Με λύσεις που προσαρμόζονται στις ανάγκες κάθε κατοικίας, η προστασία του σπιτιού γίνεται πιο ευέλικτη, πιο ολοκληρωμένη και πιο απλή με τα προγράμματα ασφάλισης κατοικίας της Eurolife FFH.
Νέα ουκρανική επίθεση στη Γέφυρα της Κριμαίας, ρωσικοί βαλλιστικοί πύραυλοι έπληξαν το Κίεβο
Νέα ουκρανική επίθεση στη Γέφυρα της Κριμαίας, ρωσικοί βαλλιστικοί πύραυλοι έπληξαν το Κίεβο
Διακόπηκε η κυκλοφορία στη γέφυρα του Κερτς – Ζημιές σε κρίσιμες υποδομές της ουκρανικής πρωτεύουσας, προβλήματα σε ύδρευση και θέρμανση
Νέα ουκρανική επίθεση δέχθηκε η Γέφυρα της Κριμαίας, που συνδέει τη Ρωσία με τη χερσόνησο της Μαύρης Θάλασσας, με τις τοπικές αρχές να ανακοινώνουν τη διακοπή της κυκλοφορίας. Την ίδια ώρα, εκρήξεις σημειώθηκαν στο Κίεβο, όπου οι ουκρανικές αρχές σήμαναν συναγερμό για ρωσική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους.
Σύμφωνα με τον δήμαρχο της ουκρανικής πρωτεύουσας, Βιτάλι Κλίτσκο, επλήγησαν δύο γέφυρες και προκλήθηκαν ζημιές σε υποδομές ζωτικής σημασίας, με αποτέλεσμα να καταγραφούν διακοπές στην υδροδότηση και τη θέρμανση σε ορισμένες περιοχές. Οι επιθέσεις σημειώθηκαν ενώ ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε προειδοποιήσει για επικείμενο νέο κύμα ρωσικών πληγμάτων.
Στόχος νέας ουκρανικής επίθεσης έγινε η γέφυρα που συνδέει τη Ρωσία με την Κριμαία, τη χερσόνησο την οποία η Μόσχα κατέλαβε και προσάρτησε από την Ουκρανία το 2014.
Την επίθεση ανακοίνωσε ο Σεργκέι Αξιόνοφ, ο διορισμένος από τη Μόσχα επικεφαλής των τοπικών αρχών, γνωστοποιώντας παράλληλα ότι ανεστάλη η κυκλοφορία των οχημάτων.
«Ο εχθρός επιτέθηκε για άλλη μια φορά στη Γέφυρα της Κριμαίας. Αυτήν τη στιγμή, η κυκλοφορία έχει διακοπεί», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Telegram, καλώντας τους κατοίκους να αποφεύγουν τις μετακινήσεις στην περιοχή.
Η γέφυρα, μήκους 19 χιλιομέτρων, εκτείνεται πάνω από το Στενό του Κερτς και περιλαμβάνει οδική και σιδηροδρομική σύνδεση. Αποτελεί το μοναδικό σημείο απευθείας σύνδεσης του ρωσικού δικτύου μεταφορών με τη χερσόνησο της Κριμαίας.
Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, ανακοίνωσε αρχικά ότι δύο γέφυρες είχαν δεχθεί πλήγματα, ενώ λίγα λεπτά αργότερα ενημέρωσε για ζημιές σε υποδομές ζωτικής σημασίας.
«Η επίθεση του εχθρού έχει προκαλέσει ζημιές σε υποδομές ζωτικής σημασίας. Σε ορισμένες περιοχές αναφέρθηκαν διακοπές υδροδότησης και θέρμανσης», έγραψε στο Telegram.
Οι εξελίξεις ακολούθησαν την προειδοποίηση που είχε απευθύνει τη Δευτέρα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι για επικείμενη κλιμάκωση των ρωσικών επιθέσεων.
Επικαλούμενος πληροφορίες των ουκρανικών μυστικών υπηρεσιών, ο Ζελένσκι είχε προειδοποιήσει ότι η Ρωσία προετοιμάζει νέο μπαράζ πληγμάτων, καλώντας τους πολίτες να παραμείνουν σε εγρήγορση.
Σύμφωνα με τον δήμαρχο της ουκρανικής πρωτεύουσας, Βιτάλι Κλίτσκο, επλήγησαν δύο γέφυρες και προκλήθηκαν ζημιές σε υποδομές ζωτικής σημασίας, με αποτέλεσμα να καταγραφούν διακοπές στην υδροδότηση και τη θέρμανση σε ορισμένες περιοχές. Οι επιθέσεις σημειώθηκαν ενώ ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε προειδοποιήσει για επικείμενο νέο κύμα ρωσικών πληγμάτων.
Στόχος νέας ουκρανικής επίθεσης έγινε η γέφυρα που συνδέει τη Ρωσία με την Κριμαία, τη χερσόνησο την οποία η Μόσχα κατέλαβε και προσάρτησε από την Ουκρανία το 2014.
Την επίθεση ανακοίνωσε ο Σεργκέι Αξιόνοφ, ο διορισμένος από τη Μόσχα επικεφαλής των τοπικών αρχών, γνωστοποιώντας παράλληλα ότι ανεστάλη η κυκλοφορία των οχημάτων.
«Ο εχθρός επιτέθηκε για άλλη μια φορά στη Γέφυρα της Κριμαίας. Αυτήν τη στιγμή, η κυκλοφορία έχει διακοπεί», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Telegram, καλώντας τους κατοίκους να αποφεύγουν τις μετακινήσεις στην περιοχή.
Η γέφυρα, μήκους 19 χιλιομέτρων, εκτείνεται πάνω από το Στενό του Κερτς και περιλαμβάνει οδική και σιδηροδρομική σύνδεση. Αποτελεί το μοναδικό σημείο απευθείας σύνδεσης του ρωσικού δικτύου μεταφορών με τη χερσόνησο της Κριμαίας.
Εκρήξεις στο Κίεβο και πλήγματα σε κρίσιμες υποδομέςΠαράλληλα, λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, εκρήξεις σημειώθηκαν στην ουκρανική πρωτεύουσα, όπου ενεργοποιήθηκε συναγερμός για ρωσική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους.
Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, ανακοίνωσε αρχικά ότι δύο γέφυρες είχαν δεχθεί πλήγματα, ενώ λίγα λεπτά αργότερα ενημέρωσε για ζημιές σε υποδομές ζωτικής σημασίας.
«Η επίθεση του εχθρού έχει προκαλέσει ζημιές σε υποδομές ζωτικής σημασίας. Σε ορισμένες περιοχές αναφέρθηκαν διακοπές υδροδότησης και θέρμανσης», έγραψε στο Telegram.
Οι εξελίξεις ακολούθησαν την προειδοποίηση που είχε απευθύνει τη Δευτέρα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι για επικείμενη κλιμάκωση των ρωσικών επιθέσεων.
Επικαλούμενος πληροφορίες των ουκρανικών μυστικών υπηρεσιών, ο Ζελένσκι είχε προειδοποιήσει ότι η Ρωσία προετοιμάζει νέο μπαράζ πληγμάτων, καλώντας τους πολίτες να παραμείνουν σε εγρήγορση.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα