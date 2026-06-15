Χαρούμενες μουσούδες, μια μασκότ και εκπλήξεις για όλους: Όσα έγιναν στο 4o A Day With My Pet στην Πετρούπολη
TOPETMOU

Χαρούμενες μουσούδες, μια μασκότ και εκπλήξεις για όλους: Όσα έγιναν στο 4o A Day With My Pet στην Πετρούπολη

H γιορτή που συνδιοργάνωσε το topetmou.gr μαζί με την Περιφέρεια Αττικής ξεκίνησε πολύ δυναμικά από νωρίς.

Χαρούμενες μουσούδες, μια μασκότ και εκπλήξεις για όλους: Όσα έγιναν στο 4o A Day With My Pet στην Πετρούπολη
H γιορτή που συνδιοργάνωσε το topetmou.gr μαζί με την Περιφέρεια Αττικής για τα κατοικίδια στην Πλατεία Ηρώ στην Πετρούπολη έγινε σημείο συνάντησης από πολύ νωρίς.

Οι επισκέπτες μας ήρθαν γεμάτοι χαμόγελα και περιέργεια για να δουν τις δράσεις μας, αλλά και να μάθουν και να συζητήσουν για την υπεύθυνη υιοθεσία, να γνωρίσουν νέες τροφές, να συμμετέχουν στις δραστηριότητες και να μάθουν πώς θα χαρίσουν ακόμη καλύτερη ζωή στους τετράποδους φίλους τους.
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