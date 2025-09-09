Σπανούλης: Παίξαμε όλοι μαζί σαν πραγματική ομάδα, θα είμαστε έτοιμοι με Τουρκία
EUROBASKET 2025
Eurobasket 2025 Βασίλης Σπανούλης Εθνική ομάδα

Σπανούλης: Παίξαμε όλοι μαζί σαν πραγματική ομάδα, θα είμαστε έτοιμοι με Τουρκία

«Παίξαμε εξαιρετικά, με πολύ καλή συμπεριφορά τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση» ανέφερε ο Σπανούλης για την επιβλητική νίκη επι της Λιθουανίας

Σπανούλης: Παίξαμε όλοι μαζί σαν πραγματική ομάδα, θα είμαστε έτοιμοι με Τουρκία
2 ΣΧΟΛΙΑ
Η Εθνική Ελλάδας συνεχίζει να γράφει ιστορία στο EuroBasket 2025, καθώς με μια ακόμη συγκλονιστική εμφάνιση υπέταξε τη Λιθουανία με 87-76 και προκρίθηκε στα ημιτελικά της διοργάνωσης. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα διεκδικήσει το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό την Παρασκευή απέναντι στην Τουρκία, σε ένα παιχνίδι που υπόσχεται μεγάλη ένταση και συγκινήσεις.

Η Εθνική μπήκε από νωρίς δυνατά στο παρκέ, δείχνοντας τη διάθεση να επιβάλει τον ρυθμό της. Με εξαιρετική αμυντική λειτουργία και σωστές επιλογές στην επίθεση, το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη έλεγξε τον ρυθμό της αναμέτρησης, περιορίζοντας τα ατού των Λιθουανών. Στα κρίσιμα λεπτά, οι Έλληνες διεθνείς έδειξαν ψυχραιμία, με μεγάλα σουτ και καθαρές άμυνες που «κλείδωσαν» τη νίκη.

Σπανούλης: «Παλέψαμε όλοι μαζί»

Λίγο μετά τη λήξη, ο ομοσπονδιακός τεχνικός Βασίλης Σπανούλης εμφανίστηκε ικανοποιημένος αλλά και προσγειωμένος:

«Κάναμε μια ακόμη μεγάλη νίκη που μας στέλνει στα ημιτελικά. Έχουμε πολύ σημαντικά ματς μπροστά μας και θα πρέπει να μείνουμε συγκεντρωμένοι. Παίξαμε εξαιρετικά, με πολύ καλή συμπεριφορά τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση. Κάναμε καλές άμυνες, δώσαμε μάχη σαν πραγματική ομάδα και όλοι οι παίκτες συνέβαλαν καθοριστικά. Τώρα στρέφουμε την προσοχή μας στην Τουρκία, θα είμαστε έτοιμοι να δώσουμε ένα δυνατό παιχνίδι».

Ειδήσεις σήμερα:

Όλες οι εξελίξεις μετά το χτύπημα του Ισραήλ στο Κατάρ: Στόχος η ηγεσία η Χαμάς που συνεδρίαζε για πρόταση κατάπαυσης του πυρός

«Ψυχώ» στη Θεσσαλονίκη: 34χρονος χαράκωσε με γυαλί γονείς και αδελφό επειδή κάλεσαν ιερέα να διαβάσει ευχή

«Γιατί μας το έκανες αυτό;» - Θρήνος για τη 19χρονη Κάτια που σκοτώθηκε σε τροχαίο στην Καλαμάτα

2 ΣΧΟΛΙΑ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network