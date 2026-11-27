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Αποκάλυψη από τον Αταμάν: Ρόμα και Νάπολι θα παίζουν στην Euroleague τη νέα σεζόν
Αποκάλυψη από τον Αταμάν: Ρόμα και Νάπολι θα παίζουν στην Euroleague τη νέα σεζόν
Ο Εργκίν Αταμάν αποκάλυψε δύο ομάδες που την επόμενη αγωνιστική περίοδο θα αγωνίζονται στην Euroleague και θα προέρχονται από την Ιταλία
Σε σημαντικές αποκαλύψεις προχώρησε ο Εργκίν Αταμάν στη συνέντευξη Τύπου μετά το παιχνίδι της Τουρκίας με την Ιταλία από την οποία και γνώρισε την ήττα με 86-72.
Στη συνέντευξη Τύπου ο Τούρκος τεχνικός μίλησε σε τρεις διαφορετικές γλώσσες (αγγλικά, τούρκικα και ιταλικά). Πρώτα απ’ όλα αναφέρθηκε στην ανάπτυξη που έχει το ιταλικό μπάσκετ και στη συνέχεια αποκάλυψε και τις ομάδες που θα βρίσκονται στην Euroleague τη νέα αγωνιστική περίοδο.
«Πιστεύω ότι αυτό είναι ένα καλό σημάδι για το ιταλικό μπάσκετ, δεδομένου ότι δύο ομάδες από αυτή την περιοχή, η Ρώμη και η Νάπολι, θα συμμετάσχουν στην EuroLeague την επόμενη χρονιά», είπε αρχικά ο Αταμάν και συνέχισε: «Θεωρώ πως η σπίθα που άναψε η ομοσπονδία διοργανώνοντας έναν αγώνα της εθνικής ομάδας εδώ στη Ρώμη είναι κάτι πολύ θετικό για την Ιταλία».
Μιλώντας για την επιστροφή του στη Ρώμη ο πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού είπε: «Έχω κοουτσάρει περισσότερα από χίλια παιχνίδια σε τέτοιες ατμόσφαιρες σε όλη την Ευρώπη. Και είμαι χαρούμενος που, έπειτα από τόσα χρόνια, επέστρεψα στη Ρώμη. Η τελευταία φορά που βρέθηκα εδώ για αγώνα, αν θυμάμαι καλά, ήταν όταν προπονούσα τη Σιένα, πριν από 20 χρόνια».
Στη συνέντευξη Τύπου ο Τούρκος τεχνικός μίλησε σε τρεις διαφορετικές γλώσσες (αγγλικά, τούρκικα και ιταλικά). Πρώτα απ’ όλα αναφέρθηκε στην ανάπτυξη που έχει το ιταλικό μπάσκετ και στη συνέχεια αποκάλυψε και τις ομάδες που θα βρίσκονται στην Euroleague τη νέα αγωνιστική περίοδο.
«Πιστεύω ότι αυτό είναι ένα καλό σημάδι για το ιταλικό μπάσκετ, δεδομένου ότι δύο ομάδες από αυτή την περιοχή, η Ρώμη και η Νάπολι, θα συμμετάσχουν στην EuroLeague την επόμενη χρονιά», είπε αρχικά ο Αταμάν και συνέχισε: «Θεωρώ πως η σπίθα που άναψε η ομοσπονδία διοργανώνοντας έναν αγώνα της εθνικής ομάδας εδώ στη Ρώμη είναι κάτι πολύ θετικό για την Ιταλία».
Μιλώντας για την επιστροφή του στη Ρώμη ο πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού είπε: «Έχω κοουτσάρει περισσότερα από χίλια παιχνίδια σε τέτοιες ατμόσφαιρες σε όλη την Ευρώπη. Και είμαι χαρούμενος που, έπειτα από τόσα χρόνια, επέστρεψα στη Ρώμη. Η τελευταία φορά που βρέθηκα εδώ για αγώνα, αν θυμάμαι καλά, ήταν όταν προπονούσα τη Σιένα, πριν από 20 χρόνια».
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