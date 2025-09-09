Σπανούλης: Παίξαμε όλοι μαζί σαν πραγματική ομάδα, θα είμαστε έτοιμοι με Τουρκία

«Παίξαμε εξαιρετικά, με πολύ καλή συμπεριφορά τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση» ανέφερε ο Σπανούλης για την επιβλητική νίκη επι της Λιθουανίας