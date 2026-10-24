ΠΑΟΚ: «Χτύπημα» με αστέρι του BCL – Συμφωνία 2,5 ετών με Γουόκερ!

Μια ενδιαφέρουσα κίνηση με ορίζοντα το μέλλον φαίνεται πως ετοιμάζει ο ΠΑΟΚ, καθώς, σύμφωνα με δημοσίευμα, έχει έρθει σε συμφωνία με τον Λέλαντ Γουόκερ, έναν από τους παίκτες που έχουν ξεχωρίσει στο Basketball Champions League (BCL)