Δελφίνι κολυμπάει με βαθύ τραύμα από πλαστικό αντικείμενο
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Δελφίνι κολυμπάει με βαθύ τραύμα από πλαστικό αντικείμενο

Το δελφίνι κολυμπάει ενώ στο σώμα του είναι εμφανές ένα βαθύ τραύμα, το οποίο προκλήθηκε από κάποιο πλαστικό αντικείμενο.

Δελφίνι κολυμπάει με βαθύ τραύμα από πλαστικό αντικείμενο
Όσο περισσότερες εικόνες έχουμε από τον πλούτο της θάλασσας, τόσο πιο πολύ εντυπωσιαζόμαστε για τη φύση και όσα έχει να μας προσφέρει. Δυστυχώς όμως, υπάρχουν και οι δυσάρεστες εικόνες που συναντάμε, όπως αυτή με το τραυματισμένο δελφίνι.

Όπως μας ενημερώνει το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος, εντοπίστηκε ένα δελφίνι στη θάλασσα με ένα εμφανές τραύμα στο σώμα του. Αρκετά μακριά από την ακτή, στα ανοιχτά, εθεάθη ένα δελφίνι που είχε μια βαθιά ουλή, προφανώς από κάποιο πλαστικό απόρριμα που τυλίχτηκε γύρω από το σώμα του θηλαστικού. Όσο παλεύει να το ξεφορτωθεί, τόσο το υλικό αυτό τυλίγεται πιο σφιχτά στο σώμα του ζώου και αφήνει μεγαλύτερο και πιο βαθύ σημάδι.

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