον Κλάδο Εφάπαξ Παροχών. Για τη διενέργεια του διαγωνισμού εισηγήθηκε θετικά η Διεύθυνση Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγασης του Οργανισμού.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
Ειδικότερα, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του e-Ε.Φ.Κ.Α. ενέκρινε τη διενέργεια δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση ακινήτου επί της οδού Κασιμάτη 4 στον Πειραιά, συνολικής επιφάνειας 1.504,56 τ.μ.
Ο e-ΕΦΚΑ (Κλάδος Εφάπαξ Παροχών) είναι συνιδιοκτήτης με το ελληνικό δημόσιο (κατά 1/3 και 2/3 αντίστοιχα), στο εν λόγω ακίνητο αλλά ασκεί τη διαχείριση του και τα έσοδά του περιέρχονται εξ’ ολοκλήρου στον Κλάδο Εφάπαξ Παροχών. Για τη διενέργεια του διαγωνισμού εισηγήθηκε θετικά η Διεύθυνση Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγασης του Οργανισμού.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα