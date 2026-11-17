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Ισραηλινός έποικος παρέσυρε με αυτοκίνητο Παλαιστίνιους στη Δυτική Όχθη, πέντε τραυματίες
Ισραηλινός έποικος παρέσυρε με αυτοκίνητο Παλαιστίνιους στη Δυτική Όχθη, πέντε τραυματίες
Η Παλαιστινιακή Αρχή καταγγέλλει εσκεμμένη επίθεση και κάνει λόγο για οκτώ θύματα – Για τροχαίο ατύχημα μιλά ο ισραηλινός στρατός
Πέντε Παλαιστίνιοι τραυματίστηκαν όταν ισραηλινός έποικος έπεσε με το αυτοκίνητό του πάνω σε συγκεντρωμένο πλήθος στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, τη Δευτέρα (16/11), προκαλώντας νέες αντιδράσεις εν μέσω της κλιμακούμενης έντασης στην περιοχή. Το περιστατικό σημειώθηκε στην κοινότητα Τουκού, νοτιοανατολικά της Βηθλεέμ, όπου κάτοικοι είχαν συγκεντρωθεί στο σημείο προηγούμενου τροχαίου ατυχήματος.
Η Παλαιστινιακή Αρχή καταδίκασε το συμβάν ως «τρομοκρατική ενέργεια», υποστηρίζοντας ότι τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι χτυπήθηκαν από το όχημα, ενώ ο ισραηλινός στρατός το χαρακτήρισε τροχαίο ατύχημα. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η παράσυρση παραμένουν υπό διερεύνηση, χωρίς να έχει αποσαφηνιστεί εάν επρόκειτο για σκόπιμη ενέργεια.
Σύμφωνα με τον δήμαρχο της Τουκού, Σακρ Σουλεϊμάν, το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στον κεντρικό δρόμο της κοινότητας, την ώρα που κάτοικοι είχαν συγκεντρωθεί έπειτα από τροχαίο ατύχημα.
Όπως ανέφερε, ισραηλινός έποικος που οδηγούσε με μεγάλη ταχύτητα παρέσυρε ομάδα Παλαιστινίων, προκαλώντας τον τραυματισμό αρκετών ανθρώπων.
Ο δήμαρχος διευκρίνισε ότι παραμένει άγνωστο εάν η παράσυρση ήταν εσκεμμένη, καθώς αυτό θα πρέπει να εξακριβωθεί από την έρευνα. Επισήμανε επίσης ότι ο συγκεκριμένος οδικός άξονας χρησιμοποιείται τόσο από Παλαιστίνιους όσο και από Ισραηλινούς οδηγούς.
Ο Σουλεϊμάν κατήγγειλε ακόμη ότι ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις έφθασαν στο σημείο και έκαναν χρήση χειροβομβίδων κρότου-λάμψης, ενώ, σύμφωνα με τον ίδιο, επιτέθηκαν και σε ορισμένους κατοίκους.
Οι τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της Χεβρώνας και της Βηθλεέμ για την παροχή ιατρικής φροντίδας.
Από την πλευρά του, το υπουργείο Εξωτερικών της Παλαιστινιακής Αρχής εξέδωσε ανακοίνωση καταδικάζοντας αυτό που περιέγραψε ως «τρομοκρατική ενέργεια διαπραχθείσα από έποικο ο οποίος χτύπησε τουλάχιστον οκτώ πολίτες».
Στην ίδια ανακοίνωση υποστήριξε ότι το περιστατικό προστίθεται στην «κλιμάκωση των επιθέσεων που οργανώνονται από εποίκους εναντίον Παλαιστινίων πολιτών, υπό την προστασία και με την υποστήριξη των αρχών κατοχής».
Παράλληλα, ζήτησε την ποινική δίωξη του υπευθύνου, τονίζοντας ότι είναι «απαραίτητο να προσαχθεί ενώπιον της δικαιοσύνης ο τρομοκράτης έποικος που διέπραξε το έγκλημα αυτό, όπως όλοι οι έποικοι που ενέχονται σε εγκλήματα και επιθέσεις εναντίον του παλαιστινιακού λαού».
Ο ισραηλινός στρατός, πάντως, παρουσίασε διαφορετική εκδοχή, χαρακτηρίζοντας το συμβάν τροχαίο ατύχημα, χωρίς να επιβεβαιώνει ότι επρόκειτο για εσκεμμένη επίθεση.
Στην περιοχή, που βρίσκεται υπό ισραηλινή κατοχή από το 1967, ζουν περίπου 500.000 Ισραηλινοί έποικοι σε οικισμούς, ανάμεσα σε σχεδόν τρία εκατομμύρια Παλαιστίνιους.
Η βία, η οποία βρισκόταν ήδη σε υψηλά επίπεδα, κλιμακώθηκε δραματικά μετά την επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, που αποτέλεσε την αφετηρία του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.
Έκτοτε, οι επιθέσεις ισραηλινών εποίκων εναντίον Παλαιστινίων, αλλά και οι επιθέσεις Παλαιστινίων, καταγράφονται σε καθημερινή βάση, ενώ έχουν ενταθεί και οι στρατιωτικές επιχειρήσεις των ισραηλινών δυνάμεων στη Δυτική Όχθη.
