Από τα μπάζα, ξανά στην παραγωγή: Η ΠΕΔΜΕΔΕ ECO δείχνει τον δρόμο για έναν πιο βιώσιμο κύκλο κατασκευών - «Για εμάς τα μπάζα είναι παιχνιδάκι»
Ισπανία: Το τελευταίο αντίο στον αδικοχαμένο Χεσούς Ντε Μιγκέλ
Ισπανία: Το τελευταίο αντίο στον αδικοχαμένο Χεσούς Ντε Μιγκέλ
Σε κλίμα βαθιάς οδύνης πραγματοποιήθηκε η κηδεία του ποδοσφαιριστή της Τενερίφης, ο οποίος έχασε τη ζωή του μετά από δολοφονικό μαρκάρισμα του τερματοφύλακα της Ανδόρας
Η Ναβαερμόσα μια μικρή κωμόπολη της επαρχίας Τολέδο, ποτέ δεν είχε φιλοξενήσει τόσο κόσμο, αλλά και ποτέ άλλοτε δεν ήταν τόσο... ήσυχη.
Ο τόπος που Χεσούς Ντε Μιγκέλ περνούσε τα καλοκαίρια του ως παιδί, καθώς ήταν η γενέτειρα των γονιών του, έμελλε να γίνει και η τελευταία του κατοικία, αν και κανείς ακόμη δεν θέλει και δεν μπορεί να πιστέψει την απώλεια του.
Συγγενείς, φίλοι, συμπαίκτες, αντίπαλοι και σύσσωμη η ποδοσφαιρική ηγεσία της Ισπανίας (η Υπουργός Αθλητισμού Μιλάγκρος Τολόν, ο πρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας Ραφαέλ Λουθάν, ο προπονητής της Εθνικής Ισπανίας Λουίς Ντε Λα Φουέντε, ακόμη και ο πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης Φλορεντίνο Πέρεθ μαζί με τον θρύλο των μερένγκες Εμίλιο Μπουτραγκένιο) βρέθηκαν εκεί για να αποχαιρετήσουν τον «Ντέμι».
Τραγική φιγούρα η σύζυγος του Μαρία, η οποία πριν από έναν χρόνο είχε φέρει στον κόσμο την κόρη τους Κάρλα.
«Μέσα στον πόνο και τη συγκίνηση, ήθελα να είμαι εδώ για την οικογένεια, για τη σύζυγό του Μαρία και την κόρη του Κάρλα», δήλωσε ο Ντε λα Φουέντε και συμπλήρωσε: «Ήθελα να τους δείξω την αλληλεγγύη και τον σεβασμό μας. Θέλαμε να είμαστε εδώ περισσότερο από ποτέ».
Ο τόπος που Χεσούς Ντε Μιγκέλ περνούσε τα καλοκαίρια του ως παιδί, καθώς ήταν η γενέτειρα των γονιών του, έμελλε να γίνει και η τελευταία του κατοικία, αν και κανείς ακόμη δεν θέλει και δεν μπορεί να πιστέψει την απώλεια του.
Συγγενείς, φίλοι, συμπαίκτες, αντίπαλοι και σύσσωμη η ποδοσφαιρική ηγεσία της Ισπανίας (η Υπουργός Αθλητισμού Μιλάγκρος Τολόν, ο πρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας Ραφαέλ Λουθάν, ο προπονητής της Εθνικής Ισπανίας Λουίς Ντε Λα Φουέντε, ακόμη και ο πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης Φλορεντίνο Πέρεθ μαζί με τον θρύλο των μερένγκες Εμίλιο Μπουτραγκένιο) βρέθηκαν εκεί για να αποχαιρετήσουν τον «Ντέμι».
🖤 Florentino Pérez y Emilio Butragueño han acudido al tanatorio para dar el último adiós a Jesús de Miguel, futbolista del CD Tenerife https://t.co/sRx7AmYmTW— Diario AS (@diarioas) November 5, 2026
Τραγική φιγούρα η σύζυγος του Μαρία, η οποία πριν από έναν χρόνο είχε φέρει στον κόσμο την κόρη τους Κάρλα.
⚫️ DIRECTO | Parte el cortejo fúnebre desde el tanatorio de Navahermosa hasta la parroquia de San Miguel Arcángel en medio del dolor y la consternación por la muerte de Jesús de Miguel 🎙️@FatiFebles https://t.co/DS8oatNCCN— RTVC (@RTVCes) November 5, 2026
«Μέσα στον πόνο και τη συγκίνηση, ήθελα να είμαι εδώ για την οικογένεια, για τη σύζυγό του Μαρία και την κόρη του Κάρλα», δήλωσε ο Ντε λα Φουέντε και συμπλήρωσε: «Ήθελα να τους δείξω την αλληλεγγύη και τον σεβασμό μας. Θέλαμε να είμαστε εδώ περισσότερο από ποτέ».
🖤 Rafael Louzán y Luis de la Fuente comparecen desde el entierro de Jesús de Miguel 🎥 @alberpsierra https://t.co/swnYMTavex— Diario AS (@diarioas) November 5, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα