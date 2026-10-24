ΠΑΟΚ: «Χτύπημα» με αστέρι του BCL – Συμφωνία 2,5 ετών με Γουόκερ!
SPORTS

ΠΑΟΚ: «Χτύπημα» με αστέρι του BCL – Συμφωνία 2,5 ετών με Γουόκερ!

Μια ενδιαφέρουσα κίνηση με ορίζοντα το μέλλον φαίνεται πως ετοιμάζει ο ΠΑΟΚ, καθώς, σύμφωνα με δημοσίευμα, έχει έρθει σε συμφωνία με τον Λέλαντ Γουόκερ, έναν από τους παίκτες που έχουν ξεχωρίσει στο Basketball Champions League (BCL)

ΠΑΟΚ: «Χτύπημα» με αστέρι του BCL – Συμφωνία 2,5 ετών με Γουόκερ!
Ο Αμερικανός γκαρντ φέρεται να έχει συμφωνήσει με τον «δικέφαλο του Βορρά» για συνεργασία διάρκειας 2,5 ετών, σε μια κίνηση που δείχνει την πρόθεση της ομάδας να επενδύσει σε παίκτες με προοπτική.

Το πλάνο του ΠΑΟΚ για τον Γουόκερ
Το αξιοσημείωτο στοιχείο της υπόθεσης είναι πως ο Γουόκερ, παρότι φέρεται να έχει συμφωνήσει με τον ΠΑΟΚ, δεν αναμένεται να ενταχθεί άμεσα στο ρόστερ του.

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