iPhone 14 και iPhone 14 Pro: 6 πράγματα που δεν ξέρατε ότι μπορούν να κάνουν

Νέο iPhone σημαίνει νέα, ολοκαίνουργια και μοναδικά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το iOS 16 που τρέχει στα iPhone 14 και iPhone 14 Pro, γεγονός που πιθανότατα να έχετε ήδη παρατηρήσει μαζί με μερικές ακόμα διαφοροποιήσεις, εάν τα έχετε ήδη αποκτήσει. Ένα όμως, από τα συναρπαστικά στοιχεία της Apple είναι ότι πάντα κρύβει μικρά… «ψήγματα χρυσού» που μπορείτε να βρείτε, αρκεί να «σκάψετε» λίγο πιο βαθιά.

Εκτός από μερικές νέες δυνατότητες κάμερας, η Apple έχει κάνει το True Tone να αναβοσβήνει στο iPhone 14‌ και στο iPhone 14 Plus έως και δύο φορές πιο φωτεινά σε ορισμένες συνθήκες.

Με το νέο φλας, έναν βελτιωμένο φακό και την ενημερωμένη επεξεργασία σήματος εικόνας, τόσο το iPhone 14 όσο και το iPhone 14 Plus προσφέρουν 2,5 φορές καλύτερη απόδοση σε χαμηλό φωτισμό στην κύρια και στην Ultra Wide κάμερα.

Η μπροστινή κάμερα στο iPhone 14 και στο iPhone 14 Plus υποστηρίζει για πρώτη φορά την λειτουργία της αυτόματης εστίασης για να κάνει τις εικόνες πιο ευκρινείς και πιο λεπτομερείς.

Μαζί με την λειτουργία της αυτόματης εστίασης, η μπροστινή κάμερα στο iPhone 14‌ και στο iPhone 14 Plus έχουν τώρα μεγαλύτερο διάφραγμα, που χαρίζει δύο φορές μεγαλύτερη βελτίωση στην απόδοση σε χαμηλό φωτισμό.

Σε πολλούς έχει τύχει να στείλουν ένα μήνυμα, το οποίο μετάνιωσαν αμέσως μετά ή θέλουν να το διορθώσουν γιατί τους ξέφυγε ένα γραμματικό ή συντακτικό λάθος. Ευτυχώς στο iOS 16, υπάρχει μια λύση σε αυτά τα προβλήματα. καθώς μπορείτε να αναιρέσετε την αποστολή ή να επεξεργαστείτε τα iMessages.