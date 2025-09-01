Eurobasket 2025: Ακάθεκτη Γερμανία, «σκόρπισε» 120-57 την αδύναμη Μεγάλη Βρετανία - Βίντεο

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... ο Γουίλαν το πάλεψε με 11 πόντους.ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... το φοβερό μπάσκετ των Γερμανών.ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... που το ματς ήταν τόσο μονόπλευρο λόγω διαφοράς δυναμικότητας.

Ειδήσεις σήμερα:

3 εκατ. ευρώ ο τζίρος της μαφίας της Κρήτης: Το κόλπο με τις αγοραπωλησίες οικοπέδων και το ενδιαφέρον για τον νέο

Τουρμπίνες αεροπλάνου στη Σκιάθο εκτόξευσαν τις βαλίτσες τουριστών στη θάλασσα, δείτε βίντεο

Ο Παύλος Βαρδινογιάννης παντρεύεται την Κατερίνα Μπιρμπίλη - Τι αναφέρει η αναγγελία του γάμου τους