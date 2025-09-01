Eurobasket 2025: Η Λετονία κέρδισε άνετα 78-62 την Πορτογαλία, αλλά έχασε Ζάγκαρς, Ζόρικς
Η Λετονία, χάρη στον τρομερό Πορζίνγκις πήρε τη νίκη επί της Πορτογαλίας, όμως είδε τους Ζάγκαρς και Ζόρικς να αποχωρούν τραυματίες από την αναμέτρηση για την 4η αγωνιστική του Eurobasket 2025
Πύρρειος αποδείχθηκε η νίκη της Λετονίας απέναντι στην Πορτογαλία (62-78) για την 4η αγωνιστική του Eurobasket 2025, παρότι η οικοδέσποινα βρίσκεται πλέον αγκαλιά με την πρόκριση στην επόμενη φάση.
Η Λετονία είδε τους Ζάγκαρς και Ζόρικς να αποχωρούν τραυματίες, με τις εξετάσεις να αναμένεται να δείξουν το μέγεθος της ζημιάς και των δύο παικτών.
Στα του αγώνα, η Λετονία, παρότι έχασε νωρίς τον Ζάγκαρς, είχε σε όλη την διάρκεια τον έλεγχο του αγώνα και έφτασε με χαρακτηριστική άνεση στη νίκη.
Κορυφαίος των νικητών ο Κρίσταπς Πορζίνγκις, που παρότι μετρούσε 0/13 τρίποντα στο Eurobasket 2025, ευστόχησε σε 5 στον εν λόγω ματς, φτάνοντας τους 21 πόντους. Άξιος συμπαραστάτης του ο Ντάβις Μπέρτανς με 14 πόντους και ο Σμιτς με 15.
Ο Λισμπόα είχε 17 πόντους για την Πορτογαλία, ενώ 16 πρόσθεσε ο Κέτα.
Τα δεκάλεπτα: 21-23, 28-50, 43-65, 62-78.
Πηγή:www.gazzetta.gr
