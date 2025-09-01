EuroBasket 2025: Η Τουρκία νίκησε άνετα 84-64 την Εσθονία και συνέχισε το αήττητο σερί της

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Γιόνας Ριίσμαα που σε 16:06 λεπτά εντός παρκέ είχε μόλις 2 πόντους και 2 ριμπάουντ με 1 ασίστ.ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... Ξεχώρισε ο Κρίστιαν Κουλαμάε που είχε 16 πόντους με 2 ριμπάουντ και 2 ασίστ.ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Το θέαμα που πρόσφερε κατά διαστήματα η Τουρκία.ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Το γεγονός ότι η Εσθονία έμεινε από νωρίς πίσω στο σκορ και από νωρίς φάνηκε ότι δεν μπορεί να διεκδικήσει το παιχνίδι.

