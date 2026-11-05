Ισπανία: Το τελευταίο αντίο στον αδικοχαμένο Χεσούς Ντε Μιγκέλ
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Χεσούς ντε Μιγκέλ Αλμέιδα Κηδεία Λουίς ντε λα Φουέντε Φλορεντίνο Πέρεθ

Ισπανία: Το τελευταίο αντίο στον αδικοχαμένο Χεσούς Ντε Μιγκέλ

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης πραγματοποιήθηκε η κηδεία του ποδοσφαιριστή της Τενερίφης, ο οποίος έχασε τη ζωή του μετά από δολοφονικό μαρκάρισμα του τερματοφύλακα της Ανδόρας

Ισπανία: Το τελευταίο αντίο στον αδικοχαμένο Χεσούς Ντε Μιγκέλ
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Η Ναβαερμόσα μια μικρή κωμόπολη της επαρχίας Τολέδο, ποτέ δεν είχε φιλοξενήσει τόσο κόσμο, αλλά και ποτέ άλλοτε δεν ήταν τόσο... ήσυχη.

Ο τόπος που Χεσούς Ντε Μιγκέλ περνούσε τα καλοκαίρια του ως παιδί, καθώς ήταν η γενέτειρα των γονιών του, έμελλε να γίνει και η τελευταία του κατοικία, αν και κανείς ακόμη δεν θέλει και δεν μπορεί να πιστέψει την απώλεια του.

Συγγενείς, φίλοι, συμπαίκτες, αντίπαλοι και σύσσωμη η ποδοσφαιρική ηγεσία της Ισπανίας (η Υπουργός Αθλητισμού Μιλάγκρος Τολόν, ο πρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας Ραφαέλ Λουθάν, ο προπονητής της Εθνικής Ισπανίας Λουίς Ντε Λα Φουέντε, ακόμη και ο πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης Φλορεντίνο Πέρεθ μαζί με τον θρύλο των μερένγκες Εμίλιο Μπουτραγκένιο) βρέθηκαν εκεί για να αποχαιρετήσουν τον «Ντέμι».



Τραγική φιγούρα η σύζυγος του Μαρία, η οποία πριν από έναν χρόνο είχε φέρει στον κόσμο την κόρη τους Κάρλα. 



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«Μέσα στον πόνο και τη συγκίνηση, ήθελα να είμαι εδώ για την οικογένεια, για τη σύζυγό του Μαρία και την κόρη του Κάρλα», δήλωσε ο Ντε λα Φουέντε και συμπλήρωσε: «Ήθελα να τους δείξω την αλληλεγγύη και τον σεβασμό μας. Θέλαμε να είμαστε εδώ περισσότερο από ποτέ».

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