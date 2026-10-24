Η σειρά Nature’s Promise, αποκλειστικά στα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνδυάζει ποιότητα, φυσικά συστατικά και πλούσια γεύση, με περισσότερες από 140 επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας.
Περιστέρι - Μαρούσι 83-81: Πήρε το θρίλερ στο «Ανδρέας Παπανδρέου», δείτε βίντεο
Περιστέρι - Μαρούσι 83-81: Πήρε το θρίλερ στο «Ανδρέας Παπανδρέου», δείτε βίντεο
Με αυτό το θετικό αποτέλεσμα, οι Περιστεριώτες ανέβηκαν στο 3-1 στο βαθμολογικό πίνακα, αφήνοντας την ομάδα του Ηλία Παπαθεοδώρου χωρίς νίκη (0-4) στο φετινό πρωτάθλημα
Μέσα σε μια βραδιά όπου η αναμέτρηση καθυστέρησε σχεδόν 50 λεπτά να ξεκινήσει, το Περιστέρι χρειάστηκε να φτάσει στα όριά του για να κάμψει την αντίσταση του μαχητικού Αμαρουσίου, επικρατώντας οριακά με 83-81, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.
Με αυτό το θετικό αποτέλεσμα, οι Περιστεριώτες ανέβηκαν στο 3-1 στο βαθμολογικό πίνακα, αφήνοντας την ομάδα του Ηλία Παπαθεοδώρου χωρίς νίκη (0-4) στο φετινό πρωτάθλημα.
Ο Τάι Νίκολς έδωσε τον τόνο για τους γηπεδούχους, ολοκληρώνοντας το παιχνίδι με 16 πόντους, 3 ριμπάουντ και 3 ασίστ, την ώρα που από την πλευρά των φιλοξενούμενων ξεχώρισαν με την απόδοσή τους οι Γουόκερ (30π.) και Ντε Σόουζα (11π.).
Τα δεκάλεπτα: 23-23, 47-45, 58-59, 83-81
Το παιχνίδι από τα πρώτα λεπτά είχε χαρακτήρα ντέρμπι, με τις δύο πλευρές να συμβαδίζουν στο σκορ.
Το Μαρούσι βρέθηκε προσωρινά στο +5 χάρη στις επιθετικές λύσεις των Γουόκερ και Ντε Σόουζα, όμως οι γηπεδούχοι απάντησαν άμεσα με τους Φρεϊντέλ, Παπαδάκη και Κάριους να γράφουν το 23-23 της πρώτης περιόδου.
Στο δεύτερο δεκάλεπτο, οι φιλοξενούμενοι πήραν ξανά τα ηνία φτάνοντας στο 32-37. Το Περιστέρι, ωστόσο, μείωσε αρχικά με τους Νικολαΐδη και Άντερσον και, χάρη σε δύο διαδοχικά τρίποντα στο φινάλε του ημιχρόνου, πήγε στα αποδυτήρια προηγούμενο με 47-45.
Με την επανέναρξη, οι παίκτες του Βασίλη Ξανθόπουλου άνοιξαν την ψαλίδα στο +5 (50-45) χάρη σε τρίποντο του Ιτούνα, αλλά το Μαρούσι αντέδρασε ακαριαία με τον Γουόκερ να ισοφαρίζει σε 50-50.
Ακολούθησε ένα διάστημα έντονης δυστοκίας και συνεχών εναλλαγών στο προβάδισμα, με τον Φιντς να διαμορφώνει το 58-59 υπέρ των φιλοξενούμενων στο τέλος της τρίτης περιόδου.
Το φινάλε αποδείχθηκε συναρπαστικό: το Περιστέρι μπήκε δυναμικά στο τέταρτο δεκάλεπτο εκτοξεύοντας τη διαφορά στο +7 (66-59), αλλά το Μαρούσι έβγαλε αντίδραση με σερί 7-0 για να πλησιάσει στο καλάθι (68-66) και να περάσει μάλιστα μπροστά με καλάθι του Γουόκερ (74-72).
Με αυτό το θετικό αποτέλεσμα, οι Περιστεριώτες ανέβηκαν στο 3-1 στο βαθμολογικό πίνακα, αφήνοντας την ομάδα του Ηλία Παπαθεοδώρου χωρίς νίκη (0-4) στο φετινό πρωτάθλημα.
