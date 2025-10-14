Ποια είναι η Μάργκαρετ Μπρέναν που φλέρταρε on camera ο Αλ Σάρα: Η κόντρα με το κίνημα MAGA και οι μεταφράσεις του Μπιν Λάντεν
Ποια είναι η Μάργκαρετ Μπρέναν που φλέρταρε on camera ο Αλ Σάρα: Η κόντρα με το κίνημα MAGA και οι μεταφράσεις του Μπιν Λάντεν
Η 45χρονη δημοσιογράφος του CBS έχει γίνει «κόκκινο πανί» για τους υποστηρικτές του Τραμπ - Οι καβγάδες on air με τον Τζέι ντι Βανς και τον Μάρκο Ρούμπιο
Μεγάλη συζήτηση στις ΗΠΑ αλλά κυρίως στα social media προκάλεσε το on camera φλερτ που επιχείρησε ο νέος ηγέτης της Συρίας, Αχμέντ αλ Σάρα, στη δημοσιογράφου του CBS, Μάργκαρετ Μπρέναν, σε συνέντευξη που της παραχώρησε για την εκπομπή 60 Minutes.
Όλα συνέβησαν μετά την επισήμανση της Μπρέναν προς τον Αλ Σάρα πως «όταν συναντήσατε τον πρόεδρο Τραμπ τον Μάιο, σας περιέγραψε ως όμορφο, σκληρό και είπε ότι έχετε ένα ισχυρό παρελθόν».
Ο ηγέτης της Συρίας χαμογέλασε και απάντησε στη δημοσιογράφο: «Έχετε καμία αμφιβολία για αυτό;»
Η 45χρονη Μπρέναν δεν είναι άγνωστη στον χώρο της δημοσιογραφίας των ΗΠΑ καθώς από το 2018 είναι η συντονίστρια της εκπομπής Face the Nation και επικεφαλής στο τμήμα εξωτερικών ειδήσεων του CBS. Στο κανάλι προσελήφθη το 2012 - τότε ως οικονομικός συντάκτης - και κατά την καριέρα της εκεί έχει υπηρετήσει σε διάφορες θέσεις συμπεριλαμβανομένων της ανταποκρίτριας στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ και τον Λευκό Οίκο.
Στην καριέρα της έχει πάρει συνεντεύξεις από τον Ντόναλντ Τραμπ, τον Τζο Μπάιντεν, τον Μπόρις Τζόνσον, τον Εμανουέλ Μακρόν, τη Νάνσι Πελόζι κ.α. ενώ έχει πραγματοποιήσει αποστολές στο Ιράν, το Ιράκ και το Αφγανιστάν.
Η πρώτη της επαφή με τον χώρο της δημοσιογραφίας ήταν το 2011 όταν έκανε την πρακτική της στο τμήμα διεθνών ειδήσεων του CNN. Κατά την περίοδο αυτή, μάλιστα, είχε αναλάβει να μεταφράζει αποσπάσματα με ομιλίες του Οσάμα Μπιν Λάντεν (σ.σ. πριν την 11η Σεπτεμβρίου) και να κρίνει αν υπήρχε κάτι που άξιζε να μεταδοθεί.
Τα φώτα της (μεγάλης) δημοσιότητας είχαν πέσει πάνω της τον Οκτώβριο του 2024 όταν ανέλαβε να συντονίσει το ντιμπέιτ ανάμεσα στους τότε υποψήφιους αντιπροέδρους Τιμ Βαλτζ των Δημοκρατικών και Τζέι Ντι Βανς των Ρεπουμπλικάνων
Τότε, μάλιστα, είχε την πρώτη - αλλά όχι τελευταία - κόντρα με το κίνημα MAGA, καθώς ο Τζέι Ντι Βανς αντέδρασε έντονα στην προσπάθειά της να τσεκάρει τα στοιχεία που εκείνος επικαλείτο.
