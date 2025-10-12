Σβέτακ Πατέλ: Ο επιστήμονας που έκανε την κάμερα του κινητού ιατρικό εργαλείο

Ωστόσο, σπεύδει να διευκρινίσει ότι αποτελεί πρόκληση η ασφάλεια των δεδομένων που συλλέγονται. «Υπάρχει μια τεράστια ανησυχία, επειδή συλλέγουμε πολλά δεδομένα και αυτά μπορεί να χρησιμοποιηθούν για αρνητικούς σκοπούς. Σε μεγάλο μέρος της δουλειάς που κάνω, διασφαλίζουμε ότι όλα γίνονται με τη συγκατάθεση των χρηστών. Πάντα χρησιμοποιούμε επίσης, κρυπτογράφηση και είμαστε πολύ προσεκτικοί. Το πρόβλημα όμως, είναι ότι καθώς όλο αυτό κλιμακώνεται, μπορεί να υπάρξει διαρροή δεδομένων ή κάποιο ελάττωμα στον σχεδιασμό. Χρειάζεται λοιπόν, να κάνουμε προσεκτικά βήματα για την προστασία των δεδομένων».Ο Σβέτακ Πατέλ συμμετείχε στο φετινό 12ο Heidelberg Laureate Forum, την ετήσια συνάντηση μεταξύ βραβευμένων επιστημόνων στους τομείς της Πληροφορικής και των Μαθηματικών με τους νεότερους συναδέλφους τους. Τι συμβούλευσε τους νεαρούς ερευνητές, τον ρωτάμε. «Με όλα όσα συμβαίνουν με την τεχνητή νοημοσύνη και τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα οι φοιτητές ανησυχούν μήπως δεν προλάβουν να κάνουν πράγματα σε αυτούς τους τομείς. Εγώ, τους είπα ότι είναι καλό να δουλεύεις πάνω σε αυτά, αλλά είναι πάντα καλύτερο να κοιτάζεις σε όσα θα ακολουθήσουν. Να δεις τι θα συμβεί σε πέντε χρόνια από τώρα και να είσαι ο ηγέτης σε αυτό. Όλοι επικεντρώνονται στο εδώ και τώρα. Κανένας δεν καινοτομεί για το μέλλον», περιγράφει.Ποιο είναι όμως, κατά τη γνώμη του, το μέλλον στο πεδίο της τεχνητής νοημοσύνης; «Εκτιμώ ότι το επόμενο σημαντικό κεφάλαιο θα είναι η τεχνητή νοημοσύνη μαζί με κάτι άλλο. Η τεχνητή νοημοσύνη θα επηρεάσει κάθε τομέα, οπότε γιατί να μην δούμε πώς θα βοηθήσει αυτόν τον τομέα; Για παράδειγμα, να εργαστούμε στην έρευνα για την τεχνητή νοημοσύνη στην υγεία, την εκπαίδευση, τη γεωργία. Να εστιάσουμε σε κάθε έναν από τους τομείς, να καταλάβουμε ποια είναι τα προβλήματα και στη συνέχεια να προσαρμόσουμε την τεχνητή νοημοσύνη σε αυτά. Με τον τρόπο αυτό όλα αυτά τα προβλήματα θα επιλυθούν ταχύτερα», καταλήγει.