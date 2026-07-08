Αχτσιόγλου στο protothema: «Δεν μιλάω με τον Τσίπρα, δεν έχουμε καμία επαφή για το νέο κόμμα»

Η νέα καριέρα ως μάχιμη δικηγόρος, οι πολιτικές διαφωνίες με τον σύζυγό της, η ήττα της από τον Στέφανο Κασσελάκη, οι φόροι που πρέπει να αυξηθούν, αλλά και η συμβουλή στις γυναίκες να μην... παντρεύονται αριστερούς πολιτικούς!