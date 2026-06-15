Νευρολογία & Νευροχειρουργική: Όταν το πρόβλημα δεν φαίνεται, αλλά αλλάζει τα πάντα

Υπάρχουν καταστάσεις δύσκολο να περιγραφούν, όπου βλέπουμε ότι κάτι έχει αλλάξει στο ζώο μας, χωρίς να μπορούμε να εξηγήσουμε τι συμβαίνει.