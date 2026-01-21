Πότε πρέπει να στειρώνονται οι θηλυκές γάτες; Τι ισχύει για τις αρσενικές
Πότε πρέπει να στειρώνονται οι θηλυκές γάτες; Τι ισχύει για τις αρσενικές
Η στείρωση δεν είναι τιμωρία αλλά ένα πραγματικό δώρο για τα ζώα.
Η στείρωση μιας γάτας είναι απαραίτητη για την καλή της υγεία. Παράλληλα, με την στείρωση βοηθάμε στη μείωση του υπερπληθυσμού των αδέσποτων γατών, πρόβλημα αρκετά μεγάλο και δύσκολα διαχειρίσιμο, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε πολλές χώρες του κόσμου.
Όμως, παρόλο που γνωρίζουμε τα οφέλη της στείρωσης μιας γάτας, τα οποία θα αναφέρουμε και παρακάτω, πολλοί είναι οι κηδεμόνες που επιλέγουν να αποφεύγουν την συγκεκριμένη επέμβαση, για τους δικούς τους (λάθος τις περισσότερες φορές) λόγους.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Όμως, παρόλο που γνωρίζουμε τα οφέλη της στείρωσης μιας γάτας, τα οποία θα αναφέρουμε και παρακάτω, πολλοί είναι οι κηδεμόνες που επιλέγουν να αποφεύγουν την συγκεκριμένη επέμβαση, για τους δικούς τους (λάθος τις περισσότερες φορές) λόγους.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα