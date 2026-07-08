Αχτσιόγλου στο protothema: «Δεν μιλάω με τον Τσίπρα, δεν έχουμε καμία επαφή για το νέο κόμμα»
Αχτσιόγλου στο protothema: «Δεν μιλάω με τον Τσίπρα, δεν έχουμε καμία επαφή για το νέο κόμμα»
Η νέα καριέρα ως μάχιμη δικηγόρος, οι πολιτικές διαφωνίες με τον σύζυγό της, η ήττα της από τον Στέφανο Κασσελάκη, οι φόροι που πρέπει να αυξηθούν, αλλά και η συμβουλή στις γυναίκες να μην... παντρεύονται αριστερούς πολιτικούς!
«Δεν έχω καμία επικοινωνία εδώ και καιρό με τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν με έχει καλέσει στο τηλέφωνο και δεν τον έχω καλέσει και εγώ». Με αυτά τα λόγια, η Έφη Αχτσιόγλου, μιλώντας στο Πρώτο Θέμα και τον Αντώνη Σρόιτερ, βάζει τέλος στα σενάρια που τη θέλουν να έχει ήδη συμφωνήσει με τον αρχηγό της ΕΛΑΣ για μετακίνησή της στο κόμμα. «Συμφωνούμε πολιτικά και ιδεολογικά, αλλά δεν έχουμε επαφή για να συμφωνήσουμε κάτι», λέει χαρακτηριστικά η πρώην βουλεύτρια και νυν μάχιμη δικηγόρος.
Η κυρία Αχτσιόγλου παραιτήθηκε από βουλεύτρια της Νέας Αριστεράς και παρέδωσε την έδρα της. Επέστρεψε στη δικηγορία και περιγράφει τις εμπειρίες της σε φυλακές και δικαστήρια. Ο σύζυγός της, πάλι, Δημήτρης Τζανακόπουλος, έφυγε από τη Νέα Αριστερά, αλλά δεν παρέδωσε την έδρα του και έμεινε ανεξάρτητος βουλευτής. «Διαφωνώ μαζί του, αλλά δεν μπορώ να του επιβάλω τη γνώμη μου, όπως δεν μπορεί να μου επιβάλει τη δική του», λέει η κ. Αχτσιόγλου και δεν κρύβει ότι έγιναν και… οικογενειακοί καβγάδες για το θέμα. Δίνει, μάλιστα, και συμβουλή… σχέσεων, λέγοντας με χιούμορ ότι δεν θα πρότεινε σε καμία να βρει σύντροφο που να είναι πολιτικός της Αριστεράς, γιατί… τα αναλύουν πολύ όλα!
Διαβάστε περισσότερα: video.protothema.gr
Η κυρία Αχτσιόγλου παραιτήθηκε από βουλεύτρια της Νέας Αριστεράς και παρέδωσε την έδρα της. Επέστρεψε στη δικηγορία και περιγράφει τις εμπειρίες της σε φυλακές και δικαστήρια. Ο σύζυγός της, πάλι, Δημήτρης Τζανακόπουλος, έφυγε από τη Νέα Αριστερά, αλλά δεν παρέδωσε την έδρα του και έμεινε ανεξάρτητος βουλευτής. «Διαφωνώ μαζί του, αλλά δεν μπορώ να του επιβάλω τη γνώμη μου, όπως δεν μπορεί να μου επιβάλει τη δική του», λέει η κ. Αχτσιόγλου και δεν κρύβει ότι έγιναν και… οικογενειακοί καβγάδες για το θέμα. Δίνει, μάλιστα, και συμβουλή… σχέσεων, λέγοντας με χιούμορ ότι δεν θα πρότεινε σε καμία να βρει σύντροφο που να είναι πολιτικός της Αριστεράς, γιατί… τα αναλύουν πολύ όλα!
Διαβάστε περισσότερα: video.protothema.gr
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