Bro thought 60 Minutes was a dating show 🤣 pic.twitter.com/xj6qPEK48u— Xumas (@xumas_iq) October 13, 2025
Παρά την ένταση, όμως, ήταν την Μπρέναν που επέλεξε ο Βανς για να δώσει την πρώτη του τηλεοπτική συνέντευξη ως αντιπρόεδρος. Οι ερωταπαντήσεις, όμως, γρήγορα μετατράπηκαν σε καβγά όταν η δημοσιογράφος του CBS τον πίεσε για την επανεγκατάσταση Αφγανών πολιτών στις ΗΠΑ.
«Δεν με νοιάζει πραγματικά, Μάργκαρετ» ήταν τότε η απάντηση του Βανς, φράση που έγινε σύμβολο της νέας εποχής Τραμπ στον Λευκό Οίκο και της «αντίστασης» σε αυτό που το κίνημα MAGA θεωρεί εμμονή των μέσων ενημέρωσης να καταστρέψουν τον Ρεπουμπλικανό πρόεδρο.
"I DON'T REALLY CARE, MARGARET."— Turning Point USA (@TPUSA) January 31, 2025
- @JDVance
Get your shirt today: https://t.co/XAsaj98bGN pic.twitter.com/viTfxFfKG7
Ο καβγάς με τον Ρούμπιο για τον ΧίτλερΤο επόμενο επεισόδιο στη θυελλώδη σχέση της Μπρέναν με την κυβέρνηση Τραμπ, ήταν ο καβγάς που είχε πριν από λίγους μήνες με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο.
Αφορμή είχε αποτελέσει - και πάλι για τη δημοσιογράφο - ο αντιπρόεδρος Βανς, η παρουσία του στη Διάσκεψη του Μονάχου και οι θέσεις του για τη λογοκρισία.
Όταν, λοιπόν, η Μπρέναν υπαινίχθηκε ότι η ελευθερία του λόγου είχε «χρησιμοποιηθεί ως όπλο» από τη ναζιστική Γερμανία «για να διαπράξει γενοκτονία», ο Ρούμπιο αντέδρασε αμέσως, χαρακτηρίζοντάς το ως παραποίηση της ιστορίας και αντιτάσσοντας ότι το Ολοκαύτωμα ήταν έργο ενός αυταρχικού καθεστώτος που μισούσε τους Εβραίους και άλλες μειονότητες. «Δεν υπήρχε ελευθερία του λόγου στη ναζιστική Γερμανία», είπε ο Ρούμπιο.
Η αντιπαράθεση γρήγορα έγινε viral, βάζοντας την Μπρέναν στο προσκήνιο και εγείροντας ερωτήματα σχετικά με τις ιστορικές της γνώσεις, καθώς και για αυτό που οι επικριτές της χαρακτήρισαν ως αντι-Τραμπ προκατάληψη που αντανακλάται στα mainstream μέσα ενημέρωσης.
«Αυτή είναι μια τρελή διαμάχη. Πιστεύουν πραγματικά τα μέσα ενημέρωσης ότι το Ολοκαύτωμα προκλήθηκε από την ελευθερία του λόγου;» είχε πάρει τότε θέση ο Βανς.
This is a crazy exchange.— JD Vance (@JDVance) February 16, 2025
Does the media really think the holocaust was caused by free speech? https://t.co/EBUKx75Wfm
Ο γάμος τηςΗ Μπρέναν είναι παντρεμένη με τον δικηγόρο και νομικό σύμβουλο στο σώμα των Πεζοναυτών, Γιάντο Γιακούμπ με τον οποίο έχει αποκτήσει δύο παιδιά.
Οι δύο τους συναντήθηκαν για πρώτη φορά στο Πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια το 1998, σύμφωνα με το People, και άρχισαν να βγαίνουν το 2013 πριν παντρευτούν τον Απρίλιο του 2015 στην Ουάσιγκτον.
Η Μπρέναν και η εκπομπή της «Face the Nation» έχουν τιμηθεί με πολλά βραβεία, μεταξύ των οποίων τα Emmy, το Walter Cronkite Award και το Wilbur Award.