Η Παλαιστινιακή Αρχή καταδίκασε το συμβάν ως «τρομοκρατική ενέργεια», υποστηρίζοντας ότι τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι χτυπήθηκαν από το όχημα, ενώ ο ισραηλινός στρατός το χαρακτήρισε τροχαίο ατύχημα. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η παράσυρση παραμένουν υπό διερεύνηση, χωρίς να έχει αποσαφηνιστεί εάν επρόκειτο για σκόπιμη ενέργεια.
Σύμφωνα με τον δήμαρχο της Τουκού, Σακρ Σουλεϊμάν, το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στον κεντρικό δρόμο της κοινότητας, την ώρα που κάτοικοι είχαν συγκεντρωθεί έπειτα από τροχαίο ατύχημα.
An Israeli settler rammed his vehicle into a group of Palestinians in the town of Tuqu, south of Bethlehem in the occupied West Bank, injuring at least eight people. pic.twitter.com/pDplSmN4lu— Randy Johnson (@tclwrap) November 16, 2026
Όπως ανέφερε, ισραηλινός έποικος που οδηγούσε με μεγάλη ταχύτητα παρέσυρε ομάδα Παλαιστινίων, προκαλώντας τον τραυματισμό αρκετών ανθρώπων.
Ο δήμαρχος διευκρίνισε ότι παραμένει άγνωστο εάν η παράσυρση ήταν εσκεμμένη, καθώς αυτό θα πρέπει να εξακριβωθεί από την έρευνα. Επισήμανε επίσης ότι ο συγκεκριμένος οδικός άξονας χρησιμοποιείται τόσο από Παλαιστίνιους όσο και από Ισραηλινούς οδηγούς.
Ο Σουλεϊμάν κατήγγειλε ακόμη ότι ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις έφθασαν στο σημείο και έκαναν χρήση χειροβομβίδων κρότου-λάμψης, ενώ, σύμφωνα με τον ίδιο, επιτέθηκαν και σε ορισμένους κατοίκους.
BREAKING: An Israeli settler ran over eight Palestinians in the town of Tuqu’, south of Bethlehem, injuring them. pic.twitter.com/Jvgv7JL1jS— PM of Palestine (@PalestinePMO) November 16, 2026
Πέντε τραυματίες στα νοσοκομεία, για οκτώ θύματα μιλά η Παλαιστινιακή ΑρχήΗ παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος ανακοίνωσε ότι τα πληρώματά της στην περιοχή της Βηθλεέμ παρείχαν τις πρώτες βοήθειες σε πέντε ανθρώπους που τραυματίστηκαν από το αυτοκίνητο του ισραηλινού εποίκου.
Οι τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της Χεβρώνας και της Βηθλεέμ για την παροχή ιατρικής φροντίδας.
Από την πλευρά του, το υπουργείο Εξωτερικών της Παλαιστινιακής Αρχής εξέδωσε ανακοίνωση καταδικάζοντας αυτό που περιέγραψε ως «τρομοκρατική ενέργεια διαπραχθείσα από έποικο ο οποίος χτύπησε τουλάχιστον οκτώ πολίτες».
Στην ίδια ανακοίνωση υποστήριξε ότι το περιστατικό προστίθεται στην «κλιμάκωση των επιθέσεων που οργανώνονται από εποίκους εναντίον Παλαιστινίων πολιτών, υπό την προστασία και με την υποστήριξη των αρχών κατοχής».
Παράλληλα, ζήτησε την ποινική δίωξη του υπευθύνου, τονίζοντας ότι είναι «απαραίτητο να προσαχθεί ενώπιον της δικαιοσύνης ο τρομοκράτης έποικος που διέπραξε το έγκλημα αυτό, όπως όλοι οι έποικοι που ενέχονται σε εγκλήματα και επιθέσεις εναντίον του παλαιστινιακού λαού».
Ο ισραηλινός στρατός, πάντως, παρουσίασε διαφορετική εκδοχή, χαρακτηρίζοντας το συμβάν τροχαίο ατύχημα, χωρίς να επιβεβαιώνει ότι επρόκειτο για εσκεμμένη επίθεση.
بعد دهس مستوطن لأكثر من 7 فلسطينيين بالمنطقة..— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 16, 2026
قوات الاحتلال تغلق مدخل بلدة تقوع، جنوب شرق بيت لحم. pic.twitter.com/EJqv91zc3E
Κλιμακώνεται η βία στη Δυτική ΌχθηΤο περιστατικό καταγράφεται σε μια περίοδο παρατεταμένης έντασης στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, όπου οι συγκρούσεις και οι επιθέσεις έχουν αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια.
Στην περιοχή, που βρίσκεται υπό ισραηλινή κατοχή από το 1967, ζουν περίπου 500.000 Ισραηλινοί έποικοι σε οικισμούς, ανάμεσα σε σχεδόν τρία εκατομμύρια Παλαιστίνιους.
Η βία, η οποία βρισκόταν ήδη σε υψηλά επίπεδα, κλιμακώθηκε δραματικά μετά την επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, που αποτέλεσε την αφετηρία του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.
Έκτοτε, οι επιθέσεις ισραηλινών εποίκων εναντίον Παλαιστινίων, αλλά και οι επιθέσεις Παλαιστινίων, καταγράφονται σε καθημερινή βάση, ενώ έχουν ενταθεί και οι στρατιωτικές επιχειρήσεις των ισραηλινών δυνάμεων στη Δυτική Όχθη.
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