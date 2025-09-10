Σαμοντούροβ: Φτάσαμε στα ημιτελικά αλλά θέλουμε το κάτι παραπάνω

Αλέξανδρος Σαμοντούροβ είναι το νεαρότερο μέλος της αποστολής της Ελλάδας στο Eurobasket 2025. Αν και νέος ο Βασίλης Σπανούλης του έχει δώσει αρκετό χρόνο συμμετοχής και ο άσος του Παναθηναϊκού έχει εντυπωσιάσει. Μετά την προπόνηση της Τετάρτης ο Σαμοντούροβ μίλησε για το Eurobasket 2005, για την πρόκριση στον ημιτελικό αλλά και για το ματς με την Τουρκία.

«Δεν υπάρχουν μέρες για ξεκούραση, πρέπει να ερχόμαστε στο γήπεδο καθημερινά για να δουλεύουμε. Έχουμε καταφέρει να φτάσουμε στα ημιτελικά, αλλά δεν έχει τελειώσει τίποτα, πρέπει να προσπαθήσουμε να κάνουμε το κάτι παραπάνω».

Για το αν είχε γεννηθεί στο Eurobasket του 2005: «Είχα γεννηθεί λίγους μήνες πριν πάρουμε το Ευρωμπάσκετ του 2005. Έχω δει βίντεο από εκείνους τους αγώνες».



Για το αν τον παίρνει ο ύπνος μετά τα ματς: «Όχι, είναι η αλήθεια».

Για το γεγονός ότι οι φίλαθλοι φώναζαν ρυθμικά το όνομά του: «Φυσικά το άκουσα και ήμουν πολύ χαρούμενος γι’ αυτό».

Για τα οικεία πρόσωπα στην ομάδα της Τουρκίας: «Σίγουρα είναι ξεχωριστό, αλλά μέσα στο παρκέ παίζουμε για να κερδίσουμε και δεν θα κοιτάξουμε τίποτε άλλο».

Για το αν του έστειλε κάποιο μήνυμα ο Εργκίν Αταμάν: «Όχι, δεν μου έχει στείλει».

Για την εμπιστοσύνη του προπονητή και των συμπαικτών του: «Με κάνει να νιώθω πολύ ωραία. Μου δίνει μεγάλο κίνητρο. Ακόμη κι όταν χάνω κάποιο σουτ μού λένε ‘ξανασούταρε’».

Για τα άστοχα σουτ του την Τρίτη: «Πρέπει να δουλέψω παραπάνω και θα μπούνε αυτά τα σουτ».

Για το αν ο κόουτς είπε στους παίκτες ‘Excellent’ για τη χθεσινή τους απόδοση: «Η αλήθεια είναι πως χθες δεν είδαμε βίντεο, γιατί γυρίσαμε αργά στο ξενοδοχείο. Θα δούμε σήμερα μάλλον».



Ειδήσεις σήμερα:



«Θα υπερασπιστούμε κάθε σπιθαμή εδάφους» το πρώτο μήνυμα του ΝΑΤΟ στον Πούτιν - Ενεργοποιήθηκε το Άρθρο 4 μετά την εισβολή των drones στην Πολωνία



Τατσόπουλος για Λυμπεριάδη που συνελήφθη για φακελάκι: Γηράσκω αεί διδασκόμενος, χωρίς αυτόν θα ήμουν κάτω από το χορτάρι



Οι 11+1 ερωτήσεις και απαντήσεις για τον νέο νόμο της Κοινωνικής Αντιπαροχής

