Τι συνέβη τελικά στην πτήση MH370 της Malaysia Airlines που μέχρι σήμερα δεν έχει βρεθεί, τα πέντε σενάρια για το μυστήριο

3. Αεροπειρατεία από επιβάτη ή μέλος του πληρώματος καμπίνας

4. Τηλεχειρισμός του αεροσκάφους μέσω κυβερνοεπίθεσης

5. Κατάληψη από λαθρεπιβάτη

Το μυστήριο παραμένει

Παράλληλα, σημειώνεται ότι τα συστήματα απελευθέρωσης των μασκών οξυγόνου δεν μπορούν να απενεργοποιηθούν χειροκίνητα από το πιλοτήριο.Με 227 επιβάτες και 10 μέλη πληρώματος καμπίνας, δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο αεροπειρατείας από άτομο εντός του αεροσκάφους.Παρότι είχαν εφαρμοστεί όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας στο αεροδρόμιο της Κουάλα Λουμπούρ, η ιστορία έχει δείξει ότι κανένα σύστημα δεν είναι απολύτως αλάνθαστο.Δύο Ιρανοί επιβάτες ταξίδευαν με κλεμμένα ευρωπαϊκά διαβατήρια, ωστόσο οι έρευνες κατέληξαν στο ότι επρόκειτο για παράτυπους μετανάστες χωρίς τρομοκρατικά κίνητρα.Όσο για τα μέλη του πληρώματος καμπίνας, όλοι είχαν οικογένειες και παιδιά, στοιχείο που θεωρείται αποτρεπτικό για τέτοια ενέργεια.Μία από τις πιο αμφιλεγόμενες θεωρίες που αγγίζει τα όρια της συνωμοσιολογίας είναι η απομακρυσμένη κατάληψη του αεροσκάφους μέσω κυβερνοεπίθεσης.Παρότι η Boeing είχε κατοχυρώσει από το 2003 πατέντα για σύστημα απομακρυσμένου ελέγχου αεροσκαφών σε περίπτωση αεροπειρατείας, η ίδια η εταιρεία διαβεβαίωσε ότι η τεχνολογία αυτή δεν έχει ποτέ εγκατασταθεί σε εμπορικά αεροσκάφη.Η επίσημη έκθεση είναι κατηγορηματική: δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποστηρίζουν ότι το MH370 μπορούσε να ελεγχθεί ή ελέγχθηκε εξ αποστάσεως.Η τελευταία εκδοχή αφορά την πιθανότητα ύπαρξης λαθρεπιβάτη, ο οποίος επιβιβάστηκε πριν από την απογείωση και κρυβόταν σε χώρο κάτω από το πιλοτήριο. Ο ειδικός Φίλιπ Μπάουμ θεωρεί αυτό το σενάριο δεύτερο σε πιθανότητα μετά την αυτοκτονία πιλότου.Παρότι θεωρητικά ένας τέτοιος χώρος υπάρχει και θα μπορούσε να επιτρέψει την απενεργοποίηση του αναμεταδότη, το σενάριο παρουσιάζει σοβαρές αδυναμίες: ο δράστης θα έπρεπε να εξουδετερώσει πλήρωμα και επιβάτες, να μην δηλωθεί ποτέ η απουσία του και να υπάρχει σαφές κίνητρο, το οποίο δεν έχει προκύψει.Καμία από τις πέντε εκδοχές δεν έχει επιβεβαιωθεί. Όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, μόνο ο εντοπισμός του αεροσκάφους μπορεί να δώσει οριστικές απαντήσεις. Μέχρι τότε, η εξαφάνιση της πτήσης MH370 παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα αινίγματα στην ιστορία της πολιτικής αεροπορίας.