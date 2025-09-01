EuroBasket 2025: Με σόου Βούτσεβιτς το Μαυροβούνιο νίκησε 87-81 την Σουηδία και έμεινε ζωντανό στη μάχη της πρόκρισης
Την πρώτη του νίκη στο EuroBasket πανηγύρισε το Μαυροβούνιο με τον διαστημικό Νίκολα Βούτσεβιτς να είναι ο κορυφαίος στο ματς με τη Σουηδία και την ομάδα του να ελπίζει ότι θα βρεθεί στους 16

Η Σουηδία και το Μαυροβούνιο προσέφεραν θέαμα στην τέταρτη αγωνιστική του EuroBasket 2025 με την παρέα του Νίκολα Βούτσεβιτς να καταφέρνει να σπάσει το... ρόδι στη διοργάνωση παίρνοντας την πρώτη της νίκη με 81-87.

Διαστημικός ήταν ο Νίκολα Βούτσεβιτς με 23 πόντους, 15 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα και 3 μπλοκ κάνοντας το ματς της ζωής τους σε μια απίθανη μονομαχία κόντρα στον Πέλι Λάρσον της Σουηδίας με 28 πόντους, 7 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα κι ένα μπλοκ.


Σουηδία - Μαυροβούνιο: Το ματς
Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν ανταγωνιστικά την αναμέτρηση με τον Εμίρ Χατζιμπέγκοβιτς να δίνει τον ρυθμό στους Μαυροβούνιους, έχοντας απέναντί του τον Πέλι Λάρσον. Ο Νίκολα Βούτσεβιτς πήρε τη σκυτάλη και προς το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου με δικές του προσπάθειες έβαλε το Μαυροβούνιο σε θέση οδηγού (11-16). Η υπεροχή των τυπικά φιλοξενούμενων συνεχίστηκε και στη δεύτερη περίοδο φτάνοντας με τη συμβολή του Ντρόμπνιακ τη διαφορά στο +9 (17-26). Με επιμέρους σκορ 13-3, η Σουηδία έφερε την ανατροπή για το 30-29 στο 17'30". Με οκτώ σερί πόντους και πρωτοπόρο των Μιχαΐλοβιτς, το Μαυροβούνιο πέρασε ξανά μπροστά (30-37) για να κλείσει το ημίχρονο με το προβάδισμα.



Μετά την ανάπαυλα, η μονομαχία επικεντρώθηκε στους Λάρσον και Βούτσεβιτς που ηγούνταν των προσπαθειών των ομάδων τους στην αναμέτρηση που εξελίχθηκε σε θρίλερ. Μάλιστα, οι Σουηδοί είχαν διατηρηθεί μπροστά (54-48) δίνοντας νέα δυναμική στο ματς. Δύο σερί τρίποντα του καθοριστικού Ντρόμπνιακ έφεραν την ισοφάριση (54-54) κάνοντας ξανά το ματς... ροντέο.

Στο ξεκίνημα του τέταρτου δεκαλέπτου, Βούτσεβιτς και Σιμόνοβιτς έδωσαν προβάδισμα στο Μαυροβούνιο (65-70). Ένα αναπάντητο σερί 10 πόντων των Σουηδών τους έβαλε και πάλι μπροστά (75-70), όμως τίποτα δεν είχε τελειώσει, καθώς ο Άλμαν ήρθε για να ανατρέψει το σκορ υπέρ του Μαυροβουνίου δύο λεπτά πριν το φινάλε (77-80) και μένοντας μπροστά πήρε την πρώτη του νίκη μέχρι στιγμής στο τουρνουά.



Τα δεκάλεπτα: 15-18, 34-40, 65-64, 81-87

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... είχε τον Βούτσεβιτς σε εξαιρετική βραδιά.

ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Νίκολα Βούτσεβιτς με 23 πόντους, 15 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα και 3 μπλοκ

ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ... Άλμαν, Μιχαίλοβιτς, Χατζιμπέγκοβιτς και Σιμόνοβιτς με 10 πόντους έκαστος.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Λούντβιγκ Χάκανσον με 3 πόντους σε 18 λεπτά, καθώς και ο Μέλβιν Πάντζαρ με 1/7 εντός παιδιάς.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ...απίθανος ο Πέλι Λάρσον με 28 πόντους, 7 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα κι ένα μπλοκ.

ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... η απίθανη μονομαχία Λάρσον - Βούτσεβιτς

ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... γιατί η Σουηδία πάλεψε για ακόμη μία φορά, όπως και με τη Φινλανδία, αλλά δεν τα κατάφερε κάνοντας πειστικές εμφανίσεις.

Πηγή:www.gazzetta.gr

Best of Network