Σπανούλης: Παίξαμε όλοι μαζί σαν πραγματική ομάδα, θα είμαστε έτοιμοι με Τουρκία
«Παίξαμε εξαιρετικά, με πολύ καλή συμπεριφορά τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση» ανέφερε ο Σπανούλης για την επιβλητική νίκη επι της Λιθουανίας
Η Εθνική Ελλάδας συνεχίζει να γράφει ιστορία στο EuroBasket 2025, καθώς με μια ακόμη συγκλονιστική εμφάνιση υπέταξε τη Λιθουανία με 87-76 και προκρίθηκε στα ημιτελικά της διοργάνωσης. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα διεκδικήσει το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό την Παρασκευή απέναντι στην Τουρκία, σε ένα παιχνίδι που υπόσχεται μεγάλη ένταση και συγκινήσεις.
Η Εθνική μπήκε από νωρίς δυνατά στο παρκέ, δείχνοντας τη διάθεση να επιβάλει τον ρυθμό της. Με εξαιρετική αμυντική λειτουργία και σωστές επιλογές στην επίθεση, το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη έλεγξε τον ρυθμό της αναμέτρησης, περιορίζοντας τα ατού των Λιθουανών. Στα κρίσιμα λεπτά, οι Έλληνες διεθνείς έδειξαν ψυχραιμία, με μεγάλα σουτ και καθαρές άμυνες που «κλείδωσαν» τη νίκη.
Σπανούλης: «Παλέψαμε όλοι μαζί»
Λίγο μετά τη λήξη, ο ομοσπονδιακός τεχνικός Βασίλης Σπανούλης εμφανίστηκε ικανοποιημένος αλλά και προσγειωμένος:
«Κάναμε μια ακόμη μεγάλη νίκη που μας στέλνει στα ημιτελικά. Έχουμε πολύ σημαντικά ματς μπροστά μας και θα πρέπει να μείνουμε συγκεντρωμένοι. Παίξαμε εξαιρετικά, με πολύ καλή συμπεριφορά τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση. Κάναμε καλές άμυνες, δώσαμε μάχη σαν πραγματική ομάδα και όλοι οι παίκτες συνέβαλαν καθοριστικά. Τώρα στρέφουμε την προσοχή μας στην Τουρκία, θα είμαστε έτοιμοι να δώσουμε ένα δυνατό παιχνίδι».
