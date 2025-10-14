Νυφίτσα: Γνωρίστε το θηλαστικό που δεν αξίζει την κακή του φήμη
Νυφίτσα: Γνωρίστε το θηλαστικό που δεν αξίζει την κακή του φήμη
Όταν χαρακτηρίζουμε κάποιον νυφίτσα, αναφερόμαστε σε έναν άνθρωπο που δρα με κουτοπονηριά και υστεροβουλία.
Λέγοντας κάποιον νυφίτσα, του προσάπτουμε αρνητικά χαρακτηριστικά, ύπουλα κίνητρα και παρασκηνιακή δράση. Με άλλα λόγια, δεν θα χαρακτηρίζαμε ποτέ ένα φιλικό μας πρόσωπο με αυτή τη λέξη. Όσοι το έχουν κάνει, είναι πολύ πιθανό να μην γνωρίζουν πολλά πράγματα για το χαριτωμένο σαρκοφάγο θηλαστικό, με την επιστημονική ονομασία Mustela nivalis. Το είδος αυτός, εκτός της Ελλάδας συναντάται στην Ευρώπη, την Ασία, τη Βόρεια Αμερική και τη Βόρεια Αφρική. Τελευταία έχει εισαχθεί και στη Νέα Ζηλανδία. Στην αρχαία Ελλάδα οι νυφίτσες ήταν κατοικίδια ζώα.
