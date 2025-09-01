EuroBasket 2025: Η Τουρκία νίκησε άνετα 84-64 την Εσθονία και συνέχισε το αήττητο σερί της
Μια ακόμη άνετη νίκη για Τούρκους που χωρίς να συναντήσουν δυσκολίες έκαναν το 3χ3 στον όμιλο
Η Τουρκία είχε εύκολο έργο με αντίπαλο την Εσθονία σε παιχνίδι για τον όμιλο της Ρίγας του EuroBasket 2025. Το σύνολο του Έργκιν Άταμαν από νωρίς είχε τον πλήρη έλεγχο του αγώνα και πήρε τη νίκη με 84-64. Με αυτόν τον τρόπο έφτασε τις τρεις νίκες σε ισάριθμους αγώνες στο τουρνουά.
Στην πρώτη περίοδο του αγώνα, η Τουρκία έδειξε ότι έχει σκοπό να πάρει από νωρίς τα ηνία στο σκορ και να επιβάλει τον ρυθμό της, κλείνοντας το δεκάλεπτο στο +12 και το σκορ στο 25-13. Συνεχίζοντας με τον ίδιο ρυθμό, πήγε στα αποδυτήρια με το σκορ στο 46-27.
Στο δεύτερο μισό της αναμέτρησης, δεν υπήρξε κάποια αλλαγή στην εικόνα του παιχνιδιού. Στο τρίτο δεκάλεπτο η Τουρκία ήταν μπροστά με 65-49 ενώ στο τέλος της αναμέτρησης πανηγύρισε τη νίκη με 84-64.
Παρά το γεγονός ότι από νωρίς η απόσταση των δύο ομάδων ήταν μεγάλη, ο Τούρκος τεχνικός επέλεξε να κρατήσει για αρκετή ώρα μέσα στο παρκέ τους βασικούς παίκτες του.
Τα δεκάλεπτα: 13-25, 27-46, 49-65, 64-84
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... Η διαφορά ποιότητας από τις δύο ομάδες είναι μεγάλη και η Τουρκία δεν άφησε κανένα περιθώριο αμφισβήτησης.
ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Άλπερεν Σένγκουν που έφτασε τους 21 πόντους (6/10 δίποντα, 32/3 τρίποντα, 3/3 βολές) ενώ είχε επίσης από 8 ριμπάουντ και 5 ασίστ.
ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ... Ο Οσμάνι που είχε 14 πόντους με 10 ριμπάουντ, ο Μπόνα με 12 πόντους και ο Όσμαν με 11.
NO LOOK NUTMEG FROM SENGUN 🤯#EuroBasket pic.twitter.com/gMX32LfGbZ— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 1, 2025
Best big man in the game? 👀— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 1, 2025
Alperen Sengun leads undefeated Türkiye 🇹🇷 to another big win in Riga! #EuroBasket pic.twitter.com/USu2JizA32
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Γιόνας Ριίσμαα που σε 16:06 λεπτά εντός παρκέ είχε μόλις 2 πόντους και 2 ριμπάουντ με 1 ασίστ.
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... Ξεχώρισε ο Κρίστιαν Κουλαμάε που είχε 16 πόντους με 2 ριμπάουντ και 2 ασίστ.
ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Το θέαμα που πρόσφερε κατά διαστήματα η Τουρκία.
ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Το γεγονός ότι η Εσθονία έμεινε από νωρίς πίσω στο σκορ και από νωρίς φάνηκε ότι δεν μπορεί να διεκδικήσει το παιχνίδι.
Πηγή:www.gazzetta.gr
