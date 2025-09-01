EuroBasket 2025: Με σόου Βούτσεβιτς το Μαυροβούνιο νίκησε 87-81 την Σουηδία και έμεινε ζωντανό στη μάχη της πρόκρισης
Την πρώτη του νίκη στο EuroBasket πανηγύρισε το Μαυροβούνιο με τον διαστημικό Νίκολα Βούτσεβιτς να είναι ο κορυφαίος στο ματς με τη Σουηδία και την ομάδα του να ελπίζει ότι θα βρεθεί στους 16
Διαστημικός ήταν ο Νίκολα Βούτσεβιτς με 23 πόντους, 15 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα και 3 μπλοκ κάνοντας το ματς της ζωής τους σε μια απίθανη μονομαχία κόντρα στον Πέλι Λάρσον της Σουηδίας με 28 πόντους, 7 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα κι ένα μπλοκ.
Σουηδία - Μαυροβούνιο: Το ματς
Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν ανταγωνιστικά την αναμέτρηση με τον Εμίρ Χατζιμπέγκοβιτς να δίνει τον ρυθμό στους Μαυροβούνιους, έχοντας απέναντί του τον Πέλι Λάρσον. Ο Νίκολα Βούτσεβιτς πήρε τη σκυτάλη και προς το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου με δικές του προσπάθειες έβαλε το Μαυροβούνιο σε θέση οδηγού (11-16). Η υπεροχή των τυπικά φιλοξενούμενων συνεχίστηκε και στη δεύτερη περίοδο φτάνοντας με τη συμβολή του Ντρόμπνιακ τη διαφορά στο +9 (17-26). Με επιμέρους σκορ 13-3, η Σουηδία έφερε την ανατροπή για το 30-29 στο 17'30". Με οκτώ σερί πόντους και πρωτοπόρο των Μιχαΐλοβιτς, το Μαυροβούνιο πέρασε ξανά μπροστά (30-37) για να κλείσει το ημίχρονο με το προβάδισμα.
🥱 Vooch doing Vooch things: 10 PTS & 6 REB at halftime!#EuroBasket pic.twitter.com/QsqMWY9rQR— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 1, 2025
Μετά την ανάπαυλα, η μονομαχία επικεντρώθηκε στους Λάρσον και Βούτσεβιτς που ηγούνταν των προσπαθειών των ομάδων τους στην αναμέτρηση που εξελίχθηκε σε θρίλερ. Μάλιστα, οι Σουηδοί είχαν διατηρηθεί μπροστά (54-48) δίνοντας νέα δυναμική στο ματς. Δύο σερί τρίποντα του καθοριστικού Ντρόμπνιακ έφεραν την ισοφάριση (54-54) κάνοντας ξανά το ματς... ροντέο.
🚨 Make it 20 🚨— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 1, 2025
Pelle Larsson is UNSTOPPABLE 😱#EuroBasket https://t.co/YmaY9W0rbK pic.twitter.com/KF2o4QgT3z
Στο ξεκίνημα του τέταρτου δεκαλέπτου, Βούτσεβιτς και Σιμόνοβιτς έδωσαν προβάδισμα στο Μαυροβούνιο (65-70). Ένα αναπάντητο σερί 10 πόντων των Σουηδών τους έβαλε και πάλι μπροστά (75-70), όμως τίποτα δεν είχε τελειώσει, καθώς ο Άλμαν ήρθε για να ανατρέψει το σκορ υπέρ του Μαυροβουνίου δύο λεπτά πριν το φινάλε (77-80) και μένοντας μπροστά πήρε την πρώτη του νίκη μέχρι στιγμής στο τουρνουά.
😵 ALLMAN TAKEOVER 😵— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 1, 2025
Kyle scores 10 PTS in less than 2min for Montenegro!!!#EuroBasket pic.twitter.com/kokiMUY6DT
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... είχε τον Βούτσεβιτς σε εξαιρετική βραδιά.
ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Νίκολα Βούτσεβιτς με 23 πόντους, 15 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα και 3 μπλοκ
ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ... Άλμαν, Μιχαίλοβιτς, Χατζιμπέγκοβιτς και Σιμόνοβιτς με 10 πόντους έκαστος.
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Λούντβιγκ Χάκανσον με 3 πόντους σε 18 λεπτά, καθώς και ο Μέλβιν Πάντζαρ με 1/7 εντός παιδιάς.
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ...απίθανος ο Πέλι Λάρσον με 28 πόντους, 7 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα κι ένα μπλοκ.
ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... η απίθανη μονομαχία Λάρσον - Βούτσεβιτς
ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... γιατί η Σουηδία πάλεψε για ακόμη μία φορά, όπως και με τη Φινλανδία, αλλά δεν τα κατάφερε κάνοντας πειστικές εμφανίσεις.
