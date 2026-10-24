Δέσποινα Μοιραράκη για τον Γιάννη Κοντούλη: Ακόμα και άλλος άνθρωπος να μπει στη ζωή μου, δεν αναιρεί αυτό που αισθάνθηκα

Εδώ μέσα, σε αυτή την καρδιά, σε αυτή την ψυχή θα υπάρχει πάντα, δήλωσε η επιχειρηματίας για τον σύζυγό της που πέθανε από καρκίνο πριν από περίπου πέντε χρόνια