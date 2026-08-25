25 Αυγούστου 1835: Όταν οι άνθρωποι πίστεψαν ότι υπήρχαν «άνθρωποι-νυχτερίδες» στη Σελήνη

Η ιστορία, που έμεινε γνωστή ως Great Moon Hoax, εξελίχθηκε σε ένα από τα διασημότερα δημοσιογραφικά hoaxes του 19ου αιώνα και σε ένα παράδειγμα του πώς μια κατασκευασμένη ιστορία μπορεί να γίνει μαζικά αποδεκτή «είδηση»