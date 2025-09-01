EuroBasket 2025: Με σόου Βούτσεβιτς το Μαυροβούνιο νίκησε 87-81 την Σουηδία και έμεινε ζωντανό στη μάχη της πρόκρισης

Τα δεκάλεπτα: 15-18, 34-40, 65-64, 81-87ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... είχε τον Βούτσεβιτς σε εξαιρετική βραδιά.ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Νίκολα Βούτσεβιτς με 23 πόντους, 15 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα και 3 μπλοκΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ... Άλμαν, Μιχαίλοβιτς, Χατζιμπέγκοβιτς και Σιμόνοβιτς με 10 πόντους έκαστος.ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Λούντβιγκ Χάκανσον με 3 πόντους σε 18 λεπτά, καθώς και ο Μέλβιν Πάντζαρ με 1/7 εντός παιδιάς.ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ...απίθανος ο Πέλι Λάρσον με 28 πόντους, 7 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα κι ένα μπλοκ.ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... η απίθανη μονομαχία Λάρσον - ΒούτσεβιτςΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... γιατί η Σουηδία πάλεψε για ακόμη μία φορά, όπως και με τη Φινλανδία, αλλά δεν τα κατάφερε κάνοντας πειστικές εμφανίσεις.

Ειδήσεις σήμερα:

3 εκατ. ευρώ ο τζίρος της μαφίας της Κρήτης: Το κόλπο με τις αγοραπωλησίες οικοπέδων και το ενδιαφέρον για τον νέο

Τουρμπίνες αεροπλάνου στη Σκιάθο εκτόξευσαν τις βαλίτσες τουριστών στη θάλασσα, δείτε βίντεο

Ο Παύλος Βαρδινογιάννης παντρεύεται την Κατερίνα Μπιρμπίλη - Τι αναφέρει η αναγγελία του γάμου τους