Ο Τάι Νίκολς έδωσε τον τόνο για τους γηπεδούχους, ολοκληρώνοντας το παιχνίδι με 16 πόντους, 3 ριμπάουντ και 3 ασίστ, την ώρα που από την πλευρά των φιλοξενούμενων ξεχώρισαν με την απόδοσή τους οι Γουόκερ (30π.) και Ντε Σόουζα (11π.).
Τα δεκάλεπτα: 23-23, 47-45, 58-59, 83-81
Το παιχνίδι από τα πρώτα λεπτά είχε χαρακτήρα ντέρμπι, με τις δύο πλευρές να συμβαδίζουν στο σκορ.
Το Μαρούσι βρέθηκε προσωρινά στο +5 χάρη στις επιθετικές λύσεις των Γουόκερ και Ντε Σόουζα, όμως οι γηπεδούχοι απάντησαν άμεσα με τους Φρεϊντέλ, Παπαδάκη και Κάριους να γράφουν το 23-23 της πρώτης περιόδου.
Στο δεύτερο δεκάλεπτο, οι φιλοξενούμενοι πήραν ξανά τα ηνία φτάνοντας στο 32-37. Το Περιστέρι, ωστόσο, μείωσε αρχικά με τους Νικολαΐδη και Άντερσον και, χάρη σε δύο διαδοχικά τρίποντα στο φινάλε του ημιχρόνου, πήγε στα αποδυτήρια προηγούμενο με 47-45.
Με την επανέναρξη, οι παίκτες του Βασίλη Ξανθόπουλου άνοιξαν την ψαλίδα στο +5 (50-45) χάρη σε τρίποντο του Ιτούνα, αλλά το Μαρούσι αντέδρασε ακαριαία με τον Γουόκερ να ισοφαρίζει σε 50-50.
Ακολούθησε ένα διάστημα έντονης δυστοκίας και συνεχών εναλλαγών στο προβάδισμα, με τον Φιντς να διαμορφώνει το 58-59 υπέρ των φιλοξενούμενων στο τέλος της τρίτης περιόδου.
Το φινάλε αποδείχθηκε συναρπαστικό: το Περιστέρι μπήκε δυναμικά στο τέταρτο δεκάλεπτο εκτοξεύοντας τη διαφορά στο +7 (66-59), αλλά το Μαρούσι έβγαλε αντίδραση με σερί 7-0 για να πλησιάσει στο καλάθι (68-66) και να περάσει μάλιστα μπροστά με καλάθι του Γουόκερ (74-72).
Στα τελευταία κρίσιμα δευτερόλεπτα, οι γηπεδούχοι έδειξαν ψυχραιμία, άντεξαν στην πίεση και κράτησαν τη νίκη με το τελικό 83-81.
Διαιτητές: Τηγάνης-Κάρδαρης-Αναστασιάδης (Ηπιώτης)
Οι συνθέσεις:
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Ξανθόπουλος): Νίκολς 16 (2), Φιντς 5, Πετράκης, Πέιν 12, Άντερσον 7, Ιτούνας 3 (1), Φρεϊντέλ 6 (2), Χατζηδάκης, Παπαδάκης 9 (2), Νικολαΐδης 4, Γκιουζέλης 5 (1), Κάριους 16 (5)
ΜΑΡΟΥΣΙ (Παπαθεοδώρου): Τζάκσον 2, Κόνιαρης 7 (1), Σάλας 3, Τουλιάτος 4, Ντε Σόουζα 11, Γουόκερ 30 (2), Γουέρ 8, Μαρτς 5 (1), Κασελάκης 6, Καλαβρος, Λούντζης 5 (1), Βενετίδης
Διαιτητές: Τηγάνης-Κάρδαρης-Αναστασιάδης (Ηπιώτης)
Οι συνθέσεις:
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Ξανθόπουλος): Νίκολς 16 (2), Φιντς 5, Πετράκης, Πέιν 12, Άντερσον 7, Ιτούνας 3 (1), Φρεϊντέλ 6 (2), Χατζηδάκης, Παπαδάκης 9 (2), Νικολαΐδης 4, Γκιουζέλης 5 (1), Κάριους 16 (5)
ΜΑΡΟΥΣΙ (Παπαθεοδώρου): Τζάκσον 2, Κόνιαρης 7 (1), Σάλας 3, Τουλιάτος 4, Ντε Σόουζα 11, Γουόκερ 30 (2), Γουέρ 8, Μαρτς 5 (1), Κασελάκης 6, Καλαβρος, Λούντζης 5 (1), Βενετίδης
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα