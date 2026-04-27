Πάνω από το 65% των ταξιδιωτών από την Κύπρο επιλέγει την Ελλάδα ως κύριο προορισμό διακοπών
Πάνω από το 65% των ταξιδιωτών από την Κύπρο επιλέγει την Ελλάδα ως κύριο προορισμό διακοπών
Οι προορισμοί που κατατάσσονται ψηλά στις προτιμήσεις τους.
Αυξημένη ζήτηση προς την Ελλάδα εμφανίζει φέτος η κυπριακή τουριστική αγορά, καθώς οι τρέχουσες διεθνείς συνθήκες και το ασταθές γεωπολιτικό και οικονομικό κλίμα οδηγούν τους Κύπριους ταξιδιώτες σε οικείες και εύκολα προσβάσιμες επιλογές, με την Ελλάδα να θεωρείται ο πιο αξιόπιστος και ασφαλής προορισμός για το 2026.
Το θετικό αυτό μήνυμα προέκυψε στη διάρκεια της τουριστικής έκθεσης Travel Expo Cyprus 2026, που πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία από τις 17 έως τις 19 Απριλίου 2026 με τη συμμετοχή του ΕΟΤ.
Ειδικότερα, όπως διαπιστώθηκε από τις επαφές με τοπικούς τουριστικούς παράγοντες πάνω από το 65% των ταξιδιωτών από την Κύπρο επιλέγει την Ελλάδα ως κύριο προορισμό διακοπών, ενώ το 80% των Κύπριων ταξιδιωτικών πρακτόρων εκτιμά ότι η φετινή ζήτηση θα επικεντρωθεί σχεδόν αποκλειστικά στη χώρα μας. Για το 2026, καταγράφεται ήδη αύξηση της τάξης του 12% στις κρατήσεις προς ελληνικούς προορισμούς. Οι δημοφιλέστεροι προορισμοί για τους Κύπριους είναι η Κρήτη, η Ρόδος, η Θεσσαλονίκη και η Αθήνα.
Το θετικό αυτό μήνυμα προέκυψε στη διάρκεια της τουριστικής έκθεσης Travel Expo Cyprus 2026, που πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία από τις 17 έως τις 19 Απριλίου 2026 με τη συμμετοχή του ΕΟΤ.
Ειδικότερα, όπως διαπιστώθηκε από τις επαφές με τοπικούς τουριστικούς παράγοντες πάνω από το 65% των ταξιδιωτών από την Κύπρο επιλέγει την Ελλάδα ως κύριο προορισμό διακοπών, ενώ το 80% των Κύπριων ταξιδιωτικών πρακτόρων εκτιμά ότι η φετινή ζήτηση θα επικεντρωθεί σχεδόν αποκλειστικά στη χώρα μας. Για το 2026, καταγράφεται ήδη αύξηση της τάξης του 12% στις κρατήσεις προς ελληνικούς προορισμούς. Οι δημοφιλέστεροι προορισμοί για τους Κύπριους είναι η Κρήτη, η Ρόδος, η Θεσσαλονίκη και η Αθήνα.
