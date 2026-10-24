Περιστέρι - Μαρούσι 83-81: Πήρε το θρίλερ στο «Ανδρέας Παπανδρέου», δείτε βίντεο

Με αυτό το θετικό αποτέλεσμα, οι Περιστεριώτες ανέβηκαν στο 3-1 στο βαθμολογικό πίνακα, αφήνοντας την ομάδα του Ηλία Παπαθεοδώρου χωρίς νίκη (0-4) στο φετινό πρωτάθλημα