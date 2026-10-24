Δέσποινα Μοιραράκη για τον Γιάννη Κοντούλη: Ακόμα και άλλος άνθρωπος να μπει στη ζωή μου, δεν αναιρεί αυτό που αισθάνθηκα
Δέσποινα Μοιραράκη για τον Γιάννη Κοντούλη: Ακόμα και άλλος άνθρωπος να μπει στη ζωή μου, δεν αναιρεί αυτό που αισθάνθηκα
Εδώ μέσα, σε αυτή την καρδιά, σε αυτή την ψυχή θα υπάρχει πάντα, δήλωσε η επιχειρηματίας για τον σύζυγό της που πέθανε από καρκίνο πριν από περίπου πέντε χρόνια
Στο αποτύπωμα που άφησε στη ζωή της ο σύζυγός της, Γιάννης Κοντούλης, ο οποίος πέθανε πριν από περίπου πέντε χρόνια από καρκίνο, στάθηκε η Δέσποινα Μοιραράκη. Η επιχειρηματίας ξεκαθάρισε πως, ακόμη και αν προχωρήσει σε μια νέα σχέση, όσα έζησε μαζί του και όσα αισθάνθηκε για εκείνον θα παραμείνουν αναλλοίωτα. Όπως είπε, θα έχει πάντα ξεχωριστή θέση στην καρδιά της.
«Αυτό το μονόπετρο που μου είχε χαρίσει ο Γιάννης δεν το βγάζω ποτέ από το χέρι μου. Και αν βλέπεις σήμερα και δεν το φοράω είναι γιατί με πέτυχες την ημέρα που πήγα να το γυαλίσω μαζί με τη βέρα μου», ανέφερε αρχικά για τον Γιάννη Κοντούλη στην εκπομπή «MEGA non-stop», το Σάββατο 24 Οκτωβρίου.
Η Δέσποινα Μοιραράκη υποστήριξε επίσης ότι νιώθει την προστασία του. «Είμαι και αισιόδοξη και πιστεύω και στο Θεό. Ο Γιάννης είναι πάντα στην ψυχή μου. Είναι εδώ μέσα, βαθιά φυλαγμένος στη ζωή μου, στο μυαλό μου, αλλά πάνω απ’ όλα στην ψυχή μου. Νιώθω ότι με προστατεύει», πρόσθεσε.
Δείτε το βίντεο
Ερωτηθείσα αν είχε πει στον σύζυγό της όσα ήθελε πριν εκείνος φύγει από τη ζωή, η επιχειρηματίας απάντησε καταφατικά λέγοντας: «Του τα είχα πει όλα, μου τα είχε πει όλα και πάντα όταν του έλεγα ότι εγώ είμαι η πιο ευτυχισμένη γυναίκα του κόσμου, εκείνος μου έλεγε ''Όχι, εγώ είμαι ο πιο ευτυχισμένος άντρας του κόσμου''».
Ολοκληρώνοντας την αναφορά στον Γιάννη Κοντούλη, διευκρίνισε πως ακόμη και αν προχωρήσει στην προσωπική της ζωή, τίποτα δεν μπορεί να σβήσει τα συναισθήματα που της προκάλεσε και όσα έζησαν μαζί. «Πηγαίνω πάρα πολλές φορές πάνω στο κοιμητήριο και του μιλάω και προσπαθώ να κάνω ό,τι μπορώ έτσι να είμαι πάντα καλοσυνάτη, γιατί εκείνος με θαύμαζε πολύ και μου έλεγε ''Αχ Δεσποινούλα μου, πόσο καλή είσαι!''. Εδώ μέσα, σε αυτή την καρδιά, σε αυτή την ψυχή, θα υπάρχει πάντα ο Γιάννης. Ακόμα και άλλος άνθρωπος να έρθει στη ζωή μου, αυτό δεν αναιρεί αυτό που αισθάνθηκα, αυτό που βίωσα με τον Γιάννη», κατέληξε.
«Αυτό το μονόπετρο που μου είχε χαρίσει ο Γιάννης δεν το βγάζω ποτέ από το χέρι μου. Και αν βλέπεις σήμερα και δεν το φοράω είναι γιατί με πέτυχες την ημέρα που πήγα να το γυαλίσω μαζί με τη βέρα μου», ανέφερε αρχικά για τον Γιάννη Κοντούλη στην εκπομπή «MEGA non-stop», το Σάββατο 24 Οκτωβρίου.
Η Δέσποινα Μοιραράκη υποστήριξε επίσης ότι νιώθει την προστασία του. «Είμαι και αισιόδοξη και πιστεύω και στο Θεό. Ο Γιάννης είναι πάντα στην ψυχή μου. Είναι εδώ μέσα, βαθιά φυλαγμένος στη ζωή μου, στο μυαλό μου, αλλά πάνω απ’ όλα στην ψυχή μου. Νιώθω ότι με προστατεύει», πρόσθεσε.
Δείτε το βίντεο
Ερωτηθείσα αν είχε πει στον σύζυγό της όσα ήθελε πριν εκείνος φύγει από τη ζωή, η επιχειρηματίας απάντησε καταφατικά λέγοντας: «Του τα είχα πει όλα, μου τα είχε πει όλα και πάντα όταν του έλεγα ότι εγώ είμαι η πιο ευτυχισμένη γυναίκα του κόσμου, εκείνος μου έλεγε ''Όχι, εγώ είμαι ο πιο ευτυχισμένος άντρας του κόσμου''».
Ολοκληρώνοντας την αναφορά στον Γιάννη Κοντούλη, διευκρίνισε πως ακόμη και αν προχωρήσει στην προσωπική της ζωή, τίποτα δεν μπορεί να σβήσει τα συναισθήματα που της προκάλεσε και όσα έζησαν μαζί. «Πηγαίνω πάρα πολλές φορές πάνω στο κοιμητήριο και του μιλάω και προσπαθώ να κάνω ό,τι μπορώ έτσι να είμαι πάντα καλοσυνάτη, γιατί εκείνος με θαύμαζε πολύ και μου έλεγε ''Αχ Δεσποινούλα μου, πόσο καλή είσαι!''. Εδώ μέσα, σε αυτή την καρδιά, σε αυτή την ψυχή, θα υπάρχει πάντα ο Γιάννης. Ακόμα και άλλος άνθρωπος να έρθει στη ζωή μου, αυτό δεν αναιρεί αυτό που αισθάνθηκα, αυτό που βίωσα με τον Γιάννη», κατέληξε.